Vilniaus rajone atidaromas 1,5 tūkst. vietų futbolo stadionas

„Šis stadionas – tai mūsų klubo, akademijos ir partnerių bendro darbo rezultatas. Siekiame, kad jis taptų ne tik sporto arena, bet ir vieta, kur auga Vilniaus rajono vaikai, skatinamas jų užimtumas, ugdomas sveikas gyvenimo būdas ir sąmoningumas kovojant su žalingais“, – pranešime sakė „TransINVEST“ prezidentas Vidmantas Pelėda.
Naująjį futbolo stadioną sudaro dviejų aukštų pastatas, kurio bendras plotas siekia daugiau nei 600 kv. metrų.
Stadionas talpina 1,5 tūkst. žiūrovų, jame įrengtos modernios persirengimo, trenerių, teisėjų, medicinos, konferencijų, žurnalistų, VIP ir kitos administracinės patalpos.
Ateityje čia ketinama įrengti dar dvi treniruočių aikštes – vieną su dirbtine šildoma danga, kitą – su natūralia veja.
Taip pat, planuojama įrengti 1,5 tūkst. kv. metrų dengtą aikštelę, pritaikytą vaikų treniruotėms šaltuoju metų laikotarpiu.
Į stadiono statybą ir infrastruktūrą jau investuota daugiau nei 5 mln. eurų. Projektas įgyvendintas klubo iniciatyva, bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybe ir jos bendruomene.