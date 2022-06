JAV žvalgyba: ukrainiečiai jau likvidavo apie 10 aukšto rango Rusijos karo generolų

Valstybiniai apdovanojimai iš prezidento rankų. V. Zelenskis juos įteikia už Ukrainos laisvę kovojantiems kariams. Tai vyksta prie pat fronto linijos Donbase, kur šiuo metu verda įnirtingiausi mūšiai su okupantais.

Ukrainos prezidentas lanko vadavietes ir fronto pozicijas Lysyčianske, esančiame vos už 10-ies kilometrų nuo okupantų bandomo užimti Severodonecko. Jis taip pat nuvyko ir į Bachmutą. V. Zelenskis sako, kad pagrindinis šio vizito tikslas – parodyti palaikymą Ukrainos gynėjams.

„Didžiuojuosi visais, su kuriais susitikau, kuriems paspaudžiau ranką, su kuriais bendravau, kuriuos palaikiau. Atvežėme kai ką kariuomenei. Detalių nebus. Bet atvežėme kai ką ir jiems. Tai svarbu. Pasitikėjimą atvežėme. Ir stiprybės. Linkiu jiems sveikatos. Ir lenkiuosi jų tėvams“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Zaporižios srityje V. Zelenskis susitiko su Mariupolio gyventojais, sugebėjusiais pabėgti iš rusų pajėgų su žeme sulyginto uostamiesčio. Moterys ir vaikai prezidentui pasakoja apie tai, ką jiems teko išgyventi. Ramiai, be ašarų, tačiau jų skausmą prezidentas pajaučia.

„Kiekviena šeima turi savo istoriją. Dauguma jų likusios be vyrų. Kažkieno vyras išvyko kariauti, kažkieno yra nelaisvėje, kažkieno, deja, žuvo. Tragedija. Be namų, be mylimo žmogaus. Visgi mes turime gyventi dėl vaikų“, – sako V. Zelenskis.

Beje, vakar ypatingą padėką V. Zelenskis išsakė ir Mariupolyje rusų okupantų nužudytam režisieriui Mantui Kvedaravičiui, kuris Nacionaliniuose kino apdovanojimuose už viso gyvenimo nuopelnus buvo apdovanotas „Auksine gerve“.

„Labai svarbu skleisti tiesą. Svarbu palaikyti meną, kuris skirtas gyvenimui, o ne tiems, kurie nori tą gyvenimą sunaikinti. Ukrainiečiai visada prisimins Mantą Kvedaravičių kaip žmogų, kuris buvo būtent toks. Prašau jūsų, kad jūsų požiūris būtų toks pat dėmesingas, kad jūs irgi palaikytumėte gyvenimą, kad nepamirštumėte apie Ukrainą, apie Mariupolį ir apie tai, kad šis karas, atėmęs Manto gyvybę – Rusijos karas prieš Ukrainą. Jis turi pasibaigti. Pasibaigti kuo greičiau“, – teigia V. Zelenskis.

Ukrainos karių dovana Zaporižios regione apsilankiusiam V. Zelenskiui. Virš Orechovo miesto jie numuša rusų karinį lėktuvą Su-25.

Jis sminga žemyn, vaizdelį išvydę internautai sako: „Su meile Rusijai“ ir atkreipia dėmesį į širdies formos dūmų kamuolius, kylančius po smūgio.

Be to, ukrainiečiai nukovė ir dar vieną rusų karo generolą. Tai apsišaukėliškos Donecko liaudies respublikos generolas majoras Romanas Kutuzovas. Tikslus skaičius nežinomas, tačiau Vašingtono žvalgyba skelbia, kad ukrainiečiai mūšio lauke jau likvidavo apie dešimt aukšto rango Rusijos karo generolų.

Atremti priešo atakas Ukrainai padedantys kartvelai, priklausantys svetimšalių legionui, dalijasi vaizdais iš mūšio lauko. Kova dėl Severodonecko tęsiasi.

O Luhansko srities vadovas sako, kad rusai miesto apylinkėse naikina absoliučiai viską ir taiko vadinamąją „išdegintos žemės taktiką“. Iš Severodonecko dėl intensyvių mūšių išvykti negali apie 15 tūkstančių žmonių.

„Mūsų gynėjams kurį laiką pavyko imtis kontratakos ir jie išlaisvino beveik pusę miesto. Tačiau dabar mūsų padėtis vėl šiek tiek pablogėjo“, – pasakoja Luhansko srities vadovas Serhij Haidaj.

„Mums reikia daugiau prieštankinių ginklų. Turėdami jų, galėtume sunaikinti priešo tankus, padaryti jiems maksimalią žalą. Ir priešas būtų priverstas bėgti ten, iš kur atėjo. Tai mūsų namai, mūsų žemė. Jokiu būdu jos neišduosime. Mes kovosime už kiekvieną šios žemės lopinėlį“, – tikina Ukrainos karys Maksim.

Savo ruožtu Rusijos užsienio reikalų ministras gavo antausį. Paskutinę minutę jam teko atšaukti kelionę į Serbiją, nes Bulgarija, Šiaurės Makedonija ir Juodkalnija neleido S. Lavrovo lėktuvui pasinaudoti jų oro erdve. Tai sukėlė didelį Kremliaus įsiūtį.

„Įvyko, žinoma, nesuvokiamas dalykas“, – sako S. Lavrovas.

Rusijos diplomatai pareiškė, kad dar neišmoko teleportuotis ir kad iš S. Lavrovo buvo atimta teisė vykdyti užsienio politiką. Be to, Rusijos diplomatijos vadovas dar kartą įspėjo Vakarus netiekti Ukrainai ilgojo nuotolio ginklų. Tai – atsakas į pasirodžiusią žinią, kad toliau smogti galinčių raketų Ukrainai ruošiasi perduoti Jungtinė Karalystė.

„Kuo ilgesnio nuotolio ginklus tieksite, tuo toliau mes stumsime nuo savo teritorijos, nuo linijos neonacius, kurie grasina Rusijos Federacijai“, – teigia S. Lavrov.

O štai uolus Kremliaus režimo rėmėjas, Maskvos patriarchas Kirilas šiandien nuvyko pas A. Lukašenką. Jų teiginiai – realybės neatitinkantys absurdai.

„Šiandien suverenitetas yra daugiau nei tik politinis suverenitetas. Tikras suverenitetas – tai žmonių laisvė. Ir džiaugiuosi, kad Baltarusija yra viena tų šalių, kurią galima vadinti suverenia valstybe“, – teigia Maskvos patriarchas Kirilas.

O savo tautą uždusinęs A. Lukašenka pareiškė, kad karą teisinančio patriarcho vizitas – šalių vienybės ženklas, kovojant su blogio jėgomis.