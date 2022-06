Prabyla vis daugiau Ukrainoje išprievartautų moterų: „Suleido narkotikų į ranką ir pasakė, kad tu nieko nepajausi“

Ukrainoje išprievartautų moterų, vaikų ir vyrų gali būti tūkstančiai. O jiems į pagalbą skuba ir ukrainiečių skausmui neabejingi lietuviai. Į Ukrainą iškeliaus už žmonių suaukotus pinigus nupirkti du ginekologijos kabinetai ant ratų, kurie padės seksualinę prievartą patyrusiems ukrainiečiams įvairiuose karo alinamos šalies miestuose.

Vaizdo įrašą filmavo moteris iš Charkivo srities. Ji pasakojo, kaip rusų kareivis pasiėmė jos nepilnametę dukrą nakčiai ir prievartavo mokykloje: „Ji atėjo kažkur 7 ryto. Aš visą naktį nemiegojau, jaudinausi. Galvojau, jis ją jau užmušė. Jis ją nutempė į klasę antrame aukšte ir visą naktį prievartavo, suleido narkotikų į ranką ir pasakė, kad tu nieko nepajausi. Perrėžė jai skruostą, kaklą, išprievartavo, baksnojo pistoletu ir norėjo ją nužudyti. Peiliu nurėžė plaukus.“

Savo skaudžia išprievartavimo istorija su prancūze žurnaliste dalinasi ir Jelena iš okupuoto Chersono: „Aš netgi nespėjau pareiti namo. Aš nesuspėjau. Jie užėjo per galines duris, aš nesuspėjau paimti telefono. Aš nieko nespėjau. Jie tiesiog tylėdami nuvertė mane ant lovos ir tylėdami prispaudė automatu, išrengė… Kažkur trečią dienos, 4 ryto jie tiesiog išėjo. Jie tarpusavy beveik nesikalbėjo. Tiesiog porą kartų išvadino „chachluška“, „banderovka“, o po to sakė, dabar tavo eilė, ir viskas. O po to pasakė gerai, mums į postą reikia. Ir išėjo.“

Apie tai, kokius klausimus užduoda į specialią psichologinės pagalbos liniją skambinančios okupantų prievartą patyrusios aukos, kanalui „Svečiuose pas Gordoną“ pasakoja ir buvusi Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių kontrolierė Liudmila Denisova.

„Jos mama su seserimi buvo tiek išprievartautos ir tiek iškankintos, tiek žiauriai sumuštos, kad mirė tame rūsyje, ir ji gyveno tame rūsyje su mirusiais. Kaip žmogui tai išgyventi. O berniukas, kuriam vienuolika metų, kurį 10 valandų iš eilės prievartavo jo motinos akivaizdoj, kurią pririšo prie kėdės. Jis mėnesį tylėjo po to. Kaip su visu tuo?“ – kalba L. Denisova.

Pasak paramą išprievartautoms Ukrainos moterims renkančios asociacijos „Lygiai“ atstovės, Ukrainoje oficialiai fiksuojama šimtai išprievartavimo atvejų, bet jie visiškai neatspindi realybės. Išprievartautų moterų, vaikų ir vyrų gali būti tūkstančiai.

„Yra žinomos situacijos, kai sakysim, motina buvo išprievartauta. Su ja yra nepilnametė dukra, bet ji nesako, ar dukra buvo išprievartauta. Dukra kadangi dešimties metų, be mamos leidimo irgi nieko nesako. Tai tokių atvejų yra tikrai nemažai. Praeitą savaitę, kad vienas jauniausių buvo išprievartautas metų amžiaus berniukas, kuris mirė nuo žaizdų. Tai kol kas apie jaunesnius vaikus neteko girdėti, bet, ta prasme, amžiaus cenzo nėra“, – teigia asociacijos „Lygiai“ logistikos vadovė Skirmantė Cairns.

Moterys pasipasakoja, kai pabėga

Išprievartavimų, anot asociacijos atstovės, okupantams pasitraukus į rytinę Ukrainos dalį dabar gali būti mažiau, bet ryškėja tie, kurie nutiko prieš kelis mėnesius. Jie fiksuojami ir Lenkijoje.

„Moterys, kurios buvo išprievartautos ir pabėgo į Lenkiją, jų situacija yra ganėtinai sudėtinga, kadangi Lenkijoje abortus galima daryti tik tuo atveju, išprievartavimo atveju galima, bet jeigu yra baudžiamoji byla. Baudžiamųjų bylų šiuo metu būti negali, nes nusikaltėliai šiuo metu gali būti Donecko regione, gali būti Čečėnijoje, gali būti Rytų Rusijoje“, – aiškina S. Cairns.

„Čia yra mūsų greitosios mašinos, kurios dabar virsta pamažu mobiliosiomis ginekologijos klinikomis. Jos dar yra tuščios, viskas yra išmontuota, yra laukiama prietaisų. Tai yra ginekologijos kėdžių ir kitų diagnostikai skirtų prietaisų, kurie padėtų apžiūrėti, diagnozuoti ir padėti moterims“, – kalba asociacijos „Lygiai“ direktorė Reda Jurelevičiūtė.

Greitosios pagalbos automobiliai iš Ispanijos, kurie netrukus virs mobiliomis ginekologijos klinikomis, lietuvių dosnumo dėka iškeliaus į Ukrainą. Juose pagalba, anot asociacijos „Lygiai“ ambasadorės Lauros Ignatovičiūtės, moterims ir seksualinį smurtą patyrusioms aukoms bus teikiama taip pat kaip ir įprastuose, stacionariuose ginekologijos kabinetuose.

„Jau paskelbėm, kad pilnai surinkom visą reikiamą sumą, 90 tūkstančių eurų. Nuo gegužės 2 dienos rinkom, tai žiauriai ačiū visiems fiziniams asmenims, visoms įmonėms, kurios prisidėjo. Aš negaliu pasakyti, ar dažnas toks dalykas, bet aš apie tokį reikalą girdžiu pirmą kartą gyvenime ir man atrodo, kad iš tiesų tai yra žiauriai svarbi ir didelė misija, ypač kad mes lietuviai tai padarėm, išvešim ir tai realią pagalbą suteiks moterims“, – sako „Power Hit Radio“ radijo laidų vedėja Laura Ignatovičiūtė.

Į Ukrainą asociacija „Lygiai“ išveš ne tik mobilius, būsimus ginekologijos kabinetus. Į karo niokojamą šalį išvažiavo jau 3 sunkvežimiai su žmonių suaukotais vaistais, moterų higienos priemonėmis, nėštumo testais ir greitosiomis ilgojo veikimo kontracepcijos tabletėmis okupantų išprievartautoms moterims.

„Ta padėka yra visą laiką ir mums, visai šaliai, lietuviams, kad mes nepamirštam, kad mes galvojam, kad mes padedam ir svarbiausia, kad ta pagalba pasiekia tinkamas rankas. Tai didelės padėkos. Ir tikrai ir graudinasi būna ten moterys“, – kalba L. Ignatovičiūtė.

Šiuo metu yra renkama ir 4 pagalbos siunta Ukrainos moterims. Ji keliaus į centrus, kur glaudžiasi rusų prievartą patyrusios ukrainietės.