Nusprendus pakeisti elektros tiekėją – paskaičiuokite: įvertino, kada apsimoka tai daryti

O energetikos reguliuotojas primena, kad nepatikusį elektros tiekėją galima pasikeisti kas dvi savaites. Tiesa, vertėtų pasiskaičiuoti, kiek tektų sumokėti netesybų elektros tiekėjui už terminuotos sutarties nutraukimą anksčiau laiko. Beje, mažinti išaugusių elektros ir dujų tarifų gyventojams premjerė Ingrida Šimonytė neskuba, susiruošusi verčiau mažinti bendrą valstybės skolą.

Šiaulietis Vidmantas gyvena moderniame name, tačiau yra labai priklausomas nuo elektros ir jos kainų. Ten šilumą tiekia šilumos siurblys, o ir visiems kitiems prietaisams būtina elektra. Vyras praėjusį mėnesį už elektrą sumokėjo per 400 eurų, kas, jo įsitikinimu, yra per daug.

„Prieš metus mokėdavome 100–150 eurų, lapkritį 250 eurų, gruodį bus 430 eurų. Tai ženklus padidėjimas, sunkiai suvokiame“, – sako Vidmantas.

Vyras sako jau svarstantis keisti prieš metus pasirašytą sutartį su dabartiniu tiekėju arba iš viso ją nutraukti ir pereiti pas kitą.

„Trūksta informacijos, į ką geriau keisti, rinkoje kainos labai svyruoja. Rinkoj kaina skiriasi ne 20–50 proc, o šimtais kartų. Nuo cento iki 4 eurų, tai chaotiška, nenormalu“, – tvirtina Vidmantas.

Elektra „Nord Pool“ biržoje Lietuvoje toliau krenta ir šiuo metu kainuoja apie 8 centus už kilovatvalandę. Tad pasirinkusieji biržos planus, su kitais mokesčiais viliasi mokėti apie 20 centų už kilovatvalandę. Tai triskart mažesnė kaina nei praėjusių metų pabaigoje, kai tiekėjų siūlyti fiksuoti tarifai.

Elektrai pingant, ESO kol kas nefiksuoja didesnio gyventojų judėjimo tarp nepriklausomų tiekėjų. Tačiau didieji elektros pardavėjai nuo metų pradžios jau prarado apie tūkstantį klientų, o štai nepasirinkusių tiekėjo padaugėjo. Nutraukti elektros tiekimo sutartį ir pereiti pas kitą tiekėją įstatymas leidžia gana greitai – per dvi savaites ir neribotą kartų kiekį.

„Teisės aktuose numatytas 2 savaičių terminas. Prieš sutarties nutraukimą, sudarius naują sutartį, naujoji įsigalios po 2 savaičių, o naujoji sutartis bus automatiškai nutraukta po 2 savaičių“, – aiškina vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vedėja Kristina Engelgardt-Tkačuk.

Nors pasirašius elektros pirkimo sutartį su nauju tiekėju, šis turi pranešti buvusiam apie nutraukimą, tačiau teisininkai pataria, kad ne pro šalį būtų ir pačiam gyventojui raštu įspėti tiekėją apie sutarties nutraukimą.

Visgi nusprendus pakeisti elektros tiekėją anksčiau nei baigsis terminuota sutartis, advokatas pataria pasiskaičiuoti, ar apsimoka tai daryti, mat gali tekti sumokėti netesybas – įvairias suteiktas nuolaidas.

„Vienas operatorius pritaikė 50 eurų nuolaidą pirmai sąskaitai, ją nutraukus, sutartį reikia grąžinti. Kitas 3–5 ct pritaikė mažesnį tarifą ilgalaikei sutarčiai, reikia paskaičiuoti buvusį laikotarpį, nuolaidą, ji turi būti patikrinama“, – teigia advokatas Antanas Jonikaitis.

Pasak advokato, elektros vartotojai nebūtinai iš karto turi pereiti pas kitą elektros tiekėją, gali dar pamėginti ir pasiderėti su esamu dėl mažesnio tarifo ar plano pakeitimo.

„Derybų objektas su tiekėju, tačiau kiek buitiniai vartotojai turi derybinės galios, jų turbūt nedaug“, – sako A. Jonikaitis.

Vartotojų gynėjai primena, kad elektros kainos subsidiją teikia ir vyriausybė, tad, nutraukus anksčiau laiko sutartį, gąsdinti dar ir ją grąžinti elektros tiekėjas neturi teisės. Elektros tiekėjams šiuo metu pradėjus mažinti elektros tarifus, kai kurie ekonomistai dar ragina pasvarstyti, ar verta skubėti persirašinėti ar nutraukinėti sutartis. Esą kainos gali dar labiau sumažėti.

„Gal dar palaukti 2–3 mėnesius, tikimybė, kad kainos dar sumažės nemaža. Valstybė kažką paskelbs balandį–gegužę ir sprendimus priiminėti tada“, – teigia ekonomistas Tadas Povilauskas.

Mažėjančiomis elektros ir dujų kainomis patenkinta ir premjerė Ingrida Šimonytė. Tiesa, gyventojams tarifų mažinti ji neskuba, esą viliasi sumažinti suplanuotą valstybės skolą.

„Žmonės nemoka rinkos kainos. Elektros pusę kainos kompensuojame, dujų – du trečdalius“, – sako I. Šimonytė.

Šių metų valstybės biudžete gyventojams kompensacijoms už dujas ir elektrą valdantieji numatė skirti 800 mln. eurų. Dar per 200 mln. eurų vyriausybė numatė kompensacijoms už elektrą verslui.