„Zoom“ pelną per metus beveik patrigubino

Pasak bendrovės pranešimo, grynasis pelnas rugpjūčio-spalio mėnesiais ūgtelėjo iki 612,9 mln. dolerių nuo 207,1 mln. dolerių per tą patį laikotarpį metais anksčiau, o suderintas pelnas akcijai siekė 1,52 dolerio.
Pardavimų pajamos didėjo nuo 1,18 mlrd. iki 1,23 mlrd. dolerių
Agentūros „FactSet“ kalbinti analitikai prognozavo vidutiniškai 1,44 dolerio akcijai suderintą pelną, 1,21 mlrd. dolerių įplaukas.
Daugiau kaip 100 tūkst. dolerių per metus sumokančių klientų per metus padaugėjo 9 procentais.
Bendrovė pagerino prognozes visiems šiems finansiniams metais: pajamų – nuo 4,825-4,835 mlrd. iki 4,852-4,857 mlrd. dolerių, suderinto pelno akcijai – nuo 5,81-5,84 iki 5,95-5,97 dolerio.