Įspėja kalėdinių dovanų ieškančius lietuvius – kai kurių prekių iki švenčių jau nebesulauksite

„Net nekyla abejonių, kad yra nesveika krizė šiuo metu. Tokia krizė, kokią mes matome dabar, jos daugelis ekonomistų nėra matę per pastaruosius keturis dešimtmečius“, – tikino ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Tačiau šį kartą viskas yra kiek kitaip. Jei prieš trylika metų krizė kilo todėl, kad žmonės neturėjo pinigų ir norėjo pirkti butus, automobilius, brangius kailinius ir jachtas, tai dabar atvirkščiai – pinigų yra, bet pirkti už juos ne visada yra ką.

„Tuo ir yra ypatinga krizė, kad yra atotrūkis tarp paklausos ir pasiūlos, ne toks, kokį mes įpratę matyti. Paklausa gerokai viršija pasiūlą ir klasikinis to rezultatas yra kainų šuolis. Pirkėjų yra daugiau negu pardavėjų, pirkėjai pinigų turi, kelia kainas“, – aiškino ekonomistas.

Prekių laukti tenka ištisus mėnesius

Daugelis pirkėjų tam, kad galėtų nusipirkti norimą televizorių, baldą ar kuo greičiau pasistatyti namą pasiryžę sumokėti dvigubai ar trigubai, tačiau kas iš to.

„Rašo tiekėjai internetinėje prekyboje, kad turime sandėlyje, tu sumoki, užsisakai ir galvoji, kad va turėsiu, iš naksto pasiruošim. Bet jau kitą dieną skambina ir sako, kad atleiskite, bet gamyba sustojusi, nespėja prigaminti, galbūt po mėnesio. O „geriausias“ dalykas, kad jau dabar jau net terminų nebeduoda, tau sako, kad nežino termino. Tai yra mėnesis, trys mėnesiai ar pusė metų“, – tikino namą besistatanti ir su prekių stygiumi susidurianti vilnietė Lina Cristoforovienė.

Baigėsi laikai, kai sugalvojęs nusipirkti automobilį salone sumokėjai pinigus ir iš karto gavai mašinos raktelius. Laukti reikia mažiausiai 3 mėnesius.

„Turėjo būti numatyta kažkur mėnuo. Tai gavau po 3 mėnesių ir nieko doro nebuvo paaiškinta – kad trūksta metalo, trūksta lustų, todėl ir buvo atšaukta ta gamyba. Norėjau pasirinkti spalvą, bet kai pasakė, kad reikės laukti pusę metų dėl spalvos, tai atsisakiau ir pasirinkau tokią, kokia buvo“, – pasakojo naują automobilį įsigijęs vilnietis Artūras Beiner.

Laukti reikia ir kitų prekių. Statybos medžiagos – didžiulis deficitas. O santechnikos prekės iki klientų keliauja pusmetį ir daugiau.

„Kad ir tualeto dangčio. Nieko ypatingo, turėtų būti komplektuotas, bet neprigamino gamyba. Jau nuo liepos galo, kokie du, trys mėnesiai ir dar laukiam“, – teigė Lina.

„Meistrai renkasi tave, o ne tu juos“

Žodžius „derybos“ ir „ar galite padaryti nuolaidą“ klientai ir pirkėjai gali čia ir dabar išmesti iš savo žodyno. Tai – lyg įžeidimas šiandien prekes ir paslaugas pardavinėjantiems ir teikiantiems asmenims.

„Meistrai renkasi tave, o ne tu jį, ir apie derybų kainas tai net nekalbam, nes ateina, pasako, kad kaina tokia, o jei kaina netinka, tai viso gero“, – tikino namą besistatanti vilnietė Lina.

„Šiai dienai iš tikrųjų galime rinktis, nes paklausa yra labai didžiulė. Būna tokių atvejų, kai klientai sutinka mokėti didesnę kainą, kad pradėtume darbus anksčiau“, – aiškino statybų įmonės atstovas Julius Vijeru.

Jei esate įsivėlę į statybas ar planuojate tai padaryti, turite iš anksto susitaikyti su kainomis, kurios auga žaibišku greičiu.

„Jeigu anksčiau dažymą darydavome už 10 eurų, tai šiai dienai dažymą darome ir už 25. Plytelių klijavimas taipogi, kai kurios plytelės netgi dvigubai pabrangusios, klijavimo kaina. Tai svyruoja 15-20 ir iki 50 eurų“, – tikino J. Vijeru.

Ieškoti kai kurių kalėdinių dovanų – jau per vėlu

O dabar labai aktuali ir svarbi informacija. Kad ir kaip bebūtų, bet per šių metų žiemos šventes pas daugelį iš mūsų Kalėdų senelis gali taip ir neateiti.

„Tikrai yra labai reali rizika, kad net ir dabar užsakinėjant kalėdines dovanas, norint kažkokių labai specifinių, naujų, naujausių žaislų ar elektronikos technikos, jos iki Kalėdų tikrai jau nebegausite. Jau užsakymai vykdomi kitų metų vasarai naujausios technikos. Tai čia yra tiesioginė pasekmė, susijusi su tuo, kad prekių gabenimo trukmė nuo Kinijos fabriko iki vartotojų durų yra išaugusi kone dvigubai, iki beveik trijų mėnesių“, – tikino ekonomistas N. Mačiulis.

Daugeliui kyla klausimas – o kodėl taip atsitiko, kad pinigų yra, o prekių ne? Atsakymas slypi šiuose ekonominiuose procesuose.

„Infliacija 2007-2008 metais dar buvo maždaug dvigubai didesnė, nei yra dabar, bet priežastys to buvo visiškai kitokios. Dėl per sparčiai augusio kreditavimo, dėl ne visai atsakingai valdytų valstybės finansų. Dabar pirminė priežastis yra labiau išorinė – pasaulyje yra sutrikusi tiekimo grandinė, trūksta prekių, trūksta transportavimo paslaugų pajėgumų ir dėl to viskas brangsta čia“, – aiškino ekonomistas.

