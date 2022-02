Kaltina valdžią, kad galvoja tik apie gyvenančius butuose: „Tie ponai gauna lengvatą, o mes varguoliai ne“

Plačiau apie tai domėjosi laidos „Karštai su tv3.lt“ žurnalistai.

Gelbėsis kaip išmano

Valdžia, džiaugsmingai pranešusi žinią, kad gyvenantiems butuose žmonėms atpigins šilumą, sukėlė per visą Lietuvą nuvilnijusią pasipiktinimo bangą. Žmonės, kurie gyvena individualiuose namuose, šią žiemą turi gelbėtis, kaip išmano.

„Žmogų jau baigia nurengti taip, kad tu nebesupranti, kiek reikia uždirbti ir kiek reikia dirbti, kad tu visų pirmiausia galėtum susimokėti mokesčius“, – teigė renginių vedėja Laima Tamulyė-Stončė.

REKLAMA

„Aš manau, kad visi žmonės turi būti vienodi, ar jie individualiame name gyvena, ar bute“, – įsitikinusi Ukmergės gyventoja Elena Miežielienė, kuri namą šildosi malkomis.

Prieš keletą dienų žinoma renginių vedėja Laima Tamulytė-Stončė nuėjusi prie dujų skaitliuko ir paskaičiavusi, kiek supleškino pinigų už sausį, apstulbo. Sąskaita – lyg ji šildytųsi auksinėmis dujomis.

„Jeigu pernai šalčiausiu metu mums kainavo apie 150 eurų, tai dabar aš jau tuos tris šimtelius beveik siekiu, bet mes dar net neturėjome šalčio šiemet“, – pasakojo žinoma moteris.

Laima dar visai neseniai savo 100 kvadratinių metrų namuką kūrenosi granulėmis, prieš keletą metų įsivedė dujas ir manė, kad dabar šildysis pigiai.

„Ateina į mūsų kainą galimybė įsivesti dujas, trinam rankom, mes jau galvojam – karaliai, kaip čia nebrangiai išeina ir vienas sezonas ir kitas, čia vieno mygtuko paspaudimas ir tada, o tada vieno mygtuko pasapudimu valdžia sako, kad bus brangiau. Na, gerai, bus brangiau. Bet paskui po kokio mėnesio sako, kad dar truputį bus brangiau“, – stebėjosi L. Tamulytė-Stončė.

REKLAMA

REKLAMA

Kodėl vieniems kompensuoja, o kitiems ne?

Lietuvoje privačiuose namų ūkiuose gyvena apie 1 milijonas 260 tūkstančių gyventojų ir jiems šiuo metu nėra jokio pasirinkimo. Kuo tik besišildys, už bet kokią kuro rūšį dabar tenka mokėti milžiniškas sumas – ne išimtis ir malkos.

„Porą mašinų sunaudojam, anksčiau buvo 280, o dabar 325 eurus, bent jau šiuo metu, beržinių skaldytų malkų mašina kainuoja. Nemaži pinigai, kokia čia kalba gali būti, aišku“, – tikino Ukmergės gyventoja E. Miežielienė.

Ponia E. Mieželienė nesupranta, kuo ji yra kalta, kad sovietmečiu Ukmergėje pasistatė virš 100 kvadratinių metrų namuką. Pastatas šildomas malkomis, tai negi tam, kad gautų valdžios pagalbą šildymui, jai dabar reikia parduoti namą ir eiti gyventi į butą?

„Kodėl jiems kompensuoti, o kodėl mums ne? Mes dar ir vargstam, ir kūrikais dirbam, ir pelenus išnešt reikia, ir malkytes susiruošti reikia, o tie ponai gauna (lengvatą – red. past.), o mes varguoliai ne“, – piktinosi Elena.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau valdžia nusprendė eiti kitu keliu. Lenktyniaus su lyg ant mielių kylančiomis malkų, anglių ir dujų kainomis keldama žmonių algas, pensijas ir pašalpas.

„Buvo įvesta ir vienišo asmens pensija, praplėstas ir kompensacijų gavėjų ratas, kurie dėl šildymo nebegali susimokėti, tai realiai tos pažeidžiamos grupės yra apsaugotos“, – aiškino finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Mokesčius moka visi, bet pagalbos sulaukia ne kiekvienas

Į šią valdžios vykdomą paramos politiką iš visų pusių lekia kritikos strėlės. Užsukta lengvatų ir kompensacijų karuselė – ne pati geriausia išeitis.

„Kai kalbame apie lengvatų politiką, tai ekonomistai siūlo turėti minimaliai tų lengvatų, o geriausia jų neturėti, surinkti visus pinigus į biudžetą ir juos labai kryptingai paskirstyti“, – teigė ekonomistas Raimondas Kuodis.

„Tie, kurie nemokės PVM mokesčio, tai už juos sumokės kažkas kitas. Pavyzdžiui, mano tėvai gyvena kaime ir šildosi malkomis, nors ir gauna dvi pensijas jų pajamos vis tiek mažesnės nei mano, bet netiesiogiai jie sumokės PVM už mane, už mano karštą vandenį ir šildymą gyvenant Vilniuje“, – aiškino naujienų portalo tv3.lt verslo naujienų redaktorius Martynas Žilionis.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, mokesčius į biudžetą mokame visi, o pagalbą iš to pačio biudžeto šildymo kaštams sušvelninti gauna ir gaus tikrai ne visi – net ir tie, kuriems jos reikia.

„Yra daugybė namų ūkių, kurie šildosi dujomis, taip pat moka pilną kainą. Daugybė namų šildosi elektra. Tai reikėtų taikyti toms paslaugoms visoms, neišskiriant vienos srities, pavyzdžiui, centrinio šildymo“, – įsitikinęs Seimo narys Saulius Skvernelis.

Visą reportažą žiūrėkite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

Laidą „Karštai su tv3.lt“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19:30 per TV3 televiziją.

VISĄ LAIDĄ PAMATYKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Karštai su tv3.lt“.