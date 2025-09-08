Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Via Lietuva“: rekonstruojamo kelio link Minijos kaimo darbai artėja į pabaigą

2025-09-08 10:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 10:22

Valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“ skelbia, kad rekonstruojamo kelio link Minijos kaimo darbai artėja į pabaigą. 

Transportas BNS Foto

Valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“ skelbia, kad rekonstruojamo kelio link Minijos kaimo darbai artėja į pabaigą. 

REKLAMA
0

Pasak jos, vairuotojai jau gali naudotis rekonstruotu rajoninio kelio Povilai–Mingė ruožu nuo jo pradžios iki 5,5 kilometro. Tiesa, visame šiame ruože iki darbų pabaigos greitis bus ribojamas iki 50 km/val.

Artimiausiu metu šiame kelio ruože ketinama įrengti kelkraščius, atlikti dangos ženklinimą bei sumontuoti kelio ženklus ir apsauginius atitvarus. 

Visus likusius darbus planuojama užbaigti iki šių metų spalio vidurio. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų