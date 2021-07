Pristatė iranietišką „Tinder“: jaunimas nebenori, kad partnerį jiems surastų tėvai

Nuo šiol jauni iraniečiai turi galimybę patys išsirinkti gyvenimo partnerį mobiliojoje aplikacijoje.

„Apie 80 procentų pažinčių tarp moterų ir vyrų įvyksta virtualiai. Ir tik apie 20 procentų realybėje. Susitikimai tradiciniu būdu, kai supažindina šeimos, pastaraisiais metais labai sumažėjo. Be to, tik pusė gyventojų savo santuoka yra patenkinti. Dėl to Irane padaugėjo skyrybų“, – sako gyventoja Atefeh Khani.

Tikimasi, kad ši religingos valdžios patvirtinta programėlė padės padidinti santuokų skaičių ir kartu sumažinti nesantuokinius ryšius tarp vyrų ir moterų. Norėdami kibti į meilės paieškas, vartotojai turi patvirtinti savo tapatybę ir tada atlikti psichologinio suderinamumo testus. O tada išsirinkti geriausią savo nuotrauką ir bendrauti.

Tokios pažintys vakarų pasaulyje – įprastos, tačiau Irane lyg šiol jos buvo draudžiamos. Tačiau jaunoji karta atnešė naujų vėjų – vis daugiau jų nori patys nuspręsti dėl savo ateities, o ne pasiduoti tėvų ar giminės norams.

Tiesa, ne visi gyventojai sutinka, kad tokia programėlė dera prie musulmoniškų tradicijų.

„Nesakau, kad pažinčių programėlė man nepriimtina. Tiesiog ji nepriimtina tokioje šalyje kaip Iranas. Ši koncepcija nedera su kultūra. Pažinčių programėlės Irane nėra normalizuota. Tai bus priimtina ne kiekvienam“, – teigia A. Khani.

„Atrodo, kad programėlė kelia klausimų apie moters savigarbą ir orumą. Tai nėra geras būdas moteriai prisistatyti. Iš to, ką mačiau, prisimenu kelis dalykus – jų ūgį ir svorį. Mano nuomone, tai žeidžia moteris“, – tikina gyventoja Ms. Mousavi.

O štai gyventojas Matin – patenkintas: „Jaunimas greičiausiai nustos naudoti užsienietiškas programėles, tokias kaip „Tinder“. O su laiku Hamdam turėtų prigyti. Manau, tai geras dalykas.“

Institucijos skaičiuoja, kad per du dešimtmečius Irano gyventojai gali tapti vieni seniausių pasaulyje, mat per ketverius metus gimstamumas čia sumažėjo ketvirčiu.

„Man pačiam nepatinka tradicinis partnerio paieškos metodas, kai partnerį parenka šeima. Juk tada žmogus, rinkdamasis porą, neturi žodžio. Manau, kad pažinčių programa – daug geresnis būdas“, – tęisia Matin.

Pritaria ir makiažo meistrė Ghazaleh Saleh Abadi: „Vieni mano giminaičiai praėjusiais metais susipažinto per „Instagram“. Jie susitiko, leido laiką kartu, o po pusmečio susižadėjo. Linkime jiems laimingos ateities.“

Programa taip pat siūlo suderinimamumo konsultacijas būsimoms poroms ir jų šeimoms. Šiomis paslaugomis galima naudotis dar ketverius metus po vedybų.