Marius Dubnikovas įvertino „slepiamą“ mokesčių reformą: „Tai reiškia jų didinimą“

Kaip reaguoti į tokią situaciją, tv3.lt naujienų portalo laidoje „Dienos“ pjūvis aiškino ekonomistas Marius Dubnikovas.

Ponas Mariau, jūs neseniai rašėte, kad sunku suvokti, ką valdantieji darys, nes kol kas mokesčių reforma, kuri turėtų prasidėti šioje Seimo sesijoje, nėra žinoma apie ką tiksliai bus. Ar taip?

Išėjo pranešimas, kad reforma, kuri turėtų programuoti didelį, ne kosmetinį ar pareguliuojantį pokytį, bet reforma, apkeičianti kryptį, ji ir visas paketas bus paskelbtas gegužės mėnesį ir šios sesijos metu jis bus priimtas. Vėliau situacija švelninta ir buvo sakoma, kad gal diskusijos galėtų prasitęsti ir toliau.

Tai iš tiesų gąsdina, nes bet kokiu atveju, jei kadencijos pradžioje buvo pažadėta diskusija, nuo kurios ir pradėjo, 2021 metais buvo darbo grupė, diskusijos, pradėjo kurtis projektai ir tuos du metus galėjo diskutuoti, tai dabar vos ne per mėnesį mes jums numesime paketą, o jūs būkite mieli, įsigilinkite. Dar greičiausiai porą savaičių yra palikta balsavimui, o tai reiškia, kad per porą savaičių reikia perskaityti ir pasakyti, kas yra blogai, kas yra gerai, o mes nuspręsime kaip reikia.

Greičiausiai, tokia diskusija ir bręsta, kas iš tiesų tiek verslo bendruomenę gąsdina, tiek ir pačią visuomenę, nes ji labai aiškiai supranta, kad ta reforma yra nukreipta į lengvatų mažinimą, kas visais atvejais nėra blogai ir sulyginti situaciją yra gerai, bet tai reiškia mokesčių didinimą, nieko kito.

Pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestį turi nemažai šalių. Tai, jei jį siūlytų, klausimas būtų, kokia turi būti riba?

Esminis dalykas yra vertė, kiek tu turto turi, kiek tu jo esi nupirkęs, kiek esi turtingas žmogus, todėl nuo vertės ir skaičiuokime. Kalbant apie ribą, tai turbūt pats protingiausias žingsnis yra žingsnis po žingsnio leisti tą kartelę, nes dabar nekilnojamo turto mokestis egzistuoja, tiesiog ta kartelė yra aukščiau.

Antras klausimas, ar vertės yra teisingos, nes kiekvienas atsidaręs Registrų centro duomenis galime pasitikrinti, kiek mūsų būstai kainuoja, tai ten gali labai dažnai nustebti. Nuo skelbimų skiriasi kartais, aš kažkada žiūrėjau savo namą, tai pagal tą vertę su malonumu galėčiau dar 5 nusipirkti ir būčiau labai patenkintas.

Yra kalbama ir apie automobilių taršos mokestį. Koks jis turėtų būti?

Čia dar vienas klausimas, kaip ta reforma turės praeiti, jeigu dalis mokesčių netgi pačiame patogiausiame laikotarpyje nebuvo priimti, aš kalbu apie tą patį taršos mokestį. Tai yra mokestis, kuris turi egzistuoti, turime keisti visuomenės požiūrį į tai, kokioje aplinkoje gyvename, ką vartojame ir pan., bet mokestis nebuvo priimtas. Tai reiškia, kad nebuvo politinės valios.

Tai klausimas, kaip ta valia atsiras dabar, artėjant rinkimams, nes prieš tai buvo ilgesnis nei dvejų metų periodas, kai nebuvo apskritai jokių rinkimų. Ten buvo pats patogiausias laikotarpis, nebuvo prieš tai tokios kadencijos, kad turėtų tokį ilgą laikotarpį be rinkimų, kai tu gali daryti savo sprendimus. Tai dabar, kai situacija sudėtingesnė, įvesti tą taršos mokestį bus sudėtinga.

Va čia ir kyla baimės iš verslo pusės, kad tie svarbūs mokesčiai – nekilnojamo turto, taršos mokesčiai – nebus priimti, nes artėja rinkimai, bet bus nueita į kažkokius mažus sprendimus, kurie lies labai konkrečias sritis. Pavyzdžiui, bus naikinama individuali veikla, kurioje maždaug 120 tūkstančių žaidėjų yra. Mes matome ir blogą požiūri į verslą, nes su juo nėra diskutuojama, bankams uždedami sektoriniai mokesčiai, tai galbūt, pavyzdžiui, bus padidintas dividendų mokestis, bet tie esminiai mokesčiai nebus pakeisti.

Dėl to tai nebus reforma, tai bus kažkokių konkrečių pinigų surinkimas. Man kyla toks įtarimas, kad per paskutinius kelis metus politikai įprato per biudžetą dalinti mokesčius ir dalinti surinktus mokesčius ganėtinai laisva ranka. Tai yra didinamos pensijos, nors tai yra gerai, bet dideliais mastais... Tai pagimdė ir dalį infliacijos. Taip pat valstybės sektoriaus išlaidos, minimalios algos ir tada ateiname po viso šito laikotarpio, kai bus paskutinis biudžetas prieš rinkimus ir reikės pinigų.

Pinigų kaip ir yra, nes praėjusias metais biudžetas buvo viršytas 10 proc., papildomai buvo surinkta 1,5 milijardo, bet to neužtenka, reikia dar daugiau, kad išdidintume valstybės išlaidas ir parodytume, kokie mes esame geri. Tai tada ateisime būtent į tuos mokesčius, iš kurių bus bandoma sutraukti didesnes sumas.

Daugiau sužinokite laidoje, esančioje straipsnio pradžioje.