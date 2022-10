Naujosios Zelandijos zoologijos sode gimė keturios poros lemūrų dvynukų: „Mums buvo šokas“

Mamą tvirtai apsikabinęs naujasis Velingtono zoologijos sodo lemūras. Tačiau čia šis primatas pasaulį išvydo ne vienintelis. Zoologijos sodo darbuotojai dalijasi neįtikėtina žinia. Keturios lemūrų patelės pagimdė keturias poras lemūrų dvynių, tad iš viso gimė net aštuoni ilgauodegiai.

Tai didelis pasiekimas Velgintono zoologijos sodui, mat lemūrai įtraukti į nykstančiųjų gyvūnų sąrašą. Tačiau, kaip sako lemūrų prižiūrėtojai, didžiausi nuopelnai atitenka patinėliui Dzeusui, tapusiam aštuonių jauniklių tėčiu.

„Mums buvo šokas, jei atvirai. Tai reiškia, kad šis vyrukas – tėtis Dzeusas – padarė savo darbą. O tai buvo nelengva, nes jis turėjo tik 24–36 valandų langą susiporuoti. Ir dauginasi lemūrai tik kartą metuose. Taigi jam puikiai pasisekė“, – kalba lemūrų prižiūrėtoja Lisa Ridley.

Lemūrai dėl to ir nyksta, kad jų patelės lytiškai aktyvios tebūna 1–2 dienas per metus. Tačiau akivaizdu, kad Velingtone dėl to problemų tikrai neiškilo. Pirmoji dvynių pora pasaulį išvydo rugpjūtį, ketvirtoji – praėjusią savaitę.