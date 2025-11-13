 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: Turto bankas sieks Vyriausybės pritarimo antro Goštauto kvartalo etapo statyboms

2025-11-13 09:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 09:30

Įgyvendinant antrąjį sostinės Algirdo Goštauto kvartalo etapą, kuriame planuojama nugriauti esamus pastatus ir pastatyti naujus, į kuriuos ateityje įsikeltų įvairios valstybės institucijos, Turto bankas sieks Vyriausybės pritarimo, portalui „Verslo žinios“ sako įstaigos generalinis direktorius Gintaras Makšimas.

Turto bankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Įgyvendinant antrąjį sostinės Algirdo Goštauto kvartalo etapą, kuriame planuojama nugriauti esamus pastatus ir pastatyti naujus, į kuriuos ateityje įsikeltų įvairios valstybės institucijos, Turto bankas sieks Vyriausybės pritarimo, portalui „Verslo žinios" sako įstaigos generalinis direktorius Gintaras Makšimas.

0

Ministrų kabineto nutarimu rugsėjį nuspręsta, kad į pirmąjį A. Goštauto kvartalo etapą bus perkeliama Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).

Vėliau premjerė Inga Ruginienė Eltai sakė, kad jos vadovaujama Vyriausybė atsisakė šiame kvartale suplanuoto ministerijų miestelio projekto, tačiau teigė, kad kvartalo pastatuose galėtų įsikurti kitos institucijos, tarp jų – ir „Sodra“.

Anot Turto banko vadovo, šiuo metu dėl antrojo miestelio etapo įgyvendinimo bus vykdomi pokalbiai su Finansų ministerija, statybos leidimą Turto bankas tikisi gauti 2026 m. pirmąjį ketvirtį.

„Pirmas etapas patvirtintas Vyriausybės nutarimu, klientė – Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), kuri ilgai neturi savo būstinės ir dirba skirtingose vietose Vilniuje. Šalia yra antras etapas, kur reikės nugriauti senus pastatus ir pastatyti naujus“, – „Verslo žinioms“ sakė G. Makšimas.

„Dėl šito Vyriausybės nutarimo nėra, bet eisime, kalbėsimės su Finansų ministerija. Ji matė skaičius, kad tai apsimoka, tad turime įtikinti sprendimų priėmėjus. Poreikis geroms patalpoms tikrai yra“, – teigė jis.

Pasak Turto banko vadovo, į A. Goštauto kvartalą, be „Sodros“ ir VMI, taip pat galėtų įsikelti Valstybinė ligonių kasa, dabar įsikūrusi sostinės Europos aikštėje. 

Pirmajame kvartalo etape šiuo metu vyksta ardymo darbai, nupirktos architektūrinių tyrimų paslaugos, su VMI vadovybe derinamas projekto suplanavimas.

ELTA primena, kad pernai lapkritį, užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, Vyriausybė pirmo projekto etapo sostinės A. Goštauto gatvės pastatų atnaujinimo vertę padidino iki daugiau nei 19,4 mln. eurų.

