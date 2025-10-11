Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus rajone atidaromas 1,5 tūkst. vietų futbolo stadionas

2025-10-11 09:06 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 09:06

Vilniaus rajone šeštadienį atidaromas futbolo klubo „TransINVEST“ iniciatyva pastatytas stadionas.

Vilniaus Lazdynų rajone bus statomas futbolo stadionas

Vilniaus rajone šeštadienį atidaromas futbolo klubo „TransINVEST“ iniciatyva pastatytas stadionas.

REKLAMA
0

„Šis stadionas – tai mūsų klubo, akademijos ir partnerių bendro darbo rezultatas. Siekiame, kad jis taptų ne tik sporto arena, bet ir vieta, kur auga Vilniaus rajono vaikai, skatinamas jų užimtumas, ugdomas sveikas gyvenimo būdas ir sąmoningumas kovojant su žalingais“, – pranešime sakė „TransINVEST“ prezidentas Vidmantas Pelėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naująjį futbolo  stadioną sudaro dviejų aukštų pastatas, kurio bendras plotas siekia daugiau nei 600 kv. metrų.

REKLAMA
REKLAMA

Stadionas talpina 1,5 tūkst. žiūrovų, jame įrengtos modernios persirengimo, trenerių, teisėjų, medicinos, konferencijų, žurnalistų, VIP ir kitos administracinės patalpos.

REKLAMA

Ateityje čia ketinama įrengti  dar dvi treniruočių aikštes – vieną su dirbtine šildoma danga, kitą – su natūralia veja. 

Taip pat, planuojama įrengti 1,5 tūkst. kv. metrų dengtą aikštelę, pritaikytą vaikų treniruotėms šaltuoju metų laikotarpiu.

Į stadiono statybą ir infrastruktūrą jau investuota daugiau nei 5 mln. eurų. Projektas įgyvendintas klubo iniciatyva, bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybe ir jos bendruomene.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų