Nufilmavo, kaip Vilniuje „Bolt“ kurjeris skrieja elektriniu dviračiu 100 km/val. greičiu

Vilniuje vairuotojas užfiksavo vaizdelį, kaip maistą išvežiojantis dviratininkas prospektu skrieja kaip motociklininkas – 100 kilometrų per valandą greičiu. Maža to, maisto kurjeris su elektriniu dviračiu be šalmo dar ir nardo tarp mašinų bei lenktyniauja su kitais vairuotojais.