„Vičiūnų grupės“ Plungės gamykloje auga naujos profesijos ir karjeros istorijos

Tokia yra „Vičiūnų grupės“ Plungės gamybos komplekso kasdieninė filosofija: žingsnis pirmyn technologijose, žingsnis pirmyn ir naujose žmonių kvalifikacijose. Ir ne todėl, kad būtų parašytas gražus įrašas socialiniame tinkle, o todėl, kad čia nuoširdžiai tikima paprasta tiesa – inovacijos gimsta ne tik iš naujos įrangos ar automatizuotų linijų, o pirmiausia iš žinių, iniciatyvos ir noro tobulėti. „Mūsų tikslas labai aiškus – kiekvienas darbuotojas per metus turi gauti bent aštuonias valandas, skirtas tobulėjimui. Tai nėra formalumas ar vien sąraše pažymėta varnelė,, o mūsų įmonės vidinės kultūros dalis. Norime, kad žmonės jaustųsi vertinami ir turėtų galimybes augti ir esame užtikrinti, kad tobulėjant darbuotojams tobulėja, tobulėja ir visa organizacija,“ – sako Šarūnas Matijošaitis, „Vičiūnų“ įmonių grupės generalinis direktorius.
Akademijos, kurios augina profesionalus
Ugdymo ir kompetencijų centre nuo ryto iki vakaro vyksta mokymai – nuo technologinių procesų pagrindų iki lyderystės, komandinio darbo, „Lean“ praktikos ir kokybės metodikų. Čia atėję naujokai randa naują starto liniją, o ilgamečiai komandos nariai – naują gylį savo profesijoje. „Privalomi mokymai yra mūsų pamatas. Darbų sauga, aplinkosauga, priešgaisrinė sauga, kokybė, technologų mokymai, smurto ir priekabiavimo prevencija. Tai ne tik taisyklės, o atsakomybė už mūsų žmones ir aplinką,“ – pabrėžia Benjamina Plauškienė, „Vičiūnų“ grupės Plungės gamybinio komplekso personalo vadovė.
Šis pamatas leidžia eiti toliau, į meistrystę. Taip gimsta „akademijos“: realioje darbo aplinkoje vykstantys ciklai, kuriuose teorija iškart virsta veiksmais. Šiemet startavo technologų akademija, o prasidėjusi registracija į technikų bei maisto saugos ir kokybės akademijas rodo paprastą kryptį – stiprinti žmones ten, kur jiems aktualiausia. „Mokymasis yra mūsų kultūros dalis. Norime, kad darbuotojai ne tik atliktų užduotis, bet suprastų procesus, gebėtų priimti sprendimus ir jaustųsi profesionalais. Tai kelias į pasitikėjimą savimi ir, žinoma, naujas karjeros galimybes,“ – sako Ugdymo ir kompetencijų centro vadovė Giedrė Puidokienė.
Pasaulinė praktika kai investicijos į žinias grįžta su kaupu
Tai, ką „Vičiūnų“ grupė daro Plungėje, atliepia globalią gamybos lyderių kryptį. Pasaulinė korporatyvinių mokymų rinka jau peržengė 350 mlrd. Eur ribą ir toliau auga dviženkliu tempu, nes progresyvios įmonės supranta – be nuolatinio mokymosi konkurencingumas traukiasi akyse.
Įmonės, turinčios apgalvotas mokymų programas, fiksuoja neabejotiną naudą – nuo didesnio darbuotojų įsitraukimo iki augančio pelno. Pasaulinė analitika rodo, jog kiekvienas euras, investuotas į mokymus, grįžta augančiu dėl greitesnio įgūdžių pritaikymo produktyvumu, gerokai mažėjančiu klaidų kiekiu ir, be abejo, motyvacija likti, juk net 94 proc. žmonių sako pasiliekantys įmonėje ilgiau, jei organizacija investuoja į jų karjerą. O tai neabejotinai naudinga bet kuriam gamintojui.
Reikia paminėti ir darbuotojų naudas. Juk auganti kvalifikacija suteikia darbuotojui ne tik didesnį pasitikėjimą savo jėgomis ir pasitenkinimą darbu, tačiau ir augantį atlygį bei vis stiprėjančias pozicijas šiuolaikiniame sparčiai besikeičiančiame industriniame peizaže.
Pokyčiai matuojami asmeninėmis istorijomis
„Vičiūnų grupei“ investicijos į ugdymą – ne tik apie našumą ir pelną. Investicijos į žinias įmonei reiškia ne tik stipresnius savo srities specialistus, bet ir platesnį socialinį poveikį. Įmonė suteikia galimybę tiems darbuotojams, kurie anksčiau neturėjo progos, baigti vidurinį išsilavinimą.
Tokie projektai tampa ne vien ugdymo programomis, bet ir asmeninių istorijų pradžia. Ne vienas darbuotojas, pradėjęs nuo bazinių kursų, vėliau įgijo naują profesiją ar tapo vadovu, o tai rodo, kad tikėjimas žmogaus potencialu duoda ilgalaikių rezultatų.
„Kai investuojame į žmones, investuojame į savo pačių ateitį. Įmonė nuolat diegia inovacijas, modernizuoja procesus, todėl mums reikia žmonių, kurie gali dirbti vis labiau kvalifikuotus darbus. Todėl didžiuojamės, jog mums retai kada reikia dairytis labiau kvalifikuotų darbuotojų už įmonės ribų; turime tuos, su kuriais jau seniau einame bendru keliu,“ – apibendrina Šarūnas Matijošaitis.
Žvilgsnis į rytojų: čia idėjos tampa rezultatais
Ir vėl sugrįžkime į pradžią – prie žmonių, kurie ryte paleido liniją, o per pietus ėjo į auditoriją. Jų pažanga gal ir neįvyks per dieną. Bet kai tokios dienos kartojasi, keičiasi ne tik žmogus – keičiasi ir visa organizacija. Gal todėl Plungėje inovacijos „skamba“ kasdien. Nes kol pasaulis investuoja į technologijas, čia pirmiausia investuojama į žmones; į žinias, iš kurių tos technologijos gimsta.
Straipsnį parengė: UAB „Vičiūnų grupė“.