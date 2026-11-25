„Vyksta diskusija kabinete tarp įvairių ministerijų, kaip visgi su kvotomis reikėtų judėti, nes natūralu, yra sektorių, kaip, pavyzdžiui, logistika, kur atsivežami trečiųjų šalių piliečiai, bet jie nekelia integracijos problemų ar kitų iššūkių. Jie dažniausiai sėda į sunkvežimį ir važiuoja, pristatinėja prekes ir panašiai. Bet čia viskas dar diskusijų stadijoje, nėra patvirtinta“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė E. Grikšas.
Ministras pabrėžė nuolat palaikantis ryšį su verslu bei jo asociacijomis ir pripažino sulaukiantis jų nuogastavimų dėl kvotos pakeitimų.
„Žinoma, tikrai (sulaukėme verslo skundų, nuogastavimų – ELTA). Mes su verslu nuolat bendravome, su visomis asociacijomis. Tai yra mūsų pagrindiniai socialiniai ir ekonominiai partneriai, ir labai svarbu, biudžeto įtampų, geopolitinių bei globalių procesų kontekste, išsaugoti mūsų konkurencingumą“, – tikino E. Grikšas.
„Apie konkurencingumą galime kalbėti milijardų investicijų, inovacijų kūrimo ir diegimo kontekste, bet viskas yra apie žmones. Jeigu nebus kam dirbti, (minėtų dalykų – ELTA) neturėsime“, – teigė Vyriausybės narys.
Anot ministro, daugiausia skundų sulaukiama iš jautriausių sričių – logistikos, statybų bei apdirbamosios gamybos sektorių.
ELTA primena, kad SADM siūlo 2027 m. nustatyti 24,4 tūkst. užsieniečių įdarbinimo kvotą – 300 mažesnę nei šiemet.
Ministerijos teigimu, kvota turėtų būti mažinama įvertinus darbo rinkos situaciją ir prognozes, siekiant suderinti darbdavių poreikius su Lietuvos gyventojų užimtumo interesais bei neskatinti pigios darbo jėgos imigracijos.
Šių metų 24,7 tūkst. užsieniečių įdarbinimo kvota buvo išnaudota rugsėjo pradžioje, o jai pasibaigus leidimai laikinai gyventi darbo pagrindu išduodami tik įstatyme numatytais atvejais.
Taip pat šiemet Seimas priėmė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, kuriais sugriežtinta darbdavių atsakomybė už nelegalų ar nedeklaruotą darbą.