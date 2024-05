Vyriausybė siūlo pritarti tik daliai prezidento siūlytų transporto lengvatų

Ministrų kabinetas trečiadienį apsvarstė šalies vadovo teiktas Transporto lengvatų įstatymo pataisas, jos toliau bus svarstomos Seime.

Vyriausybė pritarė siūlymui, kad 8–18 metų vaikams, taip pat pilnamečiams moksleiviams iki 23 metų būtų taikoma 50–80 proc. nuolaida kelionėms visais autobusų maršrutais bei vietiniais traukinių maršrutais.

Taip pat pritarta, kad 80 proc. nuolaida bilietams būtų taikoma visiems nuo okupacijos ir sovietų agresijos 1991-ųjų sausio 11–13 dienomis nukentėjusiems, pasipriešinimo kovų dalyviams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, Nepriklausomybės gynėjams, Afganistano karo dalyviams, Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidatoriams.

Vis dėlto Finansų ministerijos siūlymu Vyriausybė nepritarė trims prezidento inicijuotoms lengvatoms. Viena jų – idėja vaikus iki trejų metų nemokamai vežti visais autobusais, vietos traukiniais ir laivais – šiuo metu lengvata galioja, jeigu vaikas neužima atskiros vietos.

Be to, Ministrų kabinetas nepritarė pasiūlymui pensininkams iki 80 metų bilietus parduoti už pusę kainos bei tokiai pat lengvatai kartu su vaikais savaitgaliais ir per valstybines šventes keliaujantiems tėvams ar globėjams.

Anot Finansų ministerijos, tokios lengvatos iš valstybės bei savivaldybių biudžetų kasmet papildomai pareikalautų 48,4 mln. eurų. Norima, kad valstybės biudžeto deficitas neviršytų 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Taip pat siūloma numatyti, kad transporto išlaidas savivaldybės kompensuotų jų mokyklų, vaikų globos įstaigų bei socializacijos centrų mokiniams.

G. Nausėda pataisas pateikė pernai birželį. Jis ne kartą išsakė priekaištus Vyriausybei, jog ši delsia įvertinti jo siūlymus. Šią kritiką jis pakartojo ir rinkimų kampanijos metu. Savo ruožtu premjerė Ingrida Šimonytė teigė, jog procesas užtrunka, nes Ministrų kabinetas siekia projektą tinkamai apsvarstyti.