„Vilkmergės“ alaus ir sidro sėkmė tarptautiniuose konkursuose: net keturi medaliai

Tai dar vienas svarbus įrodymas, kad lietuviški produktai gali pelnyti pripažinimą vienoje konkurencingiausių pasaulio rinkų. Abiejuose konkursuose gėrimai vertinami aklos degustacijos būdu, o komisiją sudaro nepriklausomi ekspertai, dėmesį skiriantys skoniui, balansui, techniniam išpildymui ir inovatyvumui.
„Vilkmergės“ – 4 bronzos medaliai
Bronzos medaliu „International Cider Challenge 2025“ apdovanotas „Vilkmergės Craft Nealkoholinis“ sidras, įvertintas kaip vienas geriausių savo kategorijoje. Tai parodo augančias nealkoholinių gėrimų galimybes ir poreikį, ypač tarp jaunesnių vartotojų, ieškančių kokybės ir skonio įvairovės. Šis produktas sėkmingai prisideda prie ,,Vilkmergės“ sidro sėkmės – prekės ženklas yra tarp populiariausių sidro prekės ženklų Lietuvoje, o tarptautinis įvertinimas tik sustiprina jo pozicijas.
Bronzos medalį pelnęs „Vilkmergės Premium“ alus įvertintas lagerų kategorijoje – vienoje didžiausių ir konkurencingiausių visame „International Beer Challenge“. Tai įrodo, kad klasikinis lietuviškas lageras gali lygiaverčiai varžytis su pasauliniais prekės ženklais. Dar viena bronza nukeliavo nealkoholinei „Vilkmergės Premium“ lagero versijai, kuri tampa vis labiau svarbi vartotojams.
„Vilkmergės Vyšnių Kriek“, bronzos medaliu įvertintas specialiųjų alaus rūšių kategorijoje (angl. specialty beers), išsiskyrė savo unikaliu skoniu ir inovatyviu receptu. Tai viena iš nišinių kategorijų, kur vertinami originalūs, kūrybiški ir meistriškai išpildyti sprendimai. Be to, „Vilkmergės“ buvo pirmoji Lietuvoje, išvirusi Lietuvišką Vyšnių Kriek, taip įtvirtindama savo, kaip išskirtinių gėrimų kūrėjos, reputaciją.
Skonis, kuris kviečia prie stalo
Pasak „Vilkmergės“ prekės ženklo vadovės Vaivos Jamontienės, šie apdovanojimai – tai ne tik įvertinimas, bet ir patvirtinimas, kad „Vilkmergės“ eina teisingu keliu: „Mūsų gėrimai kuriami galvojant ne tik apie skonį, bet ir apie tai, kaip jie dera su maistu, su patirtimis, su žmonėmis. Tai – mūsų prekės ženklo esmė.“
„Vilkmergės“ – tai ne tik tradicija, tai ir inovacija. Tai gebėjimas išlaikyti gilias šaknis ir tuo pačiu drąsiai žengti į naujas skonio teritorijas. Tai prekės ženklas, kuris kviečia atrasti, derinti ir kurti patirtis.
Tarptautinis pripažinimas – ne pirmą kartą
„Vilkmergės“ vardas jau ne kartą skambėjo pasauliniuose apdovanojimuose. „Vyšnių Kriek“ pelnė aukso medalį „World Beer Awards“ ir dvi žvaigždutes „Superior Taste Awards“. Nealkoholinis „Premium“ – sidabro medalis Vokietijoje ir auksas „World Beer Awards“. Tai ne tik skaičiai – tai pasitikėjimas, kurį jaučia vartotojai.
Straipsnį parengė: „Vilkmergė“.