Joao Pedro dublis prieš „Fluminense“: startas, kompensavęs dalį perėjimo sumos ir stiprus pastiprinimas „Chelsea“ puolime

J. Pedro tai vadina svajonės išsipildymu, o „Chelsea“ klubui ši pergalė iškarto kompensavo dalį žaidėjo perėjimo sumos. Londono klubas už patekimą į finalą uždirbo nuo 88,4 iki 103,8 mln. JAV dolerių (75,5 – 88,6 mln. eurų) – tiksli suma priklauso nuo FIFA neatskleistos dalyvavimo mokesčio dalies.

„Nemanau, kad galėjo būti geriau“, – apie pirmąjį startą su „Chelsea“ marškinėliais sakė J. Pedro.

Praėjusios savaitės pradžioje jis dar buvo Rio de Žaneire ir mėgavosi atostogomis, kai „Chelsea“ susitarė dėl 55 mln. svarų vertės sandorio su „Brighton & Hove Albion“. Atvykęs į FIFA pasaulio klubų taurės turnyro ketvirtfinalį, jis kilo nuo atsarginių suolo ir padėjo pelnyti pergalingą įvartį prieš „Palmeiras“. Vakar jis tęsė įspūdingą pasirodymą – pelnė abu įvarčius ir atvedė „Chelsea“ į pergalę.

Jis šventė santūriai, iš pagarbos „Fluminense“ klubui, kuriame prasidėjo jo karjera ir kuris padėjo jam būnant vos 18-os persikelti į „Watford“.

„Kai buvau mažas, neturėjau nieko, – po to, kai buvo pripažintas geriausiu rungtynių žaidėju, J. Pedro sakė žurnalistams. – Jie man davė viską. Jie parodė mane pasauliui. Jei aš čia, tai tik todėl, kad jie manimi patikėjo.“

„Chelsea“ taip pat tiki J. Pedro. Šis įsigijimas kai kuriems sukėlė klausimų – klubo sudėtyje jau ir taip netrūksta jaunų puolėjų, o produktyvus dvejų metų laikotarpis Braitone baigėsi iškilus abejonėms dėl jo požiūrio. Tačiau jis jau spėjo pademonstruoti savo judėjimo aikštėje sumanumą, smūgių tikslumą bei jėgą.

Pirmasis įvartis krito 18-ąją minutę – kamuolys buvo gražiai užsuktas į tolimąjį vartų kampą nuo baudos aikštelės linijos. Antrasis – itin užtikrintas smūgis antrojo kėlinio pradžioje, kai jį puikiu perdavimu išvedė Enzo Fernandezas. Šie įvarčiai užtikrino „Chelsea“ kelialapį į sekmadienio finalą tame pačiame „MetLife“ stadione, kur jie susitiks su šiandienos pusfinalio tarp Paryžiaus „Paris Saint-Germain“ ir Madrido „Real“ laimėtojais.

Ar šis pasiekimas sulaukė atgarsio gimtinėje – kitas klausimas. „Chelsea“ šiame turnyre jau įveikė „Los Angeles FC“, Tuniso „ES Tunis“, Lisabonos „Benfica“, San Paulo „Palmeiras“ ir dabar – „Fluminense“, tačiau turnyras ne itin sužavėjo Anglijos futbolo auditoriją. Vis labiau atkreipiamas dėmesys į prizinį fondo dydį – nugalėtojas gali išsivežti iki 125 mln. JAV dolerių (apie 106,6 mln. eurų), o pralaimėtojai – tik šiek tiek mažiau.

„Chelsea“ šiame perėjimų lange jau išleido apie 230 mln. svarų (apie 267 mln. eurų) naujiems žaidėjams – nemaža dalis jų yra jauni futbolininkai, kurie vargu ar šį sezoną pasirodys Enzo Marescos sudėtyje. Be to, J. Pedro yra brangiausias šio lango pirkinys ir tuo pačiu – vyriausias. Tai reiškia papildomą spaudimą iškart demonstruoti rezultatus, bet kol kas jis tą ir daro.

Pasak E. Marescos, viena iš priežasčių, kodėl „Chelsea“ įsigijo J. Pedro, buvo jo gebėjimas žaisti įvairiose atakos grandies pozicijose. E. Maresca teigė, kad gavo rekomendaciją apie jį iš buvusio Braitono trenerio Roberto De Zerbi, kuris dabar dirba Marselyje. Kaip rašė „The Athletic“ žurnalistas Markas Carey, J. Pedro yra kitoks nei kiti „Chelsea“ kūrėjai, krašto puolėjai ar centriniai puolėjai.

Kol kas dar neaišku, kokia bus „Chelsea“ startinė sudėtis šiame sezone. Vos tik ima atrodyti, kad pagrindiniame plane Moisesas Caicedo žais šalia Romeo Lavios vidurio linijoje, E. Maresca ima ir pasirenka visai kitą sprendimą. Prieš „Fluminense“ buvo rotuojama sudėtis ir dėl diskvalifikacijų trūko Levi Colwillo bei Liame Delapo, tačiau vis tiek nustebino Christopherio Nkunku startas dešinėje puolimo pusėje ir tai, kad Malo Gusto taip aukštai žaidė krašto gynėjo pozicijoje.

Šįkart J. Pedro žaidė centre, bet, esant galimybei, dažnai leisdavosi giliau, kad sujungtų žaidimą, užuot laikęsis prie varžovų gynėjo, kaip įprastai daro Nicolasas Jacksonas, ar žaidęs kaip tipinis taikinys, kaip kad L. Delapas.

E. Maresca pabrėžė tokio vaidmens svarbą, kai žaidžiama prieš giliai besiginančias komandas, kaip tai darė „Fluminense“, kurių gynyboje žaidė 40-metis buvęs „Chelsea“ kapitonas Thiago Silva.

Pirmasis įvartis prasidėjo nuo J. Pedro perimto kamuolio iš Germano Cano netoli aikštės vidurio ir perdavimo kairiuoju kraštu Pedro Netui. Po šio prasidėjo kontrataka, o T. Silvai nepavykus iki galo išmušti P. Neto perdavimo, J. Pedro vienu lietimu sustabdė kamuolį, antru – pasitaisė jį ir trečiu smūgiu nepriekaištingai pasiuntė į vartus, aplenkdamas „Fluminense“ vartininką Fabią.

18' João Pedro, are you serious?! ⚽💥 First start, first goal, and it’s against his old club! Chelsea 1-0 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/FCGpBnlBnc

Antrasis įvartis irgi krito po kontratakos – šįsyk po Cole'o Palmerio sėkmingų veiksmų ir Enzo Fernandezo išmintingo perdavimo. J. Pedro įkirto kairėje pusėje, įžengė į baudos aikštelę, pasitaisė kamuolį ant dešinės kojos ir galingu smūgiu pasiuntė jį į vartus nuo skersinio. Jo reakcija vėl buvo santūri „Fluminense“ atžvilgiu, tačiau pats įvartis – nepaprastai gražus.

56' JOÃO PEDRO HAS DONE IT AGAIN! ⚽️⚽️



A brace in his first @ChelseaFC start, two absolute bangers. The Brazilian wonderkid is making serious noise. 💫🇧🇷



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/ornUPa0dUe