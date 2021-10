Karalienė Elžbieta II pirmąkart viešumoje pasirodė su lazdele: nerimaujama dėl jos sveikatos

Atvykusi į Vestminsterio abatiją karalienė Elžbieta II plačiai šypsosi, tačiau šįkart jos gerbėjams užkliūva tai, kad monarchės dukra Anne paduoda jai lazdelę. Tai pirmas kartas, kai 95-erių karalienė viešumoje su lazdele ne dėl medicininės priežasties. Be to, monarchės limuzinas sustojo ne prie pagrindinio katedros portalo, o prie to įėjimo, kur kelias trumpesnis. 2003-iaisiais karalienė naudojosi lazdele po kelio operacijos. Tačiau po to ji visad vaikštinėjo be lazdelės. Pasiramsčiuodama ji išėjo ir pasibaigus pamaldoms.

Karalienė Elžbieta II monarchijai vadovauja jau 69-erius metus. 2015-aisiais ji tapo ilgiausiai valdančia monarche pasaulio istorijoje. Elžbieta II aplenkė pro-pro-prosenelę karalienę Viktoriją, kuri soste išbuvo 63-ejus metus ir 7 mėnesius. Informacijos apie karalienės sveikatą Bakingemo rūmai neviešina, tiesa, atskleidžia, kad pastarąjį kartą ligoninėje ji gulėjo 2013-aisiais, kai gydėsi gastritą.

Beje, jau kitų metų gegužę Jungtinę Karalystę ir Tautų Sandraugos šalis – buvusius britų kolonijas – drebins iškilmingi karalienės valdymo 70-mečio renginiai.