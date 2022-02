Lietuvos ambasadorius Ukrainoje apie žmonių nuotaikas: ruošiamasi ir blogiausiam

Plačiau apie tai jį kalbino žurnalistė Jolanta Svirnelytė.

Vasario 16 dieną, kai manoma, kad Rusija ims pulti Ukrainą, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė Vienybės diena. Tad kokiomis nuotaikomis šiuo metu gyvena Ukraina?

Ir be to skelbimo Vienybės dienos, matyt, prezidentas suprato ir nutarė apjungti formaliai visa tai, kadangi tas vienijimasis žmonių tarpe, patikėkit, labai jaučiasi pastaruoju metu. Gyvenimas tiek Kijeve, tiek kituose miestuose teka įprasta vaga, vyksta darbai, dirba mokyklos, prekybos centrai, restoranai ir t.t. Įtampėlė, reikia pripažinti, tvyro, žmonės labiau susikaupę, susitelkę, susivieniję, tai vat būtent ir ta Vienybės diena, kurios renginiuose ir mes ruošiamės dalyvauti, kadangi turime nuolat svečių ir labai džiaugiuosi ir aš kaip ambasadorius, kad Lietuva savo vadovų pavyzdžiu rodo tikrai didelį ir išskirtinį dėmesį.

Praėjusią savaitę turėjome labai svarbų mūsų premjerės ir jos delegacijos vizitą. Viena diena Kijeve, kitą dieną Ukrainos premjeras lydėjo premjerę į pafrontę, į Rytų Ukrainą. Tas dėmesys tikrai yra, patikėkit, labai svarbus ir šiuo metu turime mūsų viceministrą Mantą Adomėną, šiuo metu atvyksta mūsų 6 Seimo nariai, ministras Dainius Kreivys. Na, tas palaikymas yra ir tą ukrainiečiai labai vertina.

O kiek tas tarptautinis palaikymas yra jiems svarbus? Ką tie politikai gali padaryti? Galbūt jie nori, kad ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių politikai atvyktų?

Vienareikšmiškai. Aš kaip Lietuvos ambasadorius kalbu, bet iš tiesų, tarkim, vakar vakare turėjome susitikimą su Europos Sąjungos ambasadoriais, su užsienio reikalų ministru, tai jis iš tiesų labai nuoširdžiai, iš visos dūšios dėkojo toms šalims, kurios sugebėjo atrasti laiko ir kurių vadovai, ministrai apsilankė ar planuoja čia lankytis Ukrainoje.

Politinė ir moralinė parama yra labai svarbi, svarbi ir reali karinė, materialinė parama, kuo mes tikrai galime didžiuotis, ir praėjusį savaitgalį atkeliavusiomis priešlėktuvinės gynybos sistemomis „Stinger“, kur pačiam teko pasitikinėti oro uoste, ir kita reali parama tiek tomis pačiomis vakcinomis, <...> planuojame ir karinės medicinos komandą siųsti. Karinė mokymų misija... Na, iš tiesų nenoriu rodyti pirštais į konkrečius partnerius, kurie mažina dalyvavimą ir karinių misijų čia, Ukrainoje, tai Lietuvos sprendimu 10-čia karinių instruktorių padidinti kontingentą mūsų karinės mokymo misijos galime tik džiaugtis ir didžiuotis.

Kaip į viską reaguoja Ukrainos gyventojai?

Nėra masinio parduotuvių šlavimo, tikrai nėra. Vėlgi grįžkime prie to, nuo ko pradėjome, prie tos vienybės jausmo – iš tiesų patys žmonės, eiliniai piliečiai registruojasi į įvairiausius mokymus, kurie realiai, praktiškai vykdomi nacionalinės gvardijos pagrindu, labai aktyviai įsijungia į procesą kariai veteranai. Per 8-erius karo metus tą realų karą praėjo apie 400 tūkst. karo veteranų taip vadinamų. Iš jų daugiau nei 200 tūkst., galbūt ir dar daugiau, yra oficialiai užsiregistravę kariauti savanoriškai, eiti į karą, jeigu, neduok Dieve, to prireiktų.

Ar Ukrainos prezidentas tiki, kad karas gali prasidėti?

Ir prezidentas Zelenskis, ir kiti vadovai iš tiesų savo pasisakymais, savo kalbomis, kurių labai daug pastaruoju metu, kaip tik stengiasi tautos nekaitinti, nekelti panikos, nes bet koks panikavimas gali būti blogiau negu kiti dalykai. Tai ukrainiečiai supranta, kad grėsmė tebėra labai didelė, bet garsiai to netrimituoja. Aš pats asmeniškai palaikau kontaktus su gynybos ministru, su kariuomenės vadovybe, tai tikrai yra ruošiamasi blogiausiam scenarijui, bet labai tikint, kad tai neįvyks ir pavyks tai užkardyti. Tačiau ruošiamasi yra labai rimtai.

