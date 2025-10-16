Vyriausybė: e. tollingas turėtų veikti nuo 2027-ųjų

Ministrų kabinetas pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui nukelti e. tollingo įsigaliojimo datą nuo 2026-ųjų iki 2027-ųjų sausio 1-osios. Galutinį sprendimą turės priimti Seimas.
„Nauja data yra realus terminas, leidžiantis tinkamai įgyvendinti visus projekto etapus ir užtikrinti, kad sistema pradėtų veikti sklandžiai ir be trikdžių“, – Vyriausybės posėdyje ketvirtadienį sakė ministras Juras Taminskas.
Iš e. tollingo į Kelių fondą tikimasi surinkti po 200 mln. eurų kasmet.
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo bei lydinčiųjų įstatymų pakeitimais taip pat siūloma numatyti, jog nuo 2026 metų valstybiniams keliams būtų skiriama 52,7 proc., o vietinės reikšmės – 47,3 proc. Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPPP) lėšų.
Anot ministro, taip bus tolygiau paskirstytos lėšos tarp skirtingos reikšmės kelių, o asignavimai savivaldybėms, palyginti su šiais metais, nesumažės.
„Toks lėšų perskirstymas leis savivaldybėms efektyviau prižiūrėti ir atnaujinti vietinės reikšmės kelius, taip gerinant kasdienes gyventojų susisiekimo sąlygas ir prisidedant prie bendros gyvenimo kokybės didinimo regionuose“, – teigė J. Taminskas.
Vyriausybė ketvirtadienį pritarė 2026 metų valstybės biudžeto projektui, kuriame keliams numatyta skirti 815,5 mln. eurų.
KPPP 2026-ųjų biudžetas siektų 436,6 mln. eurų. Savivaldybių keliams iš KPPP planuojama skirti 206,4 mln. eurų.
Tuo metu Valstybiniame kelių fonde pirmaisiais jo veiklos metais būtų 178,8 mln. eurų.
E. tollingas pakeis šiuo metu veikiančią vinječių sistemą ir leis apmokestinti kelių naudotojus pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Projektas 2023 metais pripažintas valstybei svarbiu.