„Via Lietuva“: rekonstruojamo kelio link Minijos kaimo darbai artėja į pabaigą

Pasak jos, vairuotojai jau gali naudotis rekonstruotu rajoninio kelio Povilai–Mingė ruožu nuo jo pradžios iki 5,5 kilometro. Tiesa, visame šiame ruože iki darbų pabaigos greitis bus ribojamas iki 50 km/val.
Artimiausiu metu šiame kelio ruože ketinama įrengti kelkraščius, atlikti dangos ženklinimą bei sumontuoti kelio ženklus ir apsauginius atitvarus.
Visus likusius darbus planuojama užbaigti iki šių metų spalio vidurio.
