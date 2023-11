Aiškėja daugiau apie mirtiną gaisrą Panevėžio rajone – kaimynai apie žmones atsiliepia gražiausiais žodžiais

Ugniagesiai gelbėtojai atkreipia dėmesį, kad šiais metais aukų skaičius gaisruose jau gerokai pralenkė pernykštę statistiką.

Kiek apmalšinę liepsnas ugniagesiai kaip įmanydami stengiasi kuo greičiau patekti į tankiuose dūmuose paskendusio gyvenamojo namo vidų.

„Kai pasakė, kad dega, atlėkėm pažiūrėt, sakom, gal reikia padėt. Daugiau nieko. – Į vidų patekti jau nebebuvo galima? – Ne, ne jau degė viskas, buvo gaisrinių daug suvažiavę“, – pasakoja giminaitė Laima.

Ugniagesiai pranešimo apie gaisrą Baroniškių kaime Panevėžio rajone sulaukė trečiadienį šiek tiek po 17 valandos. Atvykus pirmiesiems ugniagesiams, medinis namas jau degė atvira liepsna.

„Važiuojant nuo Via Baltica kelio matėsi atvira liepsna degantis pastatas. Viduje atvykus pirmiems ugniagesiams kaimynai kaip ir pasakė, kad gali būti viduje žmogus“, – pamainos vadas Evaldas Valiukas.

Rastas vyro kūnas

Kaimynų spėjimai pasitvirtino – viduje rastas 58-erių metų namo šeimininko kūnas.

„Gaila, nepavyko išgelbėti“, – sako pamainos vadas Evaldas Valiukas.

Namo šeimininkas šiame name gyveno su drauge. Kaimynai juos apibūdina kaip darbščią ir tvarkingą šeimą. Per gaisrą vyras namuose buvo vienas. Tyrėjai aiškinasi, kas sukėlė gaisrą gyvenamajame name bei automobilyje, kuris stovėjo garaže. Matyti, kad liepsnos labiausiai nuniokojo automobilio vidų.

„Labai, labai žiauriai baisu, nieko neliko“, – teigia giminaitė Laima.

„Išsiaiškinsim, dėl ko sudegė ir gyvenamasis pastatas, dėl ko degė ir automobilis. Aišku, gaila, kad gaisras pareikalavo ir žmogaus gyvybės“, – tvirtina Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Vilma Vaiginytė.

Tai antroji gaisro auka šiais metais Panevėžio rajone. Lietuvoje šiemet gaisruose jau žuvo 77 žmonės. Pernai per tą patį laikotarpį žuvusiųjų buvo 54.

