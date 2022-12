Edmundas Jakilaitis: „Mūsų svajonė per šią žiemą iš Lietuvos nuvežti 2000 generatorių į Ukrainą“

Iniciatyva „Stiprūs kartu“ ir Nacionalinis dailės muziejus jų parūpino dešimtis, o iki žiemos tikisi generatorių į Ukrainą nuvežti du tūkstančius.

Dyzelinius šildytuvus ir generatorius rodo iniciatyvos „Sušildyk Ukrainą“ organizatoriai. Rusijai toliau niokojant Ukrainos energetinius objektus, ukrainiečiai lieka ir be šviesos, ir be šilumos, ir be vandens. Tad tokie generatoriai ir šildytuvai – vos ne vienintelė saugi alternatyva sušilti ir apsišviesti.

Šie ir keliaus į Ukrainą – tas vietas, kuriose nuo karo slepiasi žmonės. Toks dyzelinis šildytuvas gali apšildyti maždaug du vidutinius butus. O generatoriaus galia nuo 5 iki 6 kilovatų.

„Tu gali aprūpinti elektros energija administracines patalpas ir gyvenamąsias patalpas, kuriose santykinai nedaug žmonių. Jį lengva transportuoti, jam nereikia daug kuro“, – aiškina organizacijos „Stiprūs kartu“ steigėjas Edmundas Jakilaitis.

Iniciatyvai susibūrė nevyriausybinė organizacija „Stiprūs kartu“ ir Nacionalinio dailės muziejaus darbuotojai. Būtent jie surinko lėšų trims generatoriams.

„Prisiminkime, kaip mes patys jautėmės spalio mėnesį, kol nebuvo įjungtas šildymas, kaip ten tirtėjome apsirengę megztiniais. Bet pas mus nėra karo. Karas yra Ukrainoje. Ir mes manome, kad šiandien šiluma generatoriai šildytuvai yra tas ginklas, kuris Ukrainai reikalingas apsiginti nuo agresoriaus“, – teigia Nacionalinės dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas.

Į Ukrainą iš viso keliauja 15 šildytuvų, 20 generatorių, 55 šviestuvai su galimybe įkrauti, pavyzdžiui, telefoną. Taip pat akcijos dalyviai parūpino kuro ir jo bakų bei tepalų. Bendra šios siuntos vertė siekia 65 tūkstančius eurų.

„Stiprūs kartu“ ir šiek tiek muziejaus kartu, tikiuosi, kad ir kiti prisijungs, nupirktų generatorių yra dar mažiausiai dviem tokiom kelionėm“, – kalba A. Gelūnas.

„Mūsų dabar pirmoji kelionė yra žvalgybinė daugiau: kad mes surastume kontaktus, kad mes atrastumėm tiesiogiai žmones ir pradėtume su jais kalbėti, išgirsti informaciją, ko jiems tikrai reikia“, – pasakoja organizacijos „Stiprūs kartu“ atstovas Dominykas Kubilius.

Dar mažiausiai 50 generatorių iniciatyvos dalyviai turėtų gauti po dviejų savaičių. Tada planuoja dar vieną kelionę į Ukrainą. Tačiau ties tuo sustoti aktyvistai neketina.

„Mūsų svajonė per šią žiemą iš Lietuvos nuvežti 2000 generatorių į Ukrainą. Jeigu tai pavyks, tai, aš manau, bus labai labai svarus indėlis“, – sako E. Jakilaitis.

Tam prireiktų dviejų milijonų eurų. Akcijos iniciatoriai sako, kad tokią sumą realu surinkti iš neabejingų žmonių. Pavyzdžiui, įmonė paaukoja tūkstantį eurų – jau vienas dyzelinis generatorius yra.

„Čia nesprogsta bombos ir nevažinėja rusų tankai – tai nuo ko mes turim pavargti? Nuo to, kad Lietuva gyvena geriau nei bet kada istorijoje? Nuo to turbūt neturėtumėme pavargti“, – kalba E. Jakilaitis.

Pirmąją siuntą be Nacionalinės dailės muziejaus darbuotojų aukų akcijos iniciatoriai nupirko iš anksčiau organizacijai „Stiprūs kartu“ žmonių ir verslo suaukotus pinigų. Dalis atvežtos siuntos bus išdalyta ne tik Vakarų Ukrainoje – ukrainiečiai ją veš į Odesą, Charkivą ir Chersoną.