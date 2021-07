Šeimą sukrėtė meilės skandalas: abi seserys įsižiūrėjo tą patį vyrą

Kiekvienoje šeimoje kyla konfliktų, bet viena moteris papasakojo savo ypatingą istoriją – ji kaltinama nuviliojusi nuo sesers vyrą. Socialinio tinklo „Reddit“ forume Mara papasakojo savo istoriją apie jau dešimtmetį besitęsiantį konfliktą. Jos sesuo Patty, su kuria ji šiuo metu nebendrauja, iš tiesų yra jos pusseserė, tačiau Maros tėvai ją įsivaikino, todėl mergaitės užaugo kaip seserys.

Apkaltino nuviliojus vyrą

Mara paaiškino: „Ji taip pat turi autizmo spektro sutrikimų, bet tai kelia tik šiokių tokių bendravimo problemų, nieko daugiau.“

Moteris pasakoja, kad jos tėvai turėjo tris dukras, o jos dabartinis vyras Samas augo trijų sūnų šeimoje. Šeimos draugavo ir tėvai dažnai juokaudavo, kad užaugę vaikai vienas su kitu sukurs šeimas. Paaiškėjo, kad nuo pat vidurinės mokyklos laikų Maros sesuo Patty buvo įsimylėjusi Samą, nors Samas į jos jausmus tuo pačiu ir neatsakė. Tuo tarpu Mara ir Patty neteko mamos ir sesers. Patty pradėjo daugiau laiko leisti su savo biologiniais tėvais ir kartu nebegyveno.

Paskutiniais mokyklos metais Mara nuėjo į keletą pasimatymų su Samu, kol Patty buvo išvykusi pas biologinius tėvus. Tąkart viskas keliais pasimatymais ir baigėsi, bet kai Mara apie juos papasakojo grįžusiai seseriai, Patty įsiuto ir apkaltino ją nuviliojus vyrą. Paskutiniais studijų universitete metais Mara ir Samas vėl ėmė susitikinėti, rašoma thesun.co.uk.

Nusprendė susituokti

Kai pora apie savo santykius pranešė šeimoms, visi labai džiaugėsi, išskyrus vieną žmogų – Patty. Patty tądien iš namų išėjo apsiverkusi ir po to visą savaitę nėjo į darbą. Bet istorija tuo nesibaigė – Mara ir Samas praėjusiais metais nusprendė susituokti.

Kadangi nuo mokyklos laikų jau buvo praėję daugelis metų, Mara nemanė, kad sesuo vis dar pyksta. Bet kai apie savo sužadėtuves jie pasakė Maros ir Patty tėčiui, jis jų iškart paprašė Patty nieko kol kas nesakyti, kad ji turėtų daugiau laiko susitaikyti su tuo, kad Mara susitikinėja su Samu. Pora iš pradžių nusprendė palaukti, o vėliau pagalvojo, kad gyvenimas per trumpas slapukavimui, be to, nuo mokyklos baigimo jau praėjo dešimt metų, todėl Patty tikrai turėtų būti nusiraminusi.

Maros ir Samo vestuvių šventė buvo nedidelė, dalyvavo tik artimiausi žmonės, ir Patty visą dieną prakūkčiojo. Patty niekaip nesiliovė verkusi, todėl galiausiai tėtis ją namo išvežė šventei dar nesibaigus, todėl Mara taip ir neturi vestuvių nuotraukos su seserimi ir tėčiu. Kitą kartą šeimos susitiko liepos 4 dieną, per JAV nepriklausomybės šventę. Tąkart tėtis Maros paprašė nuo Samo laikytis atokiai, kai juos mato Patty. Tėtis jai sakė: „Patty dar vis labai jautriau reaguoja į šį klausimą.“

Nesutinka, kad turėtų slėpti savo meilę

Mara ir Samas abu sutiko, kad toks prašymas – absurdiškas, ir elgėsi taip, kaip įprastai. Juos matydama Patty šventėje išbuvo vos valandą. Tėtis tuomet Marą apibarė už tai, kad ji taip nejautriai reaguoja į Patty poreikius, o ir Samo šeima sutiko, kad pora turėjo elgtis atsargiau.

Bet Mara sako nesutinkanti, kad turėtų slėpti savo meilę vyrui vien dėl to, kad seseriai tai nepatinka. Daugelis žmonių forume stojo į Maros pusę. Vienas žmogus rašė: „Kodėl visa tavo šeima pataikauja tokiam vaikiškam jos elgesiui? Vaikinas, kurį tu esi įsimylėjusi, bet kuris neatsako į tavo jausmus, nėra uždraustas vaisius visiems kitiems, deja.“