Ekspertai apie protestuotojų planus Vasario 16-ąją: jei jie pasieks tikslą, jie pažeis Vytauto Landsbergio teisę

Plačiau apie tai domėjosi laidos „Karštai su tv3.lt“ žurnalistai.

„Mes norėjome padaryti būtent mitingą su minimaliu protestu, minimaliu. Daugiau turėjo būti edukacinė programa, turėjo būti patriotinės dainos, prie Basanavičiaus paminklo gėlės padedamos ir gal toks tikslas buvo nuraminti daugiau visuomenę, kad jie pajaustų tą Vasario 16 šventę ir jie nesikoncentruotų, ar tai balkonėlis, ar tai gatvukės, ar panašiai“, – aiškino Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas Raimondas Grinevičius.

Tačiau savivaldybė pabūgo ir leidimo nedavė nei prie Katedros ar Rotušės, nei prie Basanavičiaus paminklo, mat ten vyks valstybės šventiniai renginiai. Tačiau šeimų sąjūdis vis tiek rinksis į sostinę.

„Nariai, taip, nariai švęs kaip piliečiai, jie organizuosis, ar jie su mašinom važiuos, ar jie iš kokio miesto gal ir su autobusu važiuos. Jie važiuos kaip Lietuvos šeimų sąjūdžio nariai, vienas gali būti būtent Gedimino prospekte, jam labiau patiks ta šventė, kitas gali būti prie taip vadinamo keiksmažodžių balkonėlio“, – teigė R. Grinevičius.

Ragina keltis į Kauną

Tačiau dalis protestuotojų ragina pamiršti tą Vilnių ir valdžios organizuojamą šventę ir rinktis Kaune.

„Mieli lietuviai, o gal mes, tie, kurie nenorim stovėti prie to balkono ir matyti to žmogaus, nes tokių žmonių yra daug, kurie nenori matyti to žmogaus tam balkone, gal mes važiuojame į laikinąją sostinę, gal Kaune mums atsiras vietos ir ten galėsime švęsti visi kartu. O Vilniuje tegul švenčia tie, kurie nori būti prie balkono“, – sakė judėjimo „Basos mamos“ iniciatorė Vitalija Jankauskaitė.

Basos mamos jaučiasi nebeturinčios vietos Vilniuje nuo tada, kai Konstitucinis Teismas nutraukė bylą dėl galimybių paso teisėtumo. Dėl to apgailestavo ir prezidentas Gitanas Nausėda sakęs, kad teismo išaiškinimas būtų laimėjimas visiems.

„Blogai jaučiuosi tiek aš, tiek su manimi kartu buvę žmonės ir tie, kurie iš tikrųjų yra suinteresuoti, kad būtų įvertinta, ar galimybių pasas buvo teisėtas, ar jis atitiko Konstituciją, nes labai panašu, kad būtent valdžios atstovai išsigando to Konstitucinio Teismo vertinimo ir atšaukė šitą dalyką dar iki teismo nagrinėjimo pradžios, o Konstitucinis Teismas savo ruožtu irgi atsitraukė nuvildamas didelę dalį tautos“, – tikino judėjimo „Basos mamos“ iniciatorė.

Protestuotojai – su visiškai skirtingais tikslais

Protestai ir mitingai Lietuvoje vyksta dėl pokyčių ir prieš pokyčius. Mitingus pamėgęs šeimų sąjūdis turi griežtų ir konkrečių reikalavimų valdžiai.

„Sustabdom visas beprotybes – Stambulo konvencijas, partnerystes ir dabartinę seką. Įsikalkim, gerbiami valdžios atstovai, kad būtent tiek ekonomika, tiek švietimas, tiek medicina tiesiogiai paliečia kiekvieną šeimą. Tai čia labai paprastas atsakymas. Medicininės paslaugos žuvę, švietimą dabar sugriaus, tai palies kiekvieną šeimą“, – kalbėjo R. Grinevičius.

„Tie protestai, manau, yra spontaniški, ten kiekvienas iš tų žmonių turi savo tikslus. Dalis ten iš jų siekia politinių postų, kiti siekia patiktukų feisbuke, dalis iš jų siekia pasivaikščioti gryname ore nedarbo dienomis... Iš kitos pusės, jeigu sekti tą logika, kai žmonės protestuoja prieš įvardinamus pokyčius, tai vienas iš būdų tai daryti, tai daryti tuos pokyčius ir apie juos nekalbėti“, – teigė komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas.

Ekspertai tikina, kad mitinguoti per Vasario 16-ąją besirenkantys žmonės turi aiškų tikslą ne tik atkreipti dėmesį į save, bet ir trukdyti kalbėti kitiems.

„Blogi dalykai prasideda, kai atsiranda prievarta ir kai neleidžiama kažkam kalbėti. Tai šiuo konkrečiu atveju žinome, kad yra mūsų antivakseriai protestuotojai yra išsikėlę tikslą nušvilpti profesorių Landsbergį. Na, jeigu jie tą tikslą pasieks, tai jie pažeis profesoriaus Landsbergio teisę kalbėti ir reikšti savo mintis“, – tikino apžvalgininkas Virgis Valentinavičius.

„Ir sunku kartais pasakyti, ar jie tai daro iš įsitikinimų, dėl savo charakterio, ar gal jie tarnauja kažkokiems kitokiems tikslams, ir blogai, kad kartais ir negali atskirti, kas yra kas“, – teigė politoogas Saulius Spurga.

Judėjimo ilgaamžiškumo nemato

Prie protestuotojų šliejasi ir įvairūs politikos marginalai ar populiarumą tarp žmonių prarandantys politikai. Tad gali būti, kad dabartinių protestų ir mitingų tikslas – gauti daugiau valdžios.

„Galbūt yra tų neišgirstų grupių, bet jų nebus Vasario 16 dieną. Ten bus žmonės, kuriuos mes girdėjome ne kartą ir galima sakyti per daug girdėjome“, – politikų elgesį įvertino V. Valentinavičius.

„Aš ilgalaikiškumo šito judėjimo nematau, jeigu nelaikytume tradiciškai surenkamo vieno procento per rinkimus, nes žmonės nelabai moka suburti partijos, pasirašyti programą ir agitaciją įvykdyti, tai to pasipiktinimo visą laiką bus, bet ar jie, pavyzdžiui, dabar stipresni, nei buvo prieš metus, ko gero, ne. Kapanosis ten tame lygyje, o Vasario 16 nesusirinks, neįvyks, o nuo to jų pyktis nei padidės, nei sumažės. Jie kaip buvo, taip ir liks tokie visą laiką“, – tikino M. Lapinskas.

Tačiau aktyviai valdžia besipiktinančių žmonių veiksmuose įžvelgiama ir kitų jų kėslų – uždirbti politinių taškų konservatorių priešininkams.

„Tie, kas švilpia ir baubia, jie nėra valdančiųjų rinkėjai, jie yra Ramūno Karbauskio, Viktoro Uspaskicho, Valdemaro Tomaševskio partijų klonai. Jie yra inspiruojami šitų lyderių“, – aiškino V. Valentinavičius.

Šeimų sąjūdžio vadovai neslepia politinių ambicijų ir patys yra pripažinę, kad jau svarstantys apie savivaldybių rinkimus, o Seimo rinkimai esą dar toli, tad dar bus laiko pagalvoti.

