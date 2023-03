Po ketverių metų turistai gali sugrįžti į salas Tailande: jas išpopuliarino Leonardo Di Caprio filmas

Beprotiško grožio Tailando Koh Phi Phi salas 2000-aisiais išpopouliarinio Leonardo Di Caprio filmas „Paplūdimys“, kur smėliu ir saule jis mėgavosi Maya Bay paplūdimyje. Nuo tada į šį rojaus kampelį kasmet traukia milijonai žmonių, norinčių šioje vietoje nusifotografuoti.

Tačiau dėl milžiniško žmonių antplūdžio, Tailando valdžiai tenka rinktis – vandenyje gyvenantys rykliai ar milžiniški turistų srautai. Tailando valdžia paplūdimį buvo uždariusi ketveriems metams, mat dėl turizmo ėmė nykti koralai, pradėjo mažėti ir madagaskarinių naktinių ryklių.

Gamta kaip mat atsigavo – prieš dvejus metus lapkritį mokslininkai per dieną suskaičiuodavo per 160 ryklių. Vis tik paplūdimio uždarymas salai kainavo milijonus Jungtinių Valstijų dolerių, tad valdžia leido sugrįžti turistams. Ir tai turi savo kainą – jei anksčiau kasdien ten atplaukdavo daugiau nei 160 ryklių, sugrįžus turistams per dieną jų skaičius svyruoja nuo 20-ies iki 40-ies.

REKLAMA

„Madagaskariniai naktiniai rykliai – svarbūs ekosistemai, nes padeda išlaikyti koralinių rifų ekosistemas pusiausvyrą. Jie yra ir didžiausi plėšrūnai, nes valgo kitus sergančius ir nesveikus gyvūnus, palaiko jų populiaciją sveiką“, – kalba paplūdimio gelbėjimo projekto vadovė Matavee Chuangcharoendee.

REKLAMA

Tad įsileidę turistus tailandiečiai paplūdimį saugo kaip tik išmano – žmonėms ten draudžia maudytis. Jei koks gudruolis sugalvoja pažeisti taisykles, juos kaip mat sudrausmina paplūdimio darbuotojai.

Laivai ten taip pat negali švartuotis – tai padaryti jie turi kitoje salos pusėje. Kasdien leidžiama apsilankyti maždaug iki 4-ių tūkstančių turistų, tačiau ir tai, anot aplinkosaugininkų, vis tiek yra dideli skaičiai, tad vandens florai ir faunai ir vėl gresia pavojus.