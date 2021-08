Paskutinis Merkel vizitas pas Putiną: reikalavimas paleisti Navalną ir kritika Baltarusijai

Pirmą kartą Angela Merkel su Vladimiru Putinu susitiko 2005 m. dar nebūdama Vokietijos Kanclere. V. Putinas tuomet jau ėjo antrą savo prezidentavimo kadenciją.

O dar po poros metų 2007 m. jis gal ir netyčia, o gal ir žinodamas, kad A. Merkel prisibijo šunų – į susitikimą atvedė savo juodą labradorę. Vargu ar šis epizodas kanclerei buvo malonus.

Tačiau santykių su Kremliumi pakilimų ir nuosmukių per 16 metų kanclerės poste A. Merkel regėjo jau labai daug.

Šįkart V. Putinas Vokietijos kanclerę pasitinka su gėlėmis. Susitikimas simboliškas: šiandien – rugpjūčio 20-ąją – ir 20-tasis A. Merkel vizitas Rusijoje, ir paskutinis vizitas dar einant kanclerės pareigas – A. Merkel rugsėjį nesieks dar vienos kadencijos. Tai lyg atsisveikinimas su V. Putinu.

„Turime daug klausimų, kuriuos reikėtų aptarti ir asmeniškai. Taip kad esu įsitikinęs, kad tai bus ne tik atsisveikinimo vizitas, dėl jūsų sprendimo nesiekti daugiau kanclerės posto, bet ir bus kupinas rimto turinio“, – teigia V. Putinas.

„Ačiū pone prezidente, mielas Vladimirai, už priėmimą Kremliuje. Man džiugu dar kartą susitikti, tai ne tik atsisveikinimo, bet ir darbo vizitas Kremliuje. Žvelgiant atgal – prieš 80 metų Vokietija užpuolė Sovietų sąjungą. Kaip tik padėjau vainiką prie nežinomo kario kapo. Ir nors mes šiandien turime gilių nesutarimų – bet mes kalbamės. Taip turėtų būti ir toliau“, – teigia A. Merkel.

Ir lyg susitikime dar būtų maža simbolikos – sukanka lygiai metai nuo Berlyno ir Maskvos santykius smarkiai apkartinusio Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno apnuodijimo rusišku cheminiu ginklu „Novičiok“, po kurio jis buvo gydomas ne kur kitur, o Berlyne. Po kelias valandas trukusio susitikimo Vokietijos Kanclerė dar kartą pakartojo tvirtą Berlyno poziciją šiuo klausimu.

„Dar kartą pakartojau Rusijos prezidentui, kad Aleksejus Navalnas turi būti paleistas. Aiškiai pasakiau, kad ir toliau laikysimės šios pozicijos“, – teigia A. Merkel.

Be to – savaitgalį A. Merkel susitiks ir su Ukrainos prezidentu Volodimiru Zelenskiu. O pastarasis tikisi, kad kanclerė išgaus iš Putino pažadą nenutraukti dujų tranzito per Ukrainą užbaigus „Nord Stream 2“ projektą.

„Kalbėjome su Rusijos prezidentu, kad tranzitas per Ukrainą galėtų ir turėtų būti pratęstas ir po kontrakto pabaigos 2024 m.“ – teigia A. Merkel.

Tačiau V Putinas daugiau nei numatyta kontrakte Ukrainai nieko nežada: „Patikinau kanclerę, kad mes pilnai įvykdysime savo kontraktinius įsipareigojimus. Net kai ji paliks savo federalinės kanclerės postą.“

Lyderiai aptarė ir Baltarusios krizę. V. Putinas paragino kitas šalis nesikišti į Baltarusios reikalus, o A. Merkel pasmerkė režimo vykdomą hibridinį karą.

„Kai kalbėjome apie Baltarusią, aš pasmerkiau užsieniečių naudojimą, kaip hibridinį ginklą, kalbant apie situaciją prie Baltarusios-Lietuvos sienos“, – sako A. Merkel.

Susitikimo pabaigoje A. Merkel dar kartą pakartojo, jog laikosi pozicijos, kad su Kremliumi reikia kalbėtis, o V. Putinas pareiškė, kad A. Merkel visuomet laukiama Rusijoje.