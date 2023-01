„Ambersail 2“ kapitonas apie „The Ocean Race“ lenktynes ekstremaliomis sąlygomis: „Įgula yra labai pavargus, visi šlapi“

Daugiau nei dvi paras likusiai praktiškai be miego įgulai iššūkių netrūksta. Stiprus vėjas plėšo bures, o didelės bangos be perstojo daužo laivą. Išsunkti buriuotojai atiduoda paskutines jėgas įveikdami Gibraltarą.

Nuolatinėje skalbykloje buriuotojams tenka dirbti iš visų jėgų judant Gibraltaro link. Į laivą pučia 50 mazgų, arba 26 metrų per sekundę, vėjas, kyla 3–4 metrų bangos, o atsipalaiduoti nėra kada. Ir taip jau daugiau nei dvi paras. Be miego, be poilsio ir kai kas su jūrlige. Kova sunkiausiose pasaulio „The Ocean Race“ lenktynėse tęsiasi kiekvieną sekundę.

Šokinėdami nuo bangų gultuose, buriuotojai patiria nesvarumą ir nuolatinį daužymąsi. Tokiomis ekstremaliomis sąlygomis įgula keitė stakselį ir tai buvo, anot patyrusių buriuotojų, taip ekstremalu, kad tik bepročiai gali tai daryti.

Visiškas savęs išbandymas – daugiau nei dvi paras žiaurus darbas su miego nuotrupomis vaitojančioje ir braškančioje juodoje dėžėje. Komanda nusiėmė J2 burę, keitė ją į štorminę burę. Leidžiant J2, ši suplyšo, teko vargti 30 minučių.

„Va dabar kaip tik įeinam į Gibraltaro kanalą, mūsų laukia dar penkiolika vendų. Kol išeisim ir būtent ši diena vainikuos, visas šias dvi paras praktiškai be miego. Įgula yra labai pavargus, visi šlapi, kiaurai permirkę, laivas irgi. Tai laukiame, kada papulsim į Atlantą ir pradėsime leistis žemyn“, – sako kapitonas Rokas Milevičius.

Vėjas Gibraltaro viduryje, kur buvo „Ambersail 2“, kiek pasėdo, vendų burių padėties keitimų daugiau nei prognozuota iš pradžių. Gibraltaras Antikos laikais buvo laikomas vartais į kitą pasaulį. Būtent čia baigdavosi žmonių ir prasidėdavo būtybių teritorija. Už Heraklio vartų retas ryždavosi plaukti, o patirdami tokias ekstremalias sąlygas buriuotojai dabar supranta, kodėl.

„Jaučiuosi taip, kaip dvi paras praleidęs prieš vėją sudėtingose sąlygose. Trūksta miego. Šiek tiek šalta. Bet mes judame į priekį“, – kalba buriuotojas Wiktor Korbyn.

Ekstremaliomis sąlygos laivą tvarkosi IMOCA klasės lyderiai – komanda iš Šveicarijos. Įgulos narys kapitoną laiko už kojų, kai šis bando sutvarkyti bangų pažeistą laivą.

Šitokių vėjų lenktynėse neatlaikiusios meksikiečių įgulos „Viva Mexico“ kapitonas sako, kad jau seniai nebuvo patyręs tokios varžybų pabaigos nepraėjus nė parai.

„Buvo smagios lenktynės, nes visi laivai buvo šalia vienas kito. Ir staiga plyšo pagrindinė burė. Mums to nebuvo nutikę jau labai seniai. Esame prastoje situacijoje, nes negalime to sutvarkyti, turime grįžti į uostą ir ieškosime sprendimų“, – pasakoja „Viva Mexico“ kapitonas Erik Brockmann.

Lietuvos įgula pasiekia Gibraltarą. Kiekvienas manevras reikalauja vis daugiau pastangų – šlapi ir nemiegoję buriuotojai naudoja paskutinius jėgų likučius. Tam, kad atliktų vendus, sportininkams tenka nuolat tampyti daiktus ir bures iš pavėjinio į priešvėjinį kursą, kad kuo greičiau laivas judėtų pirmyn į Atlantą.

Komanda laikosi kartu su visu laivynu, tiesa, dėl techninių problemų kiti laivai nemato radaruose mūsiškių. Šiuo metu įveikus daugiau nei 600 kilometrų, priekyje – Lenkijos komanda, „Ambersail 2“ – penktoje pozicijoje, atsilikusi 20 jūrmylių nuo lyderių ir 8 jūrmylėmis nuo artimiausio laivo.