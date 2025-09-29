Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: Klaipėdoje 65 mln. eurų konkursą laimėjusi „Kautra“ stato naują bazę

2025-09-29 09:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 09:28

Klaipėdoje 65 mln. eurų konkursą laimėjusi didžiausia lietuviška privataus keleivinio transporto įmonė „Kautra“ stato naują bazę su elektrobusų įkrovimo infrastruktūra, skelbia „Verslo žinios“. Su 36 elektriniais ir 17 dyzelinių autobusų veiklą uostamiestyje tęsianti bendrovė stato apie 3 mln. eurų kainuojančią bazę su specialia akumuliatorių įkrovimo infrastruktūra, planuoja ateityje turėti 100 autobusų.

“Kautra” atnaujina papildomus reisus. „Kautros“ nuotr.

Klaipėdoje 65 mln. eurų konkursą laimėjusi didžiausia lietuviška privataus keleivinio transporto įmonė „Kautra" stato naują bazę su elektrobusų įkrovimo infrastruktūra, skelbia „Verslo žinios". Su 36 elektriniais ir 17 dyzelinių autobusų veiklą uostamiestyje tęsianti bendrovė stato apie 3 mln. eurų kainuojančią bazę su specialia akumuliatorių įkrovimo infrastruktūra, planuoja ateityje turėti 100 autobusų.

Anot portalo, naują veiklos centrą bendrovė ruošia Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ). 

Joje įrengiama įkrovimo infrastruktūra, kurią numatyta naudoti jau spalį, o kitų metų pirmąjį ketvirtį planuojama pabaigti visus statybos darbus, apimančius biurą, tarnybines patalpas, serviso bazę ir plovyklą.

„Kautros“ vadovas ir bendraturtis Linas Skardžiukas portalui teigė, kad elektrinių autobusų įkrovimo poreikis reikšmingai keičia visos bazės struktūrą, įrengimo kaštus ir procesus. Iki šiol Klaipėdoje bazę nuomojanti Kauno transporto įmonė turi apie 40 mažų autobusų, kurių veiklos ciklas šiuo metu baigiamas.

Kaip skelbiama portale, verslininkas vertina, kad visas „Kautros“ bazės Klaipėdoje projektas kainuos 2–3 mln. eurų. Apytiksliais skaičiavimais, dar porą milijonų galėtų kainuoti papildomai planuojama įranga su elektros kaupikliais.

Šiuo metu Klaipėdoje važinėja 12 elektrinių „Kautros“ autobusų, likę prisijungs iki lapkričio pabaigos.

