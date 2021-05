Abi pusės ruošiasi šeimų maršui: panašu, kad dalyvių skaičius viršys leistiną

Dėl to telkiamos gausios pareigūnų pajėgos, parengtyje bus ir riaušes malšinantys pareigūnai. Nepaisant to, LGBT bendruomenė ir ją palaikantys, organizuoja net kelis antimitingus.

Sostinės Vingio parke jau iškilusi didžiulė scena, atliekami paskutiniai darbai prieš rytoj čia vyksiantį šeimų gynimo maršą. Policija sako, kad mitingas turėtų būti vienas didesnių per Nepriklausomybės laikotarpį.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla teigia: „Mes turime informaciją, kad leidimas buvo prašomas 7 tūkstančiams renginio dalyvių skaičiui, tai mes ką dabar matome, kad akivaizdu, kad tas skaičius bus viršytas.“

Vien iš Klaipėdos į Vilnių žadą patraukti apie trys tūkstančiai automobilių, į automagistralę Vilnius-Klaipėda mašinos jungsis iš visos Lietuvos. Sostinės gyventojai perspėjami, kad ryt miesto gatvės gali būti užkištos.

„Rytoj Vilniaus mieste eismas bus tikrai intensyvus, ir transporto priemonių srautas bus labai didelis, ypatingai žmonės, kurie vyks ne į renginį, bet vyks, sakykim, į oro uostą, tą turėtų turėti omenyje, kad galėtų išvykti laiku į savo paskirties punktus“, – sako Vilniaus apskrities policijos viršininkas Saulius Gagas.

Vienas iš maršo organizatorių Viktoras Jašinskas siūlo visiems nevažiuoti tuo pačiu keliu: „Rekomenduojame pervežimo kompanijom ir tie, kurie daugiau važinėja po Lietuvą, kad šeštadienį pasirinkti ne autostradą, o aplinkinius kelius, nes jeigu nenori papulti į didelius kamščius.“

Generalinis komisaras sako, kad dirbs gausios policijos pajėgos, tačiau koks tikslus skaičius, neatskleidžiama taktiniais sumetimais. Parengtyje bus ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, kurių viena iš užduočių – riaušių malšinimas.

„Dirbs uniformuoti ir neuniformuoti pareigūnai, raitosios policijos pajėgos, matysite ir mūsų pareigūnus ant žirgų, kinologai lygiai taip pat, esant poreikiui kinologai ateis į pagalbą, taip pat dirbs speciali dialogo grupė“, – sako R. Požėla.

Bet keliaujančių į šeimų maršą, lauks net 3 atsakomosios akcijos. Kelios jų prie tilto į Vingio parką Žvėryne, o viena prie Baltojo tilto. Ten leidimas išduotas susirinkti 100 žmonių.

„Šiek tiek pikta buvo, kad yra tiek daug homofobijos apraiškų, todėl nusprendėm, kad mūsų tikslas bus parodyti, kad homofobija yra toksiška. Nes visas tas suvažiavimas per visą Lietuvą kenkia visai visuomenei, ne vien tik LGBT bendruomenei. Kenkia ir aplinkosaugos požiūriu, kenkia ir epidemiologiniu požiūriu tokie dideli susirinkimai“, – teigia antimitingo organizatorė Ieva Budreikaitė.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius tikina: „Konstitucinė laisvė susirinkti yra, tie žmonės galės susirinkti, o šiaip tai Vilniuje viskas bus ramu ir gerai, jeigu kažkas tikisi, kad čia apokalipsė ateina, tai net iš tolo į tai panašu niekas nebus.“

Maršo organizatoriai sako policijai perdavę ir sąrašą žmonių, kurie gali provokuoti neramumus. Policija leidžia suprasti, kad informacijos apie provokacijas yra.

„Mes turime įvairaus pobūdžio informacijos, bet šiandien tikrai nenorėčiau sakyti, kad mūsų disponuojama informacija yra labai gąsdinanti, grasinamo pobūdžio ir žmonės turėtų kažką žinoti, tiesiog yra įvairaus pobūdžio informacijos“, – teigia R. Požėla.

Antimitingų organizatorė sako, kad protestuoti prieš maršą susirinks ir homoseksualūs asmenys, atsineš vaivorykštinių LGBT vėliavų. Nors ir bijo būti užpulti, tačiau tikisi, kad nemalonumų išvengs.

„Mūsų bendruomenės nariai yra girdėję ir matę žinučių, kurios tiesiog grasina, jeigu bus kažkokia provokacija, atsakyti į ją smurtu. Nuoširdžiai sakant, yra labai daug baimės ir labai daug nerimo ir labai daug imtasi atsargos priemonių ir stengiantis apsaugoti save. Yra labai daug tokių, kurie norėjo prisijungti prie akcijos, bet atsisakė važiuoti prie tilto, todėl yra mažesnis žmonių skaičius prie Vingio parko“, – sako I. Budreikaitė.

Į maršo organizatorių retoriką atkreipė dėmesį ir premjerė Ingrida Šimonytė: „Labiau galbūt liūdina tai, kad mažai to taikumo girdisi iš organizatorių, daugiau girdisi pareiškimų, kurie ribojasi ir su tuo, kas Baudžiamajame kodekse parašyta, turint mintyje grasinimus, ar kažkokius panašius pareiškimus.“

Vienas maršo organizatorių V. Jašinskas tikina: „Šitie žmonės tikrai nebus tie provokatoriai mūsų dalyviai mitingo. Mes tiktai norime paprašyti tos kitos pusės, kurie vaidina labai tolerantiškus, bet labai aršiai mus puola, tikrai nerekomenduotume atvykti ir daryti parke provokacijų, nes mus saugos ir policijos didžiulės pajėgos.“

Didžiulis mitingas vyks dėl valdančiųjų vykdomos politikos, kuri esą, griauna tradicines, krikščioniškas vertybes. Maršo organizatorius piktina planai suteikti daugiau teisių homoseksualiems asmenims, įteisinti lyties keitimo operacijas, ratifikuoti Stambulo konvenciją. Mitingo metu žada iškelti reikalavimus valdžiai.

„Žinoma, tai bus tikrai labai griežti reikalavimai, tikrai šitas maršas yra tik pradžia. Tai nėra garo nuleidimas, kaip daug kas galvoja. Tai yra pradžių pradžia, kaip 88 metais Vingio parke“, – sako V. Jašinskas.

Maršo organizatoriai perspėti, kad protestas negalės pavirsti koncertu, kurie per karantiną uždrausti. Bus leidžiami tik muzikiniai intarpai, bet organizatoriai jau papiktino Vytauto Kernagio artimuosius, kurie kreipėsi į autorinių teisių asociacijas, kad uždraustų protesto metu groti Kernagio dainas. Savo kūrinių naudojimu pasipiktino ir atlikėja Ieva Narkutė.

Be to, pareigūnai stebės ir susirinkusius dalyvius, kurie nesilaikys karantino reikalavimų – pavyzdžiui nesilaikys reikiamų atstumų, ar bus be kaukių. Jie vėliau gali sulaukti baudų.

Paskutinį kartą, kai konservatoriai suformavo valdžią, buvo 2008-ųjų-12-ųjų metų kadencija. Tąkart į koaliciją įėjo ir Valinsko vedama partija, o užklupus ekonominei krizei, prie Seimo virtęs maždaug 7 tūkstančių žmonių mitingas pavirto riaušėmis, buvo daužomi parlamento langai. Buvo sužeisti 34 mitingo dalyviai ir keli pareigūnai.