Taip, pasak finansų ministro Taurimo Valio, siekiama suvaldyti valdžios sektoriaus išlaidų augimą bei didėjantį deficitą ir valstybės skolą, taip pat užtikrinti, kad iki 2034 metų deficitas neviršytų 3 proc. bendro vidaus produkto (BVP), kokį numato europinis Mastrichto kriterijus.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad biudžetinės įstaigos, kurios taupymo galimybes numatys nelaukdamos paskutinės minutės, pelnys pasitikėjimą, palaikymą ir pagarbą.
„Norėčiau visų ministrų nuoširdžiai paprašyti... Žinoma, gruodis bus įtemptas. Šiek tiek po didžiųjų metų švenčių, matyt, gal bus, tikėtina, kiek gal laisvesnis laikas, bet prasidės pirmininkavimas... Bet turit politines komandas, tikrai savo komandose pradėkit tuos darbus ir nelaukit paskutinės savaitės ar paskutinių savaičių iki terminui sueinant“, – Vyriausybės posėdyje penktadienį teigė premjeras.
„Tie, kurie rodys ambiciją, tikrai pelnys pasitikėjimą, palaikymą ir pagarbą. Tie, kurie rodys abejingumą, atitinkamai priešingai“, – pridūrė M. Sinkevičius.
Vyriausybė ministerijoms nurodė iki kitų metų vasario 15 dienos pateikti informaciją apie galimas taupymo priemones.
Šie duomenys, pasak T. Valio, reikalingi siekiant atlikti išsamią ministerijų valdymo srities biudžetinių ir viešųjų įstaigų tinklo ir funkcijų bei veiklos peržiūrą, taip pat įvertinti funkcijų tikslingumą, atitiktį valstybės ir visuomenės poreikiams, finansinių bei žmogiškųjų išteklių pagrįstumą.
Vyriausybė, be to, nutarė įpareigoti Turto banką pateikti pasiūlymus dėl valstybės turto valdymo efektyvumo.
Vyriausybės kanceliarija įpareigota sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų ministerijų ir kitų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pasiūlymus ir iki 2027 metų kovo pabaigos parengtų ir pateiktų bendrą priemonių, kurios padėtų valstybei sutaupyti, planą.