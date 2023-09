Vieni vaikai pinigų būreliams gauna, kiti – ne: tenka mokėti 20 eurų daugiau

Tėvai pasidalino, kad geri būreliai gali nekainuoti ir 10 eurų per mėnesį, tačiau didžioji dalis atsieina bent 30 eurų, kiti siekti ir 70 eurų.

Kiekvienas vaikas gali pasinaudoti neformaliam švietimui reguliariai kas mėnesį skiriama parama, tačiau būrelių organizatoriai kuria savo taisykles.

Už būrelius moka ir 6, ir 40 eurų

Viena kaunietė tv3.lt redakcijai nurodė, kad laikinojoje sostinėje galima rasti tikrai gerų būrelių už 30–35 eurus mėnesiui. Anot jos, ypač pigios yra sporto mokyklos, kurios mėnesiui atsieina vos 11 eurų.

Kita mama iš Kauno įvardijo, kad už 2 kart per savaitę vykstančią anglų kalbą moka 25 eurus mėnesiui ir už 3 kart per savaitę vykstančius gimnastikos užsiėmimus – 30 eurų mėnesiui.

Dar viena lietuvė atskleidė, kad dukrą veda į mergaičių krepšinį, kuris kainuoja vos 6 eurus mėnesiui: „Ten – rimtos treniruotės. Žaisdamos jos atstovauja miestą savo amžiaus grupėje.

Treniruotės – 3 per savaitę. Varžybos, įsibėgėjus sezonui, kartais būna ir 2 per savaitę. Ne šiaip pabėgioja – pernai buvo savo amžiaus grupės čempionės.“

Vilnietė papasakojo, kad pradinukė dukra lanko baseiną, keramiką ir karatė. Kiekvieno iš būrelių užsiėmimai vyksta 4 kartus per mėnesį ir visi jie kainuoja 40 eurų. Tad iš viso būreliams tenka išleisti 120 eurų.

„Būrelių kainos iš esmės nesikeitė. Man jie labai patinka: mokytojai ateina pasiruošę, motyvuoti, nepavargsta“, – pridūrė ji.

Šiemet būreliams teks išleisti ženkliai daugiau

„Vaiko diena“ Projektų vadovė Kristina Abrutienė neslėpė, kad, kaip ir kiekvienais metais, metinės būrelių narysčių kainos pakilo. Šiemet – nuo 5 iki 10 eurų:

„Jei pernai mėnesinė narystė kainavo 45 eurus (2 užsiėmimai per savaitę), tai nuo šio rugsėjo tas pats būrelis jau kainuoja 50 eurų.“

Pašnekovės teigimu, pernai papildomam vaiko užimtumui, įskaitant tobulinimosi stovyklas, konkursus, aprangas, tėvai išleisdavo nuo 50 iki kelių šimtų eurų per mėnesį. Ji nurodė, kad šiemet, tikėtina, tos sumos bus ženkliai didesnės.

Sostinės vaikų ir jaunimo centro „Hobiverse“ komunikacijos specialistė Jūratė Janavičienė nurodė, kad sporto ir sveikatingumo būrelių kaina augo apie 13 proc. Taigi vidutiniškai vieno mėnesio (8 užsiėmimų) kaina padidėjo 5 eurais.

Kūrybinių veiklų kaina pakilo vidutiniškai trečdaliu, t. y. 12–14 eurų. Tačiau kilimas, anot atstovės, labai individualus, atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir naudojamas priemones.

„Kainų kilimas šiemet yra kur kas mažesnis negu infliacija. Pokytį kainai darė didėjantis būrelių vadovų darbo užmokestis, infrastruktūros atnaujinimas, komunalinės paslaugos“, – dėstė pašnekovė.

J. Janavičienė įvardijo, kad šiemet 1 mėnesio (8 kartų) plaukimo užsiėmimų kaina siekia apie 70 eurų.

Kitų sportinių veiklų – stalo teniso, kovos menų, gimnastikos – apie 35–45 eurus.

Meninių veiklų – šokių, dailės, teatro ir kt. – apie 45–50 eurų.

Kompensaciją gautų visi, bet būreliai tuo nepasirūpina

Vis tik reikia nepamiršti, kad kai kurių būrelių kaina dalinai yra finansuojama neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio lėšomis, kai NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui skiriama nuo 15 iki 20 eurų per mėnesį.

NVŠ krepšeliu gali pasinaudoti bet kuris vaikas, nepaisant to, kurioje savivaldybėje jis gyvena, o finansavimas skiriamas tik vienam būreliui.

K. Abrutienė paminėjo, kad daugelis tėvelių tikrai stengiasi panaudoti NVŠ lėšas, tačiau tokią galimybę, deja, siūlo vis dar ne visi būrelių organizatoriai.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Evelina Petrovskaja patikino, kad būrelių, kurie gali siūlyti vaikams finansavimą, kiekis nėra ribojamas.

Tai reiškia, kad visi būreliai laisvai gali patekti į finansuojamųjų sąrašą: „Mes visad kaip tik labai skatiname užsiėmimų organizatorius teikti programas, akredituoti. Mes turime tokią prielaidą, kad teikėjai šiek tiek bijo tos administracinės naštos.

Nes vis tiek reikia tą programą akredituoti, užpildyti sistemoje visą paraišką, sutarčių administravimas kažkiek laiko užima. Bet negaliu sakyti, kad visi taip daro – gal kažkuri dalis nežino apie tą krepšelį. Nors viešiname visais kanalais, rengiame mokymus.“

Pašnekovės teigimu, nors kasmet atsiranda daugiau naujų teikėjų, dalis būrelių paraiškų dėl NVŠ vis tiek neteikia.

E. Petrovskaja pridūrė, kad gali būti ir taip, jog įstaiga, nespėjusi kažko užpildyti, tiesiog nepateko į galutinai tvirtinamą, akredituojamą ir finansuojamą sąrašą.

„Buvo tokių atvejų, kai įstaiga pamiršto paspausti vieną mygtuką ir mes tos būrelio programos nematėme galutiniame sąraše. Būna labai gaila, bet tokiu atveju tas būrelis pusmečiui netenka finansavimo“, – pasakojo ji.

Dėl paramos pasirašyti reikalauja du kartus

Viena moteris socialiniame tinkle skundėsi, kad jau du būreliai šiemet pasakė, jog jos vaikas kompensacijos negaus, mat į būrelį nebuvo užsiregistruota iki rugsėjo 15 d.

Buvo ir tokių, kurios tikino, kad sutartis dėl NVŠ reikia pasirašyti net du kartus per metus, t. y. iki rugsėjo 15 d. ir pakartotinai – iki sausio 15 d.

Jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė patikino, kad nėra specialios datos, iki kurios tėveliams būtina užpildyti paraišką krepšeliui gauti. Be to, jos teigimu, sutartį dėl kompensacijos tėvai turi pasirašyti tik vieną kartą per mokslo metus.

„Vaikai gali gauti krepšelį bet kada mokslo metų metu. Tikrai nesvarbu – dėl krepšelio galima bet kada kandidatuoti, pasirašyti sutartį su būrelio organizatoriumi ir gauti tą kompensaciją. Čia nebent iš organizatorių pusės yra kažkas, kažkokie reikalavimai“, – komentavo E. Petrovskaja.

Pavyzdžiui, Sostinės vaikų ir jaunimo centre Į NVŠ krepšelį gali pretenduoti žmogus, išlankęs ne mažiau kaip pusę vieno mėnesio užsiėmimų. Registruotis krepšeliui galima iki rugsėjo 22 d., o nespėjus registruotis bus galima spalio mėnesiui.

Būrelių populiarumą lemia ir sportininkų laimėjimai

Anot K. Abrutienės, retėja atvejai, kuomet vienas vaikas lanko keletą būrelių, nebent tai – pradinukas.

Ji prisimena, kad pernai daugiausia susidomėjimo sulaukė gimnastikos užsiėmimai, šiemet – futbolo.

„Paieškų eilutėse pradėjo dominuoti kovos menai, kai pernai metais su šia raktine fraze buvo vos 2–3 proc. visų paieškų. Paieškoje pradeda vyrauti tinklinis ir golfas vaikams.

Po kiekvieno mūsų plaukiko pasisekimo varžybose susidomėjimas vandens sporto būreliais išauga 20–30 proc.“ – savo pastebėjimais dalinosi pašnekovė.

„Hobiverse“ atstovė atskleidė, kad didžioji dalis vaikų lanko po 1 būrelį. Apie 10–15 proc. (kas yra 500 vaikų ar jaunuolių) lanko po 2 ar 3 būrelius.

Jos jos teigimu, vaikai, jaunimas ir suaugusieji ypač domisi plaukimu. Tarp vaikų ir jaunimo populiarūs kovos menai, stalo tenisas, atletinė gimnastika, keramika, teatras, kulinarija, šokiai.

„Verta paminėti, kad pas mus galioja savivaldybės patvirtinta lengvatų už ugdymą tvarka. Nuo mokesčio atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai, be tėvų globos likę bei neįgalūs ugdytiniai, dėl karo į sostinę atvykę ukrainiečiai.

Taip pat, jei veiklas lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, jiems taikomas 50 proc. dydžio mokestis už ugdymą“, – komentavo J. Janavičienė.