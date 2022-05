Neramios žinios iš fronto – daugėja įrodymų apie rusų žvėriškumą Ukrainoje

Savo ruožtu „Azovo“ pulko vadas skelbia, kad Ukrainos karinė vadovybė įsakė „Azovstalyje“ likusiems kariams nutraukti kovas. Visgi koks likimas jų laukia, kol kas neaišku – Kyjivas to nekomentuoja. Paskutinis kartas, kai ukrainiečiai užfiksuoti gyvi. Kovo 4-ąją rusų okupantai 9 vyrus Bučoje išveda sušaudyti.

Bučos žudynių vaizdus paviešino „The New York Times“. Jie neabejotinai taps įrodymais tiriant Rusijos karių vykdytas ukrainiečių žudynes. Viską filmuoja ne tik miesto vaizdo kameros, bet ir pasislėpę liudininkai. Jei okupantai tai žinotų, mirtinų kulkų neišvengtų ir karo nusikaltimą fiksuojantys žmonės.

Okupantų išvesti vyrai sušaudyti pastato kieme. Rusų kariai buvo įkūrę savo vadavietę. Iš kiemo vyrai į vos už kelių šimtų metrų esančius namus nebegrįžo.

Nužudytųjų kūnai prie pastato išgulėjo beveik mėnesį. O jų egzekucijos nuotrauka, kaip ir dešimtys kitų užfiksuotų išlaisvinus Bučą, sukrėtė visą pasaulį.

Šie ukrainiečiai prieš karą gyveno paprastą gyvenimą, dirbo parduotuvėse ir gamyklose, o dieną prieš mirtį prisijungė prie skirtingų Ukrainos gynybinių pajėgų, tačiau pakliuvo į okupantų spąstus. Beje, Ukrainoje nuo karo pradžios jau užfiksuota daugiau nei 18 tūkstančių karo nusikaltimų.

„Ukrainoje jau prasidėjo pirmasis Rusijos karo nusikaltėlio teismas. Ir tai baigsis visišku teisingumo atkūrimu tarptautiniame tribunole. Esu tuo tikras. Surasime ir patrauksime atsakomybėn visus tuos, kurie duoda ir vykdo nusikalstamus įsakymus“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelensky.

„Azovstal“ vyko speciali operacija

O pasidavusių Mariupolio gynėjų likimą ir toliau gaubia nežinia, tačiau paaiškėjo, kad ginklus sudėjo toli gražu ne visi paskutiniame bastione „Azovstalyje“ užsibarikadavę kovotojai. Visgi po ketvirtadienį paviešinto „Azovo“ vado pavaduotojo pareiškimo, mįslių ne ką mažiau.

„Aš ir vadovybė esame „Azovstal“ gamyklos teritorijoje. Vyksta tam tikra operacija. Jokių detalių neatskleisiu. Dėkoju visam pasauliui, dėkoju Ukrainai už palaikymą. Pasimatysime“, – sako „Azovo“ vado pavaduotojas Sviatoslav Palamar.

Penktadienį jau žinios apie įsakymą paskutiniams „Azovstal“ esantiems ukrainiečių kariams nutraukti kovas. Tačiau ar jie pasiduos, neaišku.

„Aukščiausia karinė vadovybė davė įsakymą išsaugoti garnizono karių gyvybes ir sveikatą bei sustabdyti miesto gynybą“, – sako „Azov“ vadas Denis Prokopenko.

Istorija baltarusio Jurijaus, kuris stojo į kovą už Ukrainą ir vos nevirto patrankų mėsa. Vyras rodo, kokius sužalojimus patyrė per rusų pajėgų ataką prieš jį ir kitus svetimšalių legiono narius prie Aleksandrovkos, Chersono regione.

„Plyšusi mano šlapimo pūslė, teko pašalinti dalį žarnyno, sutraukyti nervai dešinėje rankoje, nejaučiu pirštų, na ir koja kairė irgi“, – kalba svetimšalių legiono karys Jurij Chmiel.

Kad Jurijus gyvas – tikras stebuklas ir už tai jis dėkingas mūšio lauke sutiktiems lietuviams.

„Ačiū svetimšalių legionui – vaikinams lietuviams. Jie mane jau be sąmonės tempė tą maršrutą, kurį praėjome pėsčiomis. Per ugnį, per apšaudymus, beveik 6 kilometrus. Jie mane išnešė, perdavė, mane pasiėmė, taip aš ir prabudau Mykolajive, ligoninėje“, – pasakoja J. Chmiel.

Žmonių košmaras Bachmute, esančiame Donecko srityje. Okupantams Bachmuto užimti nepavyko, tad jie ir vėl griebiasi tos pačios taktikos – čia viską lygina su žeme. Pastarąją parą į Bachmutą atskriejo mažiausiai šešios raketos.

Ukrainos prezidentas sako, kad rusų pajėgos bando nužudyti kuo daugiau ukrainiečių – vykdo genocidą. Ir įspėja, kad Donbasas, kur Rusijos pajėgos pamažu stumiasi į priekį, jau visiškai sugriautas.

„Ukrainos ginkluotosios pajėgos tęsia Charkivo srities išvadavimą. Tačiau Donbase okupantai bando didinti spaudimą. Ten – pragaras. Ir tai nėra perdėta“, – sako V. Zelensky.

Rusai skelbiasi užgrobę norimas Luhansko dalis

Tuo metu Rusijos gynybos ministras jau kalba apie tariamą pergalę Luhanske.

„Rusijos ginkluotųjų pajėgų grupės kartu su „Luhansko ir Donecko liaudies respublikų“ milicijos daliniais toliau plečia kontrolę Donbaso teritorijose. „Luhansko liaudies respublikos“ išvadavimas artėja prie pabaigos“, – teigia Rusijos gynybos ministras Sergej Šoigu.

Savo ruožtu Rusija ir toliau neriasi iš kailio ir didina galinčių užsirašyti į kariuomenę amžių. Rusijos Dūma jau parengė įstatymo projektą, kuriuo žadama vyresniems nei 40 metų rusams leisti užsirašyti į kariuomenę.

Tuo metu Kyjivas skelbia nukovęs beveik 28 tūkstančius Rusijos karių, nors Vakarai šio skaičiaus ir nepatvirtina.

O Jungtinėse Tautose – žodžių mūšis tarp Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus ir Rusijos ambasadoriaus. A. Blinkenas apkaltino Rusiją mėginant sukelti pasaulinę maisto krizę, nes ši blokuoja Juodosios jūros uostus ir neleidžia eksportuoti Ukrainos grūdų.

„Milijonų ukrainiečių ir milijonų kitų žmonių visame pasaulyje aprūpinimas maistu tiesiogine prasme paverstas Rusijos kariuomenės įkaitu. Regis, Rusijos valdžia tiki, kad naudojant maistą kaip ginklą, pavyks pasiekti tai, ko nepavyksta pasiekti vykdant invaziją – palaužti Ukrainos žmonių dvasią“, – kalba JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas.

O Rusijos ambasadorius atšovė, kad Amerika nustotų dėl visų pasaulio negandų kaltinti Rusiją. Ir leido suprasti, kad tai – Rusijos kerštas už Vakarų taikomas sankcijas.

„Klausant jūsų, ponai, atrodytų, kad mes norime visus numarinti badu ir tik jūs su Ukraina rūpinatės, kaip išgelbėti alkanųjų gyvybes. Po vasario 24-osios prieš mūsų šalį prasidėjo visiška bachanalija. Mūsų šaliai pritaikyta daugiau nei 10 tūkstančių sankcijų. Dėl to nutraukti transporto maršrutai, prasidėjo logistikos krizė. Rusijos laivams kyla grėsmių ir jie negali išplaukti iš uostų“, – sako Rusijos ambasadorius JT Vasilij Nebenzia.

Tiesa, Rusija ne tik blokuoja Ukrainos grūdų eksportą, bet ir masiškai juos vagia. Skelbiama, kad gegužės pradžioje rusai iš okupuotos Ukrainos teritorijų pagrobė dešimtis tūkstančių tonų grūdų – maždaug ketvirtadalį visų Ukrainos atsargų.