DIENOS PJŪVIS. Už ir prieš: ar reikia pagaliau suteikti valstybės vadovo statusą Vytautui Landsbergiui?

Ar reikia pagaliau suteikti valstybės vadovo statusą Vytautui Landsbergiui, tv3.lt naujienų portalo laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Seimo nariai Viktoras Pranckietis ir Algirdas Sysas.

tv3.lt naujienų portalas primena, premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad dalis žmonių, kalbėdami apie šį klausimą, ginčijasi su faktais, kad V. Landsbergis nepriklausomybės pradžioje vadovavo valstybei ir buvo pripažintas pasaulyje kaip šalies lyderis.

„Man atrodo, kad būtų labai gerai, jeigu vertindami faktus, mes atsiribotume nuo savo asmeninio požiūrio į asmenį. Jeigu tai būtų bet koks kitas žmogus, ne profesorius Vytautas Landsbergis, tai mano požiūris į situaciją visiškai nepasikeistų. Negalime sakyti, kad nuo 1990 metų, atkūrus nepriklausomą valstybę, iki Konstitucijos priėmimo ir įsigaliojimo, Lietuva buvo kažkokia šalis be galvos.

Šalis turėjo valstybės vadovą, valstybė turi valstybės vadovą, tokiu jį pripažino pasaulinė bendruomenė. Čia yra toks ginčijimasis su faktais šiek tiek. Spėčiau, kad į tą ginčą su faktais dalis žmonių įdeda savo asmeninį sentimentą ir savo asmeninį požiūrį į Vytautą Landsbergį. Man dėl to yra labai gaila. Aš labai raginčiau to nedaryti, bet visų įtikinti to nedaryti, matyt, nepavyks“, – Seime susirinkusiems žurnalistams trečiadienį sakė premjerė Ingrida Šimonytė.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narė Agnė Širinskienė išgirdusi klausimą, kaip vertina valdančiųjų pasiūlymą skirti V. Landsbergiui valstybės vadovo statusą, nusijuokė ir atsakė, kad pirma mintis, kuri aplankė pamačius šį pasiūlymą ta, kad „valdantieji visiškai prieš vasarą neturi, ką veikti, išsisėmė visos jų galimybės“.

Jos teigimu, Vyriausybė turi pradėti spręsti realias valstybės problemas ir neužsiiminėti nereikalingais siūlymais.

„Ir tualetų reforma, ir Partnerystės įstatymas, ir Stambulo konvencija, ir dar daug beverčių dalykų šitame politiniame kontekste. Dabar mes turime gana griežtas nevyriausybinių organizacijų pastabas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo plano.

Praktiškai visos institucijos, kurios kovoja su korupcija, sako, kad mūsų šalis gauna tik vieną balą iš šešių galimų. Normalūs valdantieji pultų tvarkyti tą planą, ji skaidrinti, kad jis daugiau nekeltų jokių abejonių. Lietuvai artimiausiu dešimtmečiu tie darbai yra labai svarbūs, tačiau jų nedarome“, – pasakoja A. Širinskienė.

