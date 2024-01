Lenkija ruošiasi su Rusija susikauti viena: „Tai – labai logiškas sprendimas“

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, jog Rusijos Federacija per artimiausius kelerius metus gali užpulti Europą. Esą Kremlius šiuo metu įjungė karo pramonės mašiną, kuri sukasi didžiuliu tempu, todėl Europa, norėdama išlikti saugi, turi skubiai ginkluotis.

„Kol Ukraina kariauja su Rusija, tol mes turime laiko, bet aš kalbu apie standartinį karą. Jei mes kalbame apie diversijas ir sabotažą, tai jiems laiko neturime, tai gali nutikti bet kada, todėl mes turime susiimti ir galvoti, ką daryti šiandien, ne rytoj“,– įsitikinęs karybos apžvalgininkas Aurimas Navys.

REKLAMA

REKLAMA

Šaltiniai skelbia, jog Rusija šiuo metu per mėnesį pagamina apie 100 tankų ir 70 įvairaus tipo raketų. Žuvę kariai fronto linijoje nuolat papildomi rezervu.

REKLAMA

„Maždaug tokie skaičiai yra ir, deja, nieko guodžiančio negaliu pasakyti, didės šie skaičiai, dėl to, kad sankcijos neveikia, nes Rusija randa išeičių per Kiniją, Indiją ir mes patys vežame tas dalis per Kirgiztaną ir Kazachstaną. Tai reiškia, kad potencialias gaminti Rusijos pramonei tik didės“, – teigė A. Navys.

Vakarų ekspertai, skaičiuodami tariamus Rusijos nuostolius, kurie vien praėjusių metų gruodžio 29-ą dieną, masinės Ukrainos atakos metu, siekė apie 700 tūkst. dolerių, turi suvokti, kuo šis karas Kremliui naudingas. Pirmiausia, Maskva kare atsikrato senos technikos, siunčia į frontą mirčiai taip vadinamą „mėsą” – nuteistuosius ir asocialius asmenis. O svarbiausia tai, jog minimaliai kenčia Rusijos infrastruktūra ir strateginiai objektai.

REKLAMA

REKLAMA

„Kad ir kokie rusai bebūtų kvaili generaliniame štabe, jie moka paskaičiuoti vertę, jie nenaudoja 5 milijonų vertės raketų tam, kad smogtų civiliams, net Rusija tą supranta“, – pridėjo karybos apžvalgininkas.

Putinas ir jo nusikalstama karinė chunta griauna Ukrainos miestus bei žudo civilius tyčia, siekdama sukelti žmonėms kuo daugiau kančių. Kremliaus generolai mano, kad ukrainiečių karys, ginantis savo šeimą nuo priešų, nuleis rankas, kuomet matys sugriautus gimtuosius namus ir nužudytus artimuosius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos karo pramonė tik stiprėja

„Rusija smogė į bandomą atstatyti gynybos pramonę, štabus, vietas, kur mokomi kariai, atrodo, kad tai civiliai, bet dabar yra daug nukentėjusių Ukrainos karių dėl išdavysčių“, – kalbėjo A. Navys.

Tačiau pats didžiausias pavojus ne tas, jog Rusijos karo mašina įsisiūbuoja, bet ir tai, jog rusų kariai bei generolai mokosi kariauti. Ir mokosi kariauti didelį karą. O tai Europai labai pavojinga.

REKLAMA

„Patirtis yra ukrainiečių ir Rusijos ordos pusėje, nes ji kariauja, dar šiek turi patirties turi amerikiečiai, Izraelio kariuomenė, bet Europos kariuomenės nėra tam pasiruošusios“, – tvirtino ekspertas.

Lenkija suvokia šią grėsmę, todėl labai smarkiai ginkluojasi. Jau turi įsigijusi daugiau nei 1000 tankų, beveik 500 kovos lėktuvų, artimiausiais metais turės beveik 500 „Himars“ sistemų ir ruošiasi su Rusija, reikalui esant, susikauti viena.

REKLAMA

„Lenkija tęsia savo ginklavimosi strategiją, nes supranta, kad grėsmė yra didelė, kai jos teritorijoje skraido Rusijos raketos, nes vieną dieną tos raketos gali atskristi ir iki Varšuvos, tai čia labai logiškas sprendimas“, – paaiškino A. Navys.

Būtent dėl to Lenkijos Premjeras Donaldas Tuskas siekia pažadinti Europą, kad ir kitos šalys ginkluotųsi. Vokietija, kuri tik planuoja skirti gynybai 1,5 proc. biudžeto, turi 350 „Leopard“ tankų. Europai, norint padidinti saugumą ir atlaikyti galimą Rusijos karinę grėsmę, būtina didinti karinį potencialą, užkurti karinę pramonę ir tai daryti nedelsiant.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„NATO šalys šiuo metu negamina tiek, kiek jos norėtų, dėl to, kad reikia ir pinigų, ir linijų, ir supratimo, kad reikia tą daryt. Ateities karas bus kitoks nei dabartinis, bet artilerija visada išliks ta ginkluotė, kurios reikės, bent jau artimiausiu metu“, – apibendrino ekspertas.

Visą reportažą rasite straipsnio pradžioje.

Aktualijų laidą „TOP 3“ žiūrėkite šiokiadieniais per „TV3“ ir Go3.