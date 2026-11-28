Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Nuo vieno kapo surenka 2-10 kg šiukšlių
Lietuvoje lapkritis prasideda šviesa. Milijonai žvakučių įsižiebia kapinėse – tarsi gyvųjų laiškai tiems, kurių nebėra šalia. Tačiau po kelių dienų ši šviesa užgęsta, o jos vietą užima tai, apie ką susimąstome rečiau – tonos atliekų. Plastikas, stiklas, parafinas, nuvytusios gėlės. Visa tai, kas dar visai neseniai buvo mūsų atminimo ir pagarbos ženklas, tampa šiukšlėmis.
„Siaube, kiek taros, kiek šiukšlių. Siaube, kas darosi“, – sakė viena kapinėse sutikta moteris.
„Nuo vieno kapo mes galime surinkti nuo 2 iki 10 kilogramų to paties stiklo ir plastiko. Dažniausiai yra viskas sumaišyta, viskas viename, ir stiklas ir plastikas toje pačioje žvakėje“, – pasakojo Regiono teritorijų priežiūros vadovas Marius Zdanavičius.
Artimųjų kapus tvarkanti Stanislava sako, šiemet nusprendė pirkti vienkartines žvakes, bet stengiasi jas rūšiuoti.
„Na, kur yra parodyta žvakėms, ten ir dedu. Ne taip, kad bendrai su viskuo“, – sakė Stanislava.
Tačiau stengiasi daug žvakių į kapus nenešti.
„Taip, tiesiog po vieną žvakelę ir taip giminės kiek ateina, kiek susideda daug. Aš daugiau ne, tik vieną žvakelę ir viskas“, – sakė Stanislava.
Daugėja daugkartinių žvakių
Lietuvoje populiarėja daugkartinės žvakės.
„Ilgiau užtenka daugkartinių, galima pakeisti, įdėti įdėklą ir ilgesniam laikui. – Žmones dažnai jas išmeta, tiesiog. – Mes ne, jei jos geros, gerai atrodo, įdedi įdėklą ir viskas“, – pasakojo kapinėse sutikta moteris.
Tačiau dažnai žmonės ir tokias daugkartines žvakes sumeta į tuos pačius konteinerius. Štai tokia metalinė lentynėlė jau kelis metus stovi Šiaulių Ginkūnų kapinėse. Kapines prižiūrinčios įmonės atstovas sako, kad idėja palikti panaudotas daugkartines žvakes kitiems pasiteisino.
„Lapkričio mėnesis vienas iš intensyviausių, tai tikrai sudaro didžiąją dalį metinių atliekų kiekio, tai tikrai, žmonės meta žvakes, išpuošia žvakėmis, tai viena iš pagrindinių kapinių atliekų“, – kalbėjo Regiono teritorijų priežiūros vadovas M. Zdanavičius.
„Viena čia yra tokia lentynėlė, kuri, aš galvoju, visiškai pasiteisino ir, kaip matote, po Vėlinių žmonės atneša ir palieka kitiems“, – pasakojo Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos mokyklos direktorius Juozas Maneikis.
Daugkartinėms žvakėms skirtos lentynėlės
Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos mokyklos direktorius kapinėse rodo tris daugkartinėms žvakėms skirtas lentynėles, kurias įrengė mokyklos mokiniai, mokytojai, kartu su seniūnija.
Žmogus ateina, gali atsinešęs įdėklą pakeisti, įdėjo naują, nunešė, uždegė. Jei nebereikia, atnešė padėjo.
Idėjos sumanytoja – mokyklos technologijų mokytoja.
„Tvarkiau mamos namą ir radau parneštų žvakidžių, kurias po Vėlinių parsivežė išsiplovė ir iki kitų metų. Tai vėl tas kaupimas namuose kaip ir nieko, išmest, panaudojamas daiktas, gaila“, – pasakojo technologijų mokytoja Rima Petrauskienė.
Mokytoja pastebėjo, kad žmonės noriai naudojasi šia naujove kapinėse.
„Manau, kad pasiteisino, nes per Vėlines lankausi ne vieną dieną, aišku, radau visko, ir tų, kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, bet tikrai buvo nemažai ir tų, kurias galima panaudoti ir antrą kartą“, – pasakojo R. Petrauskienė.
Daugkartinės žvakės ir galimybė jomis pasidalyti – kol kas tik dalis kapinių kasdienybės. Tačiau tokios vietos jau veikia ne vienose Lietuvos kapinėse.
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