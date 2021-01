Gražulis dėl naujo skandalo teisintis nesiruošia: „Atstokit jūs nuo manęs”

Jos teigimu, nors ji nepritarė kai kuriems Gražulio veiksmams, tačiau su juo pyktis nedrįsdavo, nes politikas nepratęs, kad moterys jam prieštarautų. Be to, paaiškėjo, kad su įmonės pinigais Gražulis elgėsi, kaip su savais. Užtekdavo vos vieno ar kelių skambučių ir pinigai jam būdavo pervedami be papildomų klausimų.

Šaldytų pusgaminių gamintoja „Judex“ visą laiką siejama su Petru Gražuliu. Nors teisiškai tarp įmonės ir Gražulio ryšių nėra, o jis ir pats visad neigia, kad tai jo bendrovė, tačiau buvusi politiko padėjėja ir „Judex“ darbuotoja Patricija Pachomovaitė apklausoje STT nurodė, kad Gražulis buvo faktinis jos vadovas.

Pradėjusi dirbti ji suprato, kad P. Gražulis yra neoficialus šios bendrovės savininkas, nes jis dalyvaudavo įmonėje vykstančiuose susirinkimuose kai buvo sprendžiami svarbesni įmonei reikalai, vaikščiodavo po gamybos cechus, domėjosi viskuo.

Pachomovaitė teisėsaugai nurodė, kad Gražulis dalyvavo įmonės veikloje „pradedant technika, baigiant produkcijos receptais ir sveikinimo atvirukais“. Ji aiškino, kad tuometis „Judex“ direktorius Rimantas Kičas jai perduodavo grynuosius pinigus, o ji juos įnešdavo į banko sąskaitą, iš kurios lėšas išsigrynindavo pats Gražulis

Ji neįžvelgė jokio kriminalo dėl pinigų pervedimo iš UAB „Judex“ P. Gražuliui, kadangi jį visada laikė įmonės savininku, o R. Kičas buvo jam pavaldus ir jis vykdė nurodymus. Jokių pinigų pervedimo schemų neįžvelgė. Be to, gyvenant kartu, ji P. Gražuliui duodavo žodinę ataskaitą apie tai, kokie darbai nuveikti įmonėje, kas planuojama nuveikti ir pan.

„Oi, tikrai negaliu apibūdinti, tos situacijos, kas ten su kuo, kas ten, kur ką, kas vyksta, ar kas vyko, tai čia yra didelė praeitis, tiesiog prie to sugrįžti tikrai nenoriu“, – sako „Judex“ komercijos direktorius Rimantas Kičas.

Tačiau Gražulis vien pinigais iš „Judex“, anot Pachomovaitės, neapsiribojo. Ją įdarbinęs savo padėjėja Seime, jis savindavosi jos atlyginimą.

P. Gražulis paprašė perduoti jam kortelę, kuria galima iš šios sąskaitos išsigryninti pinigus. P. Gražulis nepaaiškino, kodėl jis nori jos kortelės. Sakė, kad jam kažkam reikia pinigų. Ji nesipriešino, perdavė kortelę, kurios numerio nepamena. Beveik metus laiko P. Gražulis iš jos sąskaitos nuimdavo jos darbo užmokestį.

Ji teigė su Gražuliu nenorėjusi pyktis, nes žinojo, kad jis su ja net nebandytų aiškintis, mat yra nepratęs, kad moteris jam prieštarautų. Pachomovaitė nurodė, kad su Gražuliu juos siejo artimi santykiai, jie gyveno drauge porą metų, nuo 2013-ųjų iki 2015-ųjų.

Tačiau vėliau ji pradėjo įtarinėti, kad Gražulis turi kitą moterį, be to, jis neprisidėjo, nors ir žadėjo, prie 25 tūkstančių eurų paskolos, gautos iš „Judex“ apmokėjimo. Ji buvo reikalinga pradiniam įnašui perkant namą. Policija pernai buvo gavusi pranešimą iš neįvardijamos moters, kad būtent tame name Gražulis su dar vienu vyru ją išprievartavo. Tačiau vėliau tyrimas buvo nutrauktas nenustačius, kad tai buvo padaryta. O name Gražulis šeimininkauja ir šiandien.

„Apie ką? Atstokit jūs nuo manęs, aš jums pasakiau“, – tepasakė Seimo narys Petras Gražulis.

Nekalbus buvo ir paskambinus telefonu: „Kai jūs užduosit klausimą generalinei prokuratūrai kodėl, kai turtą už 1 eurą įsigyja pusantro milijono vertės Landsbergiai, kai praturtėja už 15 milijonų eurų, sukaupia turto per 2 metus ir nekelia bylų, kai jūs užklausit, aš ateisiu į jūsų laidą, gerai? Viskas.“

„Nu tai išsiaiškins pareigūnai ir tada gal sužinos, aš nežinau. Manęs asmeniškai niekas nesieja. Manau, kad visa Lietuva jį pažįsta, tai kaip visa Lietuva pažįsta, taip ir aš pažįstu. Gerai, viskas, ačiū labai“, – teigia R. Kičas.

Gražulis visad neigia, kad „Judex“ įmonėje jis turi kokią nors įtaką, tačiau prokuratūra įtaria jį tvarkius įmonės reikalus, naudojantis savo Seimo nario statusu.

„Ar aš nors vieną centą gavau, nors vieną žalą, padariau nors vieną eurą žalos valstybei? Ir ne tik valstybei, ir privačiai kompanijai. Aš gyniau Lietuvos įmonių interesus. Ir ginsiu toliau“, – kalbėjo P. Gražulis.

Neseniai, po 10-ies metų prokurorų pastangų ir net 5 prašymų panaikinti Gražulio imunitetą, Seimas sutiko jį atiduoti į teisėsaugos rankas.

„Aš, pavyzdžiui, kalėjimo visai nebijau. Jaunystėje sėdėjau, dabar, man atrodo, ir maitintų geriau, ir sąlygos geresnės būtų“, – sako P. Gražulis.

Prokurorai jau suteikė Gražuliui įtariamojo statusą, jam gresia iki 7-erių metų nelaisvės.