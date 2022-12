Lietuvoje sparčiai auga sergamumas: „Gripas mutavo mums nepalankia linkme“

TV3 žinių „Dienos komentare“ šeimos gydytojų asociacijos vadovas Julius Kalibatas atsakė, kaip stipriai gripas gali įsisukti mūsų šalyje ir kodėl šio sezono gripas įvardijamas kaip pavojingesnis.

Girdime, kad gripas grįžta su trenksmu. Kokia dabar situacija Lietuvoje?

Šeimos gydytojai pastebi, kad to gripo tikrai daug lyginant su praėjusiu sezonu. Nelaimė, būtent dabar labiausiai serga vaikai, jeigu praėjusių sezoną vaikų sirgo kažkur 6 proc., dabar jau 70 proc. ir daugiau. Noriu pasakyti, kad gripas vaikams yra kur kas pavojingesnis nei suaugusiems.

Kodėl labiau serga vaikai?

Praėjusį sezoną sirgo labai mažai vaikų, labai mažai jų skiepijosi nuo gripo, todėl jie to imuniteto neįgijo. Imunitetas persikelia ir kitam sezonui, aišku, jis silpnesnis, ne toks, kaip turėtų būti, bet dalis yra, o šį sezoną vaikai neturi net ir to dalinio imuniteto. Dėl to gripas intensyviai puola juos.

Teigiama, kad jau dabar gripu serga 20 kartų daugiau žmonių nei praėjusį sezoną, bet gal dėl COVID-19 pernai nebuvo fiksuojama, kiek žmonių serga gripu?

Žinoma, dėl pernai metų statistikos galima abejoti, nes visas dėmesys buvo skirtas COVID-19, jo diagnostikai ir tai buvo svarbiausia, ugnį reikėjo gesinti ten. Šiais metasi be abejonės statistika yra pakankamai tiksli, nustatomas ir gripas, ir koronavirusas, ir ūmūs virusiniai viršutinių kvėpavimo takų uždegimai.

Kodėl ir kuo šiais metais gripas pavojingesnis, nei buvo praėjusiais?

Gripas mutavo ir mutavo mums nepalankia linkme. Dabar stebime, kad karščiavimas užsitęsia – buvome įpratę, kad 2–3 dieną pikas, per savaitę visi simptomai praeina ir žmogus jau sveikas, dabar matome, kad temperatūra laikosi ilgiau. Taip pat galvojame, kad komplikacijų skaičius gali būti didesnis.

Kada žmogui reikia kreiptis į gydytoją?

Aš norėčiau akcentuoti vaikus – motinos, tėvai išgyvena ir mes matome, kad poliklinikose masės atvežtų vaikų, o kiti veržiasi į ligoninių priėmimo skyrius, todėl jie taip pat užkimšti. Ten laukia ir piktinasi po 5 ar 6 valandas, bet aš tėvams norėčiau pasiūlyti, jeigu atsirado tokie simptomai kaip neramumas, dezorientacija, slopinimas ar atsirado bėrimas, dusulys – tada reikia kreiptis į gydymo įstaigą ir atidėlioti negalima. Jei negali prisišaukti šeimos gydytojo, tada kvieskite greitąją.

Čia juokauti negalima, nes komplikacijos gali būti labai sunkios, bet jeigu vaikui temperatūra 37,2, bėga nosis ir jis truputį pakosėja – tikrai tokio vaiko nevežkite nei pas šeimos gydytoją, nei į priėmimo skyrių. Vaikui skirkite karštas arbatas, pasistenkite jį paguldyti ir sekite. Jei simptomai nemažėja, atsiranda papildomi simptomai, karščiavimas didėja, tada kreipkitės į gydytoją.

O kaip išvengti pavojingų komplikacijų?

Gripas mėgsta, kad su juo miegotų. Tai, jei yra gripas, pasistenkite būti namie, pasistenkite būti lovoje ir nevaidinkite drąsių – neikite į darbą, nelakstykite po miestą ir netampykite vaikų, neikite į pasilinksminimo vietas ir būkite atsargūs. Su gripu juokauti negalima.

Kada bus pikas?

Manau, nereikia būti optimistais. Mes, medikai, manome, kad tas pikas dar tik bus. Tikriausiai, jis bus sausį, vasarį, todėl reikia ruoštis ir nusiteikti, kad gali būti blogiau. Jei bus geriau – tai ačiū Dievui.

Daugiau apie gripą išgirskite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.