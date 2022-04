JAV pareiškė: su Vakarų ginkluote Ukraina tikrai gali laimėti karą

Sprogimai Rusijoje Brianske nugriaudėjo apie 2 val. nakties. Socialiniuose tinkluose rusai netrukus ėmė dalintis įspūdingų ugnies kamuolių vaizdo įrašais. O juose – kalba, kad už 100 km nuo Ukrainos esančiame Rusijos mieste – sprogimai kilo po smūgių:

„Ten iki šiol sprogimai. Į naftos bazę smogė. Ten liepsnos didelės, gaisrinių daug važiuoja.“

Kol rusas filmuoja liepsnas vienoje vietoje – netrukus pasigirsta ir dar sprogimų:

„Dar ten kažkur sprogimai. – Dešinėje, matai?“

Ar galėjo atsitiktinai sprogti dviejose skirtingose vietose beveik vienu metu? O ir liepsnojančios „Družbos“ naftotiekio bazės Brianske – ne bet kokios: tai strategiškai svarbus okupantų kuro ir logistikos punktas pakeliui į Ukrainą. Beje yra nepatvirtintos informacijos, kad sprogimai nugriaudėjo ir čia esančiame kariniame dalinyje ir į orą išlėkė raketų ir artilerijos arsenalas:

„Siaubas, kas pas mus vyksta. Naftos bazė sprogo. Viena ir kita. Žiūrėk, sprogimai…“

Oficialios informacijos apie sprogimų priežastis Rusija, kaip įprasta, neskelbia. Bet tai toli gražu ne pirmas gaisras prie Ukrainos esančiose Rusijos naftos bazėse pastaruoju metu.

Be to, ką tik to paties Briansko pašonėje paslaptingai sugedo geležinkelio bėgiai, kuriais į Ukrainą okupantai vežė ginkluotę.

Kyjivas nuolat oficialiai kartoja, jog ginasi tik savo teritorijoje. O Rusijos objektuose veikiausiai darbininkai ne ten nuorūkas numeta.

Kol Rusijoje dega naftos bazės – Ukrainoje pirmą kartą po plataus mąsto invazijos pradžios lankosi JAV valstybės ir gynybos sekretoriai.

„Mes grįžome. Grįžome dėl jūsų. Dėl jūsų nepaprastos drąsos, lyderystės ir sėkmės kovojant su šia baisia Rusijos agresija“, – kalba JAV valstybės sekretorius Antony Blinken.

„Tai, kaip jūs atrėmėte rusus kovodami už Kyjivą – tai neįtikėtina ir įkvepia, atvirai sakant, visą pasaulį“, – tikina JAV gynybos sekretorius Lloyd Austin.

JAV svečiai žada dar didesnę paramą Ukrainai. Papildomus 300 mln. dolerių ginkluotei ir dar 400 mln. dolerių šalims, kurios dalį savo ginklų atidavė Ukrainai.

„Jei jūs ne prieš – mūsų darbotvarkė prasidės nuo kariaujančios Ukrainos prioritetų. O tai yra ginklai ir parama iš JAV ir Europos partnerių“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyr Zelensky.

Antony Blinkenas ir Lloydas Austinas po kelias valandas trukusio pokalbio traukiniu grįžo į Lenkiją ir ten – Vakarų paramos sandėlyje – pareiškė norintys, kad Rusija nusilptų taip, kad nebegalėtų daugiau kariauti. Pentagonas neabejoja, kad Ukraina gali laimėti karą.

„Pirmas žingsnis pergalės link yra tikėjimas, kad gali laimėti. Ir jie tiki. O mes tikime, kad jie gali laimėti, jei turės tinkamą ginkluotę, tinkamą paramą“, – sako L. Austin.

Jau šiandien Ukrainoje apmokymus baigia daugiau nei 50 karių, kurie jau netrukus okupantus galės sprogdinti Vašingtono perduota toliašaude artilerija M777.

Beveik 100 vnt. 155 mm haubicų Ukrainai jau perdavė ir Kanada.

Ukrainiečiai savo rankose jau turi ir amerikietiškus kulkosvaidžius M2 Browning.

Rusija protestuoja – Maskvos pasiuntinys JAV įteikė Vašingtonui notą su reikalavimu netiekti ginklų Ukrainai.

Ir suprantama kodėl – Rusijai vis sunkiau kariauti Ukrainoje. Šiandien ukrainiečiai Charkive ir vėl filmavo įspūdingai krentantį rusų lėktuvą.

Karo ekspertai sako, kad kai ukrainiečiai pradės plačiai naudoti vakarietiškas haubicas ir kitą sunkiąją ginkluotę – turės didelį pranašumą prieš okupantą.

Todėl rusai daro viską, bandydami trikdyti Vakarų ginkluotės tiekimą. Šiandien okupantai paleido raketas į geležinkelių infrastruktūrą įvairiose Ukrainos vietose. Ir vakaruose Lvive, ir centrinėje dalyje Vinicos srityje. Iš viso penkiems vidurio ir vakarų Ukrainos geležinkelių objektams.

„Pavojaus sirenos šiandien vėl gaudė visoje Ukrainos teritorijoje. Vinicos srityje, Rivnės, Lvivo, Odesos… gaudė raketų pavojus. Rusija ir toliau bando sulaužyti mūsų paramą“, – kalba V. Zelensky.

O Ukrainą griaunantis Putinas toliau gąsdina juo vis dar tikinčius rusus Vakarų grėsme. Esą tai ne rusų kariauna griauna Ukrainos miestus, žudo, prievartauja ir dergia Ukrainoje.

Pasak Putino – tai rusus puola ir yra skriaudžiami. Šiandien susitikęs su represijas Rusijoje vykdančiomis struktūromis jis pareiškė, neva Ukrainos nacionalistai kėsinosi nužudyti propagandistą Solovjovą.

„Šiandien ryte saugumo pareigūnai užkirto veiklą teroristinei grupuotei. Jie planavo užpulti ir nužudyti vieną žymų Rusijos žurnalistą“, – sako V. Putinas.

„Zelenskis savo artimų draugų rate skundėsi manimi…“, – kalba Kremliaus propagandistas Vladimir Solovjov.

Kremlius kuria pasakojimą apie tai, neva nacionalistai pasikėsinimui ruošė ir ginklus, ir molotovo kokteilius, ir granatas, ir tūkstantį šovinių. Scenarijus, kaip iš veiksmo filmo – ir viskas vienam Solovjovui…:

„Todėl jei man kada kas nutiks – žinokite – tai Zelenskio užsakymas.“

Tik štai Kyjivui vargu ar rūpi susireikšminęs Solovjovas. Ukraina turi daug didesnių problemų, nei kasdien pramanus kuriantis propagandistas. Okupantai Donbase toliau telkia pajėgas ir anot karo ekspertų – kaip tik dabar gali sustiprinti puolimą rytuose, ir dar bandyti iki gegužės 9-osios okupuoti visą pietinę Ukrainos teritoriją. Be to orkai nesiliauja bombardavę „Azovstal“ gamyklos Mairupolyje.

„Mariupolyje priešas paleido raketų ir bombų į mūsų karių pozicijas „Azovstal“ gamyklos teritorijoje“, – teigia kariuomenės Generalinio štabo atstovas Oleksandr Štupun.

Miesto gynėjai pasauliui siunčia naujų vaizdų iš gamyklos požemių:

„Va ten miega metukų vaikas. Pampersų nėra. Siuvame sauskelnes va tokias. Taip vaikas kankinasi, viskas raudonuoja… – Mažylį pažadinome. Čia jūs kabinate skalbinius.“

„Kur pagalba pasaulio? Kur Ukrainos pagalba? Bet kokia pagalba? Užstrigome čia ir nežinome kiek čia dar sėdėsim.“

Po bombarduojama teritorija gyvenantys žmonės sako, jau beveik neturintys maisto. Visa laimė jo kartais parūpina miesto gynėjai. Žmonės maldauja viso pasaulio pagalbos:

„Visų prašau! Pradėkite mums, prašau. Išlaisvinkite mus. Išgelbėkite mus! Kiek galima tyčiotis iš mūsų vaikų, senelių, neįgaliųjų. Padėkite. Padėkite pagaliau, stabdykite šitą karą. Stabdykite, prašau.“

O kol okupantai nesiliauja bombardavę ir apšaudę Mariupolio gynėjų – pastarieji nesiliauja smogti atgal.

Tad tiktoko kariams kadyrovcams kartais tenka ne tik pozuoti apšaudant tuščius daugiabučius, bet ir filmuoti, kaip po smūgio atgal po nuolaužomis lieka jų sėbrai.