 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Zoom“ pelną per metus beveik patrigubino

2025-11-25 13:19 / šaltinis: BNS
2025-11-25 13:19

JAV bendrovė „Zoom Communications“, tarptautiniu mastu teikianti vaizdo konferencinio ryšio paslaugas, savo finansinių metų trečiąjį ketvirtį užfiksavo grynojo pelno augimą beveik triskart, pajamoms didėjus 4,4 procento.

Zoom (nuotr. SCANPIX)

JAV bendrovė „Zoom Communications“, tarptautiniu mastu teikianti vaizdo konferencinio ryšio paslaugas, savo finansinių metų trečiąjį ketvirtį užfiksavo grynojo pelno augimą beveik triskart, pajamoms didėjus 4,4 procento.

REKLAMA
0

Pasak bendrovės pranešimo, grynasis pelnas rugpjūčio-spalio mėnesiais ūgtelėjo iki 612,9 mln. dolerių nuo 207,1 mln. dolerių per tą patį laikotarpį metais anksčiau, o suderintas pelnas akcijai siekė 1,52 dolerio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pardavimų pajamos didėjo nuo 1,18 mlrd. iki 1,23 mlrd. dolerių 

Agentūros „FactSet“ kalbinti analitikai prognozavo vidutiniškai 1,44 dolerio akcijai suderintą pelną, 1,21 mlrd. dolerių įplaukas.

Daugiau kaip 100 tūkst. dolerių per metus sumokančių klientų per metus padaugėjo 9 procentais.

Bendrovė pagerino prognozes visiems šiems finansiniams metais: pajamų – nuo 4,825-4,835 mlrd. iki 4,852-4,857 mlrd. dolerių, suderinto pelno akcijai – nuo 5,81-5,84 iki 5,95-5,97 dolerio.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų