Vyriausybė siūlo ilginti pelno mokesčio lengvatą laivybos įmonėms

Pagal Susisiekimo ministerijos parengtą Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, schema šiuo metu galioja iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Jos pratęsimu siekiama išlaikyti ir didinti Lietuvos jūrų laivų registre registruotų laivų skaičių, stiprinti Lietuvos jūrų transporto sektoriaus konkurencingumą bei skatinti laivybos įmones veiklą vykdyti iš Lietuvos.
Projekto rengėjai teigia, kad nenustačius schemos pratęsimo kiltų rizika, jog būtų pasiektas priešingas rezultatas – sumažėtų Lietuvos jūrų transporto sektoriaus konkurencingumas ir iš Lietuvos pasitrauktų dalis veiklos.
Kartu siūloma patikslinti laivų nuomos be įgulos tvarką. Numatoma, kad tam tikri dabartiniai apribojimai nebūtų taikomi, kai laivas išnuomojamas kitai tos pačios įmonių grupės laivybos įmonei.
Pasak projekto rengėjų, taip būtų išspręsti praktikoje kylantys neaiškumai, kai laivas perduodamas kitam grupės vienetui dėl veiklos organizavimo, finansavimo ar kitų verslo valdymo priežasčių, tačiau toliau naudojamas tai pačiai laivybos veiklai.
Įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2027 m. sausio 1 d. Jų svarstymas Seime numatytas spalį.
Kaip anksčiu skelbė ELTA, Klaipėdos uostas per septynis šių metų mėnesius perkrovė daugiau kaip 23,2 mln. tonų krovinių – 7 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
Klaipėdos uosto krovos augimas išsiskiria ir iš kitų Baltijos šalių uostų. Rygoje per šiemet perkrauta 9,1 mln. tonų krovinių, arba 2 proc. mažiau nei pernai, Ventspilio uoste krova krito 21 proc., iki 3,9 mln. tonų, o Liepojoje – 13 proc., iki 3,4 tonų krovinių.