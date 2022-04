Ukrainos atstovė: rusų kariai įkūrė koncentracijos stovykla, kur kankina civilius

Pasak L Denisovos, Rusijos kariuomenė civilius kankina gamyklos pastate, esančiame Vovčansko mieste, Charkivo srityje.

⚡️ Denisova: Russian forces set up concentration camp in Kharkiv Oblast, torture civilians.



According to Ombudsman Lyudmyla Denisova, Russian troops created an internment camp in a factory building in Vovchansk, Kharkiv Oblast.



Similar actions are carried out in occupied Izyum.