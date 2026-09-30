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Nyderlandų laivybos paslaugų bendrovę įsigijo Klaipėdos „Garant Group“

2026-09-30 11:45 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 11:45
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Lietuviško kapitalo laivų aptarnavimo grupė „Garant Group“ už neatskleidžiamą sumą įsigijo Nyderlandų laivybos paslaugų įmonę „Hoogendijk Sliedrecht“.

Asociatyvi BNS Foto

Lietuviško kapitalo laivų aptarnavimo grupė „Garant Group“ už neatskleidžiamą sumą įsigijo Nyderlandų laivybos paslaugų įmonę „Hoogendijk Sliedrecht“.

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Sandoris įgyvendintas kartu su partnere, Nyderlandų vidaus laivybos, sandėliavimo transportavimo ir uosto paslaugų grupe „Maaskade Group“. Juo siekiama plėsti veiklą Amsterdamo, Roterdamo bei Belgijos miesto Antverpeno regionuose, trečiadienį pranešė „Garant Group“.

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Generalinis direktorius: „Siekiame sustiprinti...“

„Garant Group“ generalinis direktorius Aleksandras Pigarevas sako, kad „Hoogendijk Sliedrecht“ turi „daugiau nei šimtmečio“ patirtį bei išvystytą vietos infrastruktūrą – krantines, dirbtuves, nuosavą įrangą, remonto pajėgumus.

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„Šiuo sandoriu pirmiausia siekiame sustiprinti tai, ką „Hoogendijk Sliedrecht“ jau daro gerai“, – pranešime sakė A. Pigarevas.

„Hoogendijk Sliedrecht“ remontuoja laivus ir jų variklius, gamina bei pardavinėja įvairias laivų dalis.

„Garant Group“ skelbia teikianti laivų priežiūros ir remonto, povandeninių darbų, priešgaisrinės įrangos patikros paslaugas, parduodanti laivybos reikmenis. Grupė kasmet aptarnauja 1,57 tūkst. laivų, įvykdo 14,8 tūkst. projektų, iš kurių 80 proc. – ne Baltijos jūros regione.

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2024 metais grupė gavo 41,1 mln. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 0,12 mln. eurų grynojo pelno – atitinkamai 6,2 proc. ir 3,1 karto mažiau nei 2023 metais, rodo paskutinė Registrų centrui pateikta konsoliduota ataskaita.

Kaip rašė BNS, prieš porą metų LRT Tyrimų skyrius skelbė, jog jau prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje „Garant group“ antrinė įmonė „Laivo sandėlis“ į Rusiją siuntė laivų dalis.

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