„Latvenergo“ vadovas: pigios elektros gamybos pajėgumai Baltijos šalyse yra nepakankami

Interviu agentūrai LETA jis pabrėžė, birža „Nord Pool“ puikiai veikia, jei nėra karo sąlygų.

„Būtina suprasti, kad elektros kainų svyravimus biržoje lėmė neadekvatus dujų kainų pakilimas, taigi šioje situacijoje negalime kaltinti biržos“, – pareiškė M. Čakstė ir pridūrė, kad vienas iš būdų sumažinti kainų svyravimus yra Europos Sąjungos (ES) sprendimas nustatyti dujų kainų „lubas“.

„Kita vertus, kalbant apie Baltijos [šalių] regioną, kainos biržoje rodo, kad mes neturime pakankamai pigios gamybos pajėgumų. Todėl ... per kitus dvejus ar trejus metus turime investuoti į vėjo ir saulės jėgaines, siekdami sumažinti elektros kainas. Tačiau to negalima padaryti per vienus metus“, – pabrėžė „Latvenergo“ valdybos pirmininkas.