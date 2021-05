Europos Sąjunga vieninga: Baltarusija turi nedelsiant paleisti Pratasevičių

Keleivinio lėktuvo užgrobimas Minske, nejuokais užrūstino Briuselį. Dažniausiai iki paryčių posėdžiaujanti Europos Vadovų Taryba dėl atsako Lukašenkos rėžimui šiąnakt vieningai sutarė vos per pusantros valandos. Šįkartą Europos lyderiai net buvo paprašyti savo išmaniuosius telefonus palikti už posėdžių salės durų, taip siekta kad diskusijos nieks negalėtų pasiklausyti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad griežta Eurobloko reakcija buvo būtina norint parodyti, kad Briuselis gali ne tik reikšti susirūpinimą:

„Mums buvo labai svarbu pasiųsti signalą ir pasiųsti jį taip greitai, kad niekam net nekiltų abejonių, kad, štai, Europos Taryba diskutuoja, filosofuoja ir sprendimai nepriimami.“

Europos Vadovų Taryba atsižvelgė į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių siūlymą ir paragino Europos Komisiją nedelsiant imtis teisinių veiksmų, reikalingų uždrausti Baltarusijos avialinijoms skraidyti virš Europos Sąjungos bei naudotis eurobloko šalyse esančiais oro uostais. Lietuva skristi per Baltarusios teritoriją visiems oro vežėjams, vykstantiems į Lietuvą ir iš jos uždraudė nuo šiandien 3 valandos ryto.

Charles Michelis, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas teigia: „Netoleruosime jokių mėginimų žaisti rusišką ruletę su nekaltų civilių gyventojų gyvybėmis.“

Kol Baltarusios „Belavia“ dabar turės sukti galva kur skraidyti, Europos Vadovai žengė dar toliau. Nors tiesiogiai įsakinėti oro linijoms negali, paragino visus oro vežėjus vengti Baltarusijos oro erdvės. „AirFrance“ „Lufhansa“, „Skandinavijos oro linijos“, „Airbaltic“, „Wizzair“, Olandijos „KLM“ jau neskrenda virš Baltarusijos. Manoma, kad šis sąrašas didės. Aplenkti Baltarusijos oro erdvę savo oro linijoms įsakė Ukraina ir Jungtinė Karalystė.

„Minsko režimas turi išsamiai paaiškinti, tai kas atroto kaip stiprus tarptautinės teisės pažeidimas. Lukašenkos rėžimas turi atsakyti dėl tokio neatsakingo ir pavojingo elgesio“, – teigia Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Dominicas Raabas.

Per Baltarusijos oro erdvę eina trumpiausias oro kelias iš Vakarų Europos į Rytų ir Pietryčių Aziją. Taip pat iš Skandinavijos į Pietus ir Viduržemio jūrą. Baltarusijos Belaeronavigatsia skaičiuoja, kad per dieną virš šalies iki šiol skrido nuo 500 iki beveik 1000 lėktuvų. Pasak kai kurių ekspertų, neoficialiais duomeninmis, prieš pandemiją oro dispečerinės paslaugos Baltarusijai galėjo uždirbti apie 60 mln. eurų per metus. O visas aviacijos sektorius sudaro apie du–tris procentus šalies BVP.

Europos lyderiai sutarė plėsti ir jau ketvirtą sankcijų paketą, kuris bus patvirtinas netrukus. Šiuo metu juodajame sąraše jau 88 režimo atstovai ir septynios kompanijos. Liepą planuojamas ir penktas sankcijų paketas

EK pirmininkė Ursula von der Leyen teigia: „Vadovų Taryba nusprendė, kad bus įvestos papildomos indvidualios sankcijos asmenims, kurie prisidėjo prie lėktuvo užgrobimo. Šį kartą sankcijų taip pat sulauks įmonės ir įstaigos, kurios finansuoją rėžimą.“

Prezidentas Bidenas, pasveikino ruošiamas Europos Sąjungos tikslines sankcijas ir paragino savo komanda taip pat ruošti kordinuotą atsaką.

Baltųjų rūmų astovė Jen Psaki teigia: „Tai buvo šokiruojantis poelgis. Nukreipianti skrydį tarp dviejų Europos Sąjungos valstybių siekiant areštuoti žurnalistą. Tai yra įžūlus režimo kėsinimasis į tarptautinę taiką ir saugumą.“

Lėktuvo užgrobimą Minske šiandien aptarė ir Briuselyje susirinkę NATO ambasadoriai išreiškę palaikymą Europos Sąjungos sankcijoms bei paraginę nedelsiant atlikti tarptautinį incidento tyrimą.

Jens Stolteberg, NATO generalinis sekretorius sako: „Tai yra valstybinis lėktuvo užgrobimas, kuris rodo, kaip Minsko režimas trypia pamatines demokratines teises ir užgniaužia saviraiškos laisvę bei nepriklausomą žiniasklaidą.“

Net rusų propagandinėje žiniasklaidoje jau skamba mintys, kad Lukašenka sukompromitavo visą savo šalies aviacjos sistemą ir kad dabar nieks negalės pasitikėti jokiais skryžio valdymo ar kitų tarnybų nurodymais ir pranešimais.

Tačiau Lukašenkos rėžimui, regis, labiau rūpi ne lėktuvo užgrobimo pasekmės, o Latvijos sprendimas prie Rygos viešbučio, kur apsistojo šalyje rengiamo pasaulio ledo ritulio čempionato svečiai, oficialią Baltarusijos vėliavą pakeisti baltos ir raudonos spalvų istorine baltarusių vėliava. Įpykęs Minskas vakar dėl to iš šalies išsiuntė Latvijos diplomatus. Konfliktas šiandien dar labiau įsismarkavo itin gerus ryšius su Lukašenka palaikančiam Tarptautinės ledo ritulio federacijos prezidentui Rene Faseliui pareikalavus nuimti baltai raudonas vėliavas arba pašalinti šalia jų esančias ritulio federacijos vėliavas, Rygos meras nesudvejojo.

„Federacija paprašė mūsų pasirinkti: grįžti prie simbolio, kuris simbolizuoja kruviną diktatorišką režimą, kuris stoja prieš savus, kuris kankina savo žmones ir kuris ką tik pagrobė keleivinį lėktuvą, kad atkeršytų politiniams oponentams. Ar mes palaikome žmonių laisvės, nepriklausomybės siekius, kuriuos simbolizuoja raudonai balta-raudona vėliava. Šis pasirinkimas man aiškus“, – teigia Rygos meras Martins Stakis.

Kremlius, kuriam užgrobtas lėktuvo Minske vis dar atrodo niekuo dėtas incidetas pasipiktino Latvijos sprendimu.

Dmitrijus Peskvo, Kremliaus atstovas spaudai teigia: „Matėme, kad Baltarusijos vėliava buvo pakeista vėliava, kuri nėra Baltarusijos. Žinoma, tai išties piktinantis incidentas.“