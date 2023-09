Pasienio vadas – apie migrantų patekimo į Lietuvą kainą: „Gali būti nuo 300 iki 3000 eurų už žmogų“

Per Lietuvą pasipylė nelegalių migrantų banga iš Latvijos. Perėję Latvijos – Baltarusijos sieną, per Lietuvą jie bando patekti į Vakarų Europą. Kokie srautai driekiasi per Lietuvą ir kiek jų sulaiko mūsų pasieniečiai, laidoje „Dienos komentaras“ atsakė Valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas.