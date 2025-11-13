Žiniasklaida: Turto bankas sieks Vyriausybės pritarimo antro Goštauto kvartalo etapo statyboms

Ministrų kabineto nutarimu rugsėjį nuspręsta, kad į pirmąjį A. Goštauto kvartalo etapą bus perkeliama Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
Vėliau premjerė Inga Ruginienė Eltai sakė, kad jos vadovaujama Vyriausybė atsisakė šiame kvartale suplanuoto ministerijų miestelio projekto, tačiau teigė, kad kvartalo pastatuose galėtų įsikurti kitos institucijos, tarp jų – ir „Sodra“.
Anot Turto banko vadovo, šiuo metu dėl antrojo miestelio etapo įgyvendinimo bus vykdomi pokalbiai su Finansų ministerija, statybos leidimą Turto bankas tikisi gauti 2026 m. pirmąjį ketvirtį.
„Pirmas etapas patvirtintas Vyriausybės nutarimu, klientė – Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), kuri ilgai neturi savo būstinės ir dirba skirtingose vietose Vilniuje. Šalia yra antras etapas, kur reikės nugriauti senus pastatus ir pastatyti naujus“, – „Verslo žinioms“ sakė G. Makšimas.
„Dėl šito Vyriausybės nutarimo nėra, bet eisime, kalbėsimės su Finansų ministerija. Ji matė skaičius, kad tai apsimoka, tad turime įtikinti sprendimų priėmėjus. Poreikis geroms patalpoms tikrai yra“, – teigė jis.
Pasak Turto banko vadovo, į A. Goštauto kvartalą, be „Sodros“ ir VMI, taip pat galėtų įsikelti Valstybinė ligonių kasa, dabar įsikūrusi sostinės Europos aikštėje.
Pirmajame kvartalo etape šiuo metu vyksta ardymo darbai, nupirktos architektūrinių tyrimų paslaugos, su VMI vadovybe derinamas projekto suplanavimas.
ELTA primena, kad pernai lapkritį, užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, Vyriausybė pirmo projekto etapo sostinės A. Goštauto gatvės pastatų atnaujinimo vertę padidino iki daugiau nei 19,4 mln. eurų.