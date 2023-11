Minint televizijos dieną – gyventojai apie TV3 laidas: „Visi vedėjai man prie dūšios

Prekybininkai sako, kad pastaraisiais metais išlieka stabilus ne tik televizijos žiūrovų, bet ir perkančiųjų naujausius ir didžiausius televizorius skaičius. Kai kurie pirkėjai ieško ir 100 colių televizorių, kurių prekyboje dar nėra.

Panevėžio rajone, Berčiūnų kaime, gyvenantis 76-erių Petras pripažįsta, kad yra ištikimiausias TV3 žiūrovas ir nepraleidžia nė vienų žinių.

„Visi vedėjai man prie dūšios. Kaip sako, žinių televizija yra pirmas žinių bagažas“, – šypsojosi vyras.

Nepaisant kartais pasitaikančių žiaurių įvykių Lietuvoje, Petras tikina, kad TV3 žinių nepraleidžia niekada. O labiausiai vyrui patinka žinių ir sporto vedėjai.

„Ir Rokas, ir Donata – tai jau, suprantat, išsamiai. Kaip sakant, trumpai drūtai“, – vedėjus gyrė panevėžietis.

Žinių vedėjai dėkoja Petrui už tokius komplimentus.

„Šaras mačiau kalbino žmogų, panevėžietį, kuris sakė, kad labai patinka Rokas, Donata, Vilius. Visus vardais žino“, – džiaugėsi sporto žinių vedėjus Vilius Stalgaitis.

Žiūrovai išskiria žinias

Kaip ir panevėžietis Petras, taip ir daugelis gatvėje kalbintų žmonių, sako neįsivaizduoja savo gyvenimo be televizijos. Žmonės vardija, ką labiausiai mėgsta žiūrėti ir išskiria TV3 žinių laidą:

„Per TV3 tokios aiškesnės, tikslesnės, daugiau naujienų.“

„Su Jakilaičiu pokalbius pasižiūriu.“

„Žinias tai pastoviai. Dar „TV Pagalbą“ žiūriu.“

„Talentus žiūrėjau, kartais filmą kokį.“

„Per TV3 patinka „Prieš srovę“, dar žinias pažiūriu karts nuo karto.“

Televiziją žiūri internetu

Kad žmonės nuo televizijos niekaip neatsitraukia rodo ir reitingai. Kasdien televiziją vidutiniškai žiūri beveik 1,7 milijono žiūrovų. O iš jų net milijonas – tik TV3 grupės kanalus.

Šiandien žiūrovas televiziją stebi ne tik per visiems įprastą televizorių, bet mėgstamas laidas žiūri internetu, per išmaniuosius įrenginius. Negana to, televiziją gali ir atsisukti, komentuoti laidos turinį. Tad televizijai tenka taikytis prie nuolat besikeičiančio ir reiklaus žiūrovo.

„Jie žiūri mūsų programas ir kitose platformose – pavyzdžiui, GO3. GO3 šiandien yra didžiausia mokamos televizijos platforma Baltijos šalyse. Baltijos šalys turbūt yra vienintelis regionas, kur esame aplenkę net „Netflix“, – kalbėjo TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

Ieško didesnių televizorių

Stabilus kasmet išlieka ne tik televizijos žiūrovų skaičius. Stabiliai žmonės perka ir naujausius televizorius. Tiesa, pirkėjai kasmet ieško vis didesnių televizorių – teiraujasi net 100 colių ekrano.

„Mes norime žiūrėti per didelį ekraną, nes didelis ekranas mums suteikia dar daugiau potyrio, dar daugiau kokybės, efekto ir emocijos. Sėdim savo namuose, bet jaučiamės lyg būtume kino teatre ar koncerte“, – aiškino „Xiaomi“ mažmeninės prekybos vadovas Tomas Valantinas.

Turinio analitikai stebi, kad daugėja žmonių, kurie greičiausiai dėl laiko trūkumo televizijos programas žiūri ne tiesiogiai, o atsisukdami.

