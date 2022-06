Liepą dujos ir elektra brangs beveik dukart: kokias kompensacijas gaus gyventojai?

Šiauliuose gyvenanti pensininkė Stasė, nors gyvena ir viena, elektros sunaudoja vis tiek nemažai. Pasakoja, kad ypač daug jos tenka akvariumui.

O be jo juk veikia ir šaldytuvas, televizorius, o kartais reikia įsijungti ir siurblį, arba, norint išgerti arbatos, užstatyti virdulį. Taip Stasė per mėnesį sunaudoja apie 100 kwh.

Senolė rodo atsiskaitymo knygelę ir pasakoja, kad augančias kainas pastebi jau seniai, bet esą nėra ką daryti, elektros juk neatsisakysi.

„Brangsta, man gaila jaunų žmonių, kurie darbų netenka, vaikų turi, butų neturi. Aš pensijos gaunu 400 eurų, apsimoku mokesčius, o maistą pati darau, nežiūri, kur skanu, pasidarau, pavalgau. Viskas gerai, vaistai brangūs labai, va, kai reik vaistų, tik, kad nereiktų lovoj gulėt, daugiau nereikia“, – kalba šiaulietė Stasė Navickienė.

Nors dabar senolė moka apie 17 eurų už suvartojamą elektrą, jau nuo liepos ši kainą pasikeistų ir didėtų beveik du kartus – jį mokėtų apie 33 eurus.

Todėl valdžia apsisprendė – patvirtino dalinių kompensacijų paketą. Pagal standartinį visuomeninį tarifą už elektra dabar mes mokame apie 16 centų už kwh. Jau nuo liepos mokėtume 33 centus už kwh, tačiau pritaikius Vyriausybės kompensacijas, vartotojams už elektrą reikės mokėti 9 centais už mažiau – 24 centus už kwh.

Kompensacijos bus išmokamos ir naudojantiems gamtines dujas. Skaičiuojama, kad jei jokių kompensacijų nebūtų skiriama, jau liepą už dujas, namus šildantiems žmonėms, kainos augtų dvigubai ir kubinis metras kainuotų – 1,21 eur. Su kompensacija jo kaina sieks 77 centus.

„Mes galėsime džiaugtis visi žemesnėmis elektros kainomis, kurių bus kompensuojama net 9 centai, o visas paketas yra 580 mln. Tai milžiniškas paketas, kuris gula ant mūsų biudžeto pečių, tačiau tai buvo neišvengiama“, – tvirtina Energetikos ministras Dainius Kreivys.

Ministras primena, kad šie pinigai naudojami ne tik ateinančio pusmečio elektros kompensavimui. 400 mln. iš jų bus panaudoti skoloms už praėjusį pusmetį.

„Vyriausybė padengė ir tas skolas ir į priekį. Tai ne tik už ateinantį, bet ir už praeitą pusmetį yra padengtą, tai šiai dienai galima pasakyti drąsiai, kad žmonėms nereikės mokėti nei už praeitus periodus, nei į priekį“, – aiškina D. Kreivys.

Minimalus standartinis elektros tarifas, žemiau kurio nebus kompensuojama elektros kaina, sieks 24 centus už kWh.

„Visuomeninė kainos riba, ir pagal šitą sprendimą, kuriam Vyriausybė šiandien pritarė – 9 centai už kWh bus taikoma kompensaciją, tai kitaip sakant, vartotojai turėtų mokėti antrąjį šių metų pusmetį ne daugiau kaip 24 centus už kWh“, – teigia valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.

Tarybos atstovas taip pat primena, kad suvartojantiems 1000 ir daugiau kwh per metus naują elektros tiekėją privalu pasirinkti iki birželio 18. Kitu atveju jiems bus taikomas tarifas ir už elektrą teks mokėti brangiau.

„Jiems kaina bus 25 proc. didesnė negu biržoje elektros energijos kaina, ir tie vartotojai gali viršyti 33 centus kWh, tai tokiu atveju jiems bus kompensuojama tik 9 centai. Jei būtų kaina 35 centai pagal garantinį tiekimą, jie mokėtų 26 centus už kWh, tai jie mokėtų daugiau“, – sako R. Pocius.

Elektros tiekėją iki birželio 18 turi pasirinkti 300 tūkstančių vartotojų. Pasak Energetinių tyrimų instituto vadovo toks valdžios sprendimas galėtų būti priimtas ir gerokai anksčiau, mat dabar žmonėms lieka vos kelios savaitės apskaičiuoti kiek su kompensacijomis teks mokėti už elektrą ir dujas.

„Daugiau nei 300 tūkst. dar nėra pasirinkę nepriklausomo elektros tiekėjo, ir visa ta didelė masė turėtų užgriūti tiekėjus per artimiausias savaites. Aš manau, kad gali būti sunku aptarnauti žmones, bet jei viskas vyks sklandžiai galbūt sutartys bus sudarytos greitai. Bet aš įsivaizduoju, kad nesklandumų ir informacijos trūkumo tikrai gali būti, nes tai ką buvo galima padaryti per metus, skubama dabar padaryti per porą savaičių“, – sako energetinių tyrimų instituto vadovas Tomas Janeliūnas.

Dalinis kompensavimas bus taikomas lygiai pusmetį – nuo liepos iki gruodžio.