Į Palangą plūstelėjo žmonės ir iš „juodų“ savivaldybių, iš kurių išvykti draudžiama

Palanga bunda iš karantino miego. Nors pučia žvarbokas vėjas, termometras rodo 5 laipsnius, tačiau šviečia saulė ir kurorto širdimi – Basanavičiaus alėja jau vaikštinėja žmonės. Atlaisvinus karantino ribojimus jie čia atvyko iš visos Lietuvos. Į kurortą atvažiuoti negali tik vadinamose „juodose“ savivaldybėse, kuriose susirgimu skaičius dar yra aukštas, gyvenantys žmonės.

Nebent jie Palangoje turi nekilnojamojo turto:

„Todėl, kad čia butą turim. Vat ir atvažiavom, kitaip gi negalėtum atvažiuoti. O dabar, kadangi turim nuosavybės, tai ir atvažiavom. Knygų bibliotekai atiduoti iš Vilniaus.“

„Vaikai išėjo į mokyklą, tai mes atvažiavom truputį į Palangą. Mes mylim labai Palangą.“

„Iš Rietavo. Nežinau, aš buvau užsienyje, tai kaip ir nejaučiau jų. Tai mes čia taip tik užsukom pro šalį važiuodami.“

„Labai pasiilgom, Palanga mūsų antrieji namai.“

Pasiilgusių jūros, kopų ir Palangos tilto savaitgalį buvo dar daugiau. Nors, policijos teigimu, žmonės nesusibūriavo, tačiau pasitaikė ne vienas atvykęs iš „juodosios“ savivaldybės.

„Iš savivaldybių, iš kurių draudžiama atvykti, tai buvo nustatyta ir pradėta teisena septyniems. Atrodo, įsuki patruliuojant į Basanavičiaus gatvę ir nugaros žmonių matosi, atrodo, visas užsipildė, kaip ir turėtų būti daug pažeidimų, bet kai pradedi arčiau važiuot, tai tikrai visi išlaiko reikiamą atstumą, šeimom žmonės eina“, – sako Palangos policijos viršininkas Algirdas Budginas.

Ilsėjosi viešbučiuose

Savaitgalį Palangoje praleidę žmonės rinkosi nakvynes viešbučiuose. Kadangi ne visi dar dirba, tai klientus priėmę viešbučiai vos užteko lovų visiems norintiems pernakvoti svečiams. Užsisakantiems paskutinę minutę ir kainas dešimčia procentų kilstelėjo. Tiesa, visi svečiai – lietuviai – užsieniečiai dar Palangos nelanko.

„Tie kurie gali judėti, tiek ir pajudėjo šį savaitgalį. Didelis užimtumas buvo apgyvendinimo įstaigose, kadangi ne visos įmonės dirbo, ne visi viešbučiai, svečių namai Tai tiek, kurie buvo atvėrę duris, turėjo pakankamai aukštą, tai yra apie 90-100 procentų užimtumas šeštadienio naktį“, – pasakoja Palangos viešbučių asociacijos prezidentė Ingrida Valaitienė.

O vadinamųjų Palangos močiučių verslas kol kas dar jaučia karantino pasekmes – kurorto svečiai nakvynių pas jas nesirinko. Laikiną nakvynę siūlantys verslininkai sako, kad atsigaus tik tada, kai judėjimo ribojimų nebeliks visoje šalyje.

„Nakvynę užsisakančių žmonių aš asmeniškai neturėjau nė vieno. Todėl, kad suvažiavo aplinkinių miestelių ir miestų gyventojai. Plungė, Gargždai, Skuodas, Telšiai. Ir jie per dieną pasivaikščioję per Palangą grįžta namo“, – teigia „Svetingas šeimininkas“ pirmininkė Irena Švanienė.

Eilinių palangiškių požiūris į kurortan vėl plūstančius tautiečius – skirtingas. Vieni džiaugiasi atgijusiu miestu, o kiti svečių visai nelaukia. Žmonės sako matantys, kokiais kiekiais atvykėliai perkasi maistą ir alkoholį, tad tikina, jog svečiai nepaiso jokių bendravimo apribojimų ir linksminasi keliais šeimų ūkiais:

„Nebuvau išėjęs į gatvę, bijojau eiti, privažiavo tų svetimšalių, atvežė „kovidą“ šviežią. Be reikalo leido, be reikalo leido taip į miestus. Ir dar visi vaikščiojo be kaukių – mačiau „feisbuke“. Negražu.“

„Grynam ore žmonės pasivaikšto, atsipalaiduoja, kažkoks kitoks gyvenimas biškį laisvesnis. Labai užspausta viskas buvo.“

Vis dėlto, laukia palangiškiai svečių ar ne, jie čia plūs ir toliau. Sinoptikai savaitgalį praneša gerą orą, viešbučiai jau skaičiuoja rezervacijas dešimtimis, tad savaitės pabaigoje Palanga ir vėl oš.