Gapšys atsiima skundą, bet dėmesį patraukė įtarimų keliantys politikų ir advokatų santykiai

Į teismą Aplinkos ministeriją padavęs ir žalos gamtai skaičiavimo metodika suabejojęs Vytautas Gapšys traukiasi. Pasinaudodamas Seimo nario statusu ir kreipęsis į teismą, parlamentaras galėjo labai padėti Kuršių marias teršusiai „Grigeo Klaipėda“ bandant išvengti 48 milijonų eurų baudos, o reikalui iškilus į viešumą, šiandien Gapšys pranešė pirmadienį atsiimsiantis skundą.

„Noriu pabrėžti, kad nei AB „Grigeo“, nei kokia nors kita įmonė mano prašyme nebuvo minima, prašymas buvo skirtas Lietuvos Respublikos teisės aktų išaiškinimui, o ne kokios nors konkrečios įmonės atsakomybės nustatymui. Deja, bet viešojoje erdvėje pasirodę politikų pasisakymai visuomenę klaidino ir nutylėjo svarbius akcentus“, – sako Seimo narys Vytautas Gapšys.

Pats Gapšys turi nedarbingumą, žurnalistų paprašytas paaiškinti situaciją, tai daryti šandien atsisakė. Visuomenei įtarimų sukėlė politiko skunde surašyti argumentai, vietomis žodis žodin sutampa su „Grigeo“ atstovaujančios advokatų kontoros „Glimsted“ reiškiamais argumentais. O pati „Glimstedt“, dar 2019-aisiais Gapšiui sumokėjo per 30 tūkstančių eurų – esą už konsultacijas.

„Aš manau, kad šis politikas jau seniai yra peržengęs tam tikras raudonas linijas, padorumo ribas, padorumo linijas, ir šiuo metu tiktai laiko klausimas, kada jis išlys su eiline istorija. Na tai štai, ilgai laukti nereikėjo, sulaukėme. Čia visi praktiškai kriterijai atitinka, kad ponui Gapšiui būtų galima skelbti apkaltą“, – pasakoja Antikorupcijos komisijos vicepirmininkas Bronislovas Matelis.

Tačiau korupcines temas nagrinėjantiems politikams už akių užkliuvo faktas, kad istorijos epicentre atsidūrusiai „Glimstedt“ advokatų kontorai Darbo partija prieš tai sumokėjo net 180 tūkstančių eurų.

„Na, negirdėjau, kad kuri nors partija bent priartėtų prie tokio skaičiaus, tikrai skaičius labai jau įspūdingai didelis, bet man sudėtinga komentuoti advokatų įkainius“, – teigia Antikorupcijos komisijos narys Jurgis Razma.

Darbo partija šiuo metu yra teisiama politinės korupcijos „MG Baltic“ byloje, tačiau jai atstovauja advokatas iš visai kitos advokatų kontoros. Be to, lyginant su Liberalų sąjūdžiu, kuris taip pat yra teisiamas, partijų išlaidos teisininkams skiriasi įspūdingai. Jei darbiečiai pernai tam išleido per 180 tūkstančių, tai liberalai – daugiau nei 10 kartų mažiau. 13 tūkstančių eurų.

„Mes žinome, kad Darbo partija jau senokai pati, kaip partija, su tomis visom savo machinacijom pasižymi tam tikru gebėjimu paišyti komercines schemas. Galbūt tai buvo bandymas tas lėšas kažkaip ištraukti iš kasos legaliai, kad nebūtų areštuotos, įvairiausių variantų galime matyti, žinant su kuo turime reikalą“, – kalbėjo B. Matelis.

„Advokatų kontoros ir Lietuvoje, ir kitose pasaulio šalyse, kadangi galioja klientų paslaptys, yra atvejų, kada per jas tiesiog yra legalizuojami pinigai, arba daromi apsimestiniai sandoriai. Advokatai kai kurie dalyvauja darant nusikaltimus, perduodant kyšius ir panašiai“, – sako Antikorupcijos komisijos narys Vytautas Bakas.

Buvęs FNTT vadovas Vitalijus Gailius prieš keliolika metų dirbęs ties projektu, draudžiančiu verslui remti politikus, sako nebūtų patikėjęs, kad viskas bus atvirkščiai.

„Sunku buvo patikėti, kad pasaulis taip pasikeis, viskas apsivers aukštyn kojom ir ne juridiniai asmenys politines partijas, o politinės partijos finansuos juridinius asmenis. Šiuo atveju viešas interesas žinoti aplinkybes yra iškeltas, ačiū žiniasklaidai, kad tokius klausimus kelia, tam yra specialios institucijos, kurios turėtų nedelsiant pradėti tyrimus ir atsakyti“, – pasakoja buvęs FNTT vadovas Vitalijus Gailius.

„Pagal sutartį ir įsipareigojimus vieni kitiems, viskas priklausė nuo bylos baigties. Sėkmės atveju mes atsiskaitome viena suma, nesėkmės atveju kita, nes normalu, mes siekėme, kad dotacija būtų grąžinta, tai dėl to ėmėmės visų priemonių, teisinių priemonių, kad ta dotacija grįžtų“, – teigia buvęs Darbo partijos atsakingasis sekretorius Viktoras Fiodorovas.

Advokatų kontora „Glimstedt“ save reklamuoja, kaip vieną geriausių šalyje, giriasi profesionaliais teisininkais, kurių skelbia turinti beveik 50. Pats Gapšys, nors ir baigęs teisės magistro studijas, tokio teisinio darbo nurodo nedirbęs. Tik 2016 m., nepatekęs į Seimą pradėjo verstis individualiomis konsultacijomis. Kokių konsultacijų profesionaliems teisininkams prireikė iš Gapšio, advokatų kontora neatskleidžia.

„Aš manau, kad čia jokia ne kliento paslaptis, tai yra viešas interesas, tai yra politikas, advokatų kontora žino su kuo turi reikalą, šiuo atveju privatus Gapšio ir Darbo partijos interesas nuslėpti nuo visuomenės, kaip jie naudoja tos pačios visuomenės dotacijas partijoms, ir viešas interesas žinoti ką veikia Darbo partija už tuos pinigus, kuriuos skiria valstybė, visgi nusveria“, – kalbėjo V. Bakas.

„Čia yra visiškai spekuliacijos, turbūt normalu kalbėti apie politinius oponentus iškeliant didelę abejonė, po to neprisiimant atsakomybės už žodžius, kurie pasakyti“, – sako V. Fiodorovas.

Vakar Gapšio ryšiais su advokatų kontora, o galbūt ir Kuršių marias teršusia „Grigeo“, susidomėjo ir Seimo Antikorupcijos bei Etikos ir procedūrų komisijos. Jos ketina aiškintis ar verta pradėti parlamentinius tyrimus dėl politiko veiksmų.