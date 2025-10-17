Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VERT: kitąmet elektros perdavimo kainos riba mažės, skirstymo – augs

2025-10-17 16:42 / šaltinis: BNS
2025-10-17 16:42

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) penktadienį nustatė galutinės elektros kainos dalies viršutines ribas.

Elektra. BNS Foto

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) penktadienį nustatė galutinės elektros kainos dalies viršutines ribas.

REKLAMA
0

Pasak rinkos reguliuotojo, vidutinė elektros perdavimo kaina mažės 7 proc., o jos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinkle –  atitinkamai augs 5,8 proc. 24,5 procento.

„Kainų viršutinių ribų pokyčiai leidžia užtikrinti reikalingas investicijas į infrastruktūrą, įskaitant investicijas kritinės infrastruktūros apsaugai bei įgalina užtikrinti patikimą elektros tiekimą",  – pranešime sakė VERT pirmininkas Renatas Pocius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Litgrid“ paslaugos kainos viršutinė riba kitąmet bus 1,27 cento už kilovatvalandę (kWh, be PVM) – 21,4 proc. didesnė nei šiemet (1,046 cento). Pasak reguliuotojo, didesnę kainą lėmė mažesnis planuojamas perduoti elektros kiekis bei didesnės kapitalo sąnaudos dėl atliktų investicijų.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto vidutinė perdavimo kaina mažės dėl 24,7 proc. sumažintos „Litgrid“ papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios (1,265 cento už kWh).

REKLAMA

Tuo metu „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) paslaugos kaina augs 5,8 proc. iki 1,214 cento už kWh (be PVM) vidutinės įtampos ir 24,5 proc. iki 2,639 proc. – žemos įtampos tinkluose. Kaina didinama dėl investicijų į nusidėvėjusį turtą.

Visuomeninį tiekimą užtikrinančio „Igničio“ tiekimo kaina augs 14,8 proc. iki 1,048 cento už kWh (be PVM) – dėl augančių veiklos sąnaudų ir prognozuojamo didesnio visuomeninio tiekimo klientų skaičiaus.

Šių kainų viršutinės ribos yra sudedamoji galutinės elektros kainos vartotojams dalis. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų